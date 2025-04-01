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Yüzlerce öğrenciden ABD'yi terk etmeleri istendi.

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 01 Nisan 2025 08:01:01

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı üniversitelerde eğitimlerini sürdüren yüzlerce yabancı öğrenciden, elektronik posta göndererek ülkeyi terk etmelerini istedi. Times of India'nın haberine göre, gönderilen elektronik postada öğrencilere vizelerinin iptal edildiği ve her an sınır dışı edilebilecekleri bildirildi. Öğrenciler hakkında, Filistin yanlısı gösterilere katıldıkları ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı kararı verildiği tahmin ediliyor.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail karşıtı aktivizmi engellemek için 300'den fazla vizenin iptal edildiğini açıklamıştı. Guyana'ya yaptığı ziyaret sırasında bir açıklama yapan Rubio, her vize iptalini bizzat kendinin imzaladığını söylemiş ve ABD'nin ifade özgürlüğü korumasını ihlal ettiği suçlamalarını reddetmişti.

İsrail'e desteğiyle bilinen Rubio iptal edilen vize sayısına dair soruya yanıt olarak "Şu anda belki 300'den fazla olabilir. Her gün yapıyoruz" demişti. "Bu delilerden birini bulduğumda vizelerini elinden alıyorum" diyen Rubio "Umarım bir noktada hepsinden kurtulmuş oluruz ve bu iş biter" demişti.

Ülkeyi terk etmesi talep edilen öğrencilerin buna uymamaları halinde para cezası, gözaltı ve sınır dışı uygulaması ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. Öğrencilere gönderilen e-postalarda ayrıca, "Lütfen, olası bir sınır dışı uygulamasının, sınır dışı edilecek kişinin ABD'de varlıklarını garanti altına alamayacağı ya da işlerini sonlandıramayacağı bir zaman diliminde olabileceğini dikkate alınız" uyarısında bulunularak, bunun olmaması için öğrencilerin kendiliğinden bir an önce ülkeden ayrılması istendi.

Trump kararname imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump 29 Ocak tarihinde uluslararası öğrenci vizelerinin iptaliyle ilgili bir kararname imzalamıştı. Kararnameye ilişkin bilgi notunda Adalet Bakanlığı'nın "Amerikan Yahudilerine karşı terör tehditlerini, kundaklama, vandalizm ve şiddeti" kovuşturmak için "derhal harekete geçeceği" ve "kampüslerde ve sokaklarda patlama yapan antisemitizmle" mücadele için tüm federal kaynakları seferber edeceği belirtilmişti. Aynı bilgi notunda Trump "Cihat yanlısı protestolara katılan tüm yerleşik yabancılar, sizi uyarıyoruz: 2025'e gelin, sizi bulacağız ve sizi sınır dışı edeceğiz" demişti. Trump "Ayrıca daha önce hiç olmadığı kadar radikalizmle istila edilmiş olan üniversite kampüslerindeki tüm Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini hızla iptal edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İnternet portalı Axios, Mart ayı başında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı öğrencilerin vizelerini iptal etmek için sosyal medya hesaplarının incelenmesinde yapay zeka kullanacağını ileri sürmüştü. ABD'de öğrenci vizesine sahip yaklaşık 1,5 milyon insan bulunuyor.



ABD'deki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil giyimli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

ABD'de prestijli Fulbright bursuyla bulunan Öztürk'ün adı, Amerikan üniversitelerindeki Gazze protestolarına katılan öğrencilerin kişisel bilgilerini listeleyen İsrail yanlısı Canary Mission adlı internet sitesinde paylaşılmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren yazılar kaleme alan Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde öğrenci protestolarına katılmıştı.

Kaynak : DW

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Yüzlerce öğrenciden ABD'yi terk etmeleri istendi.
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