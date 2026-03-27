Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 27 Mart 2026 03:18:14

Baltık Denizi çevresindeki son olaylar, Rusya’nın Ukrayna savaşı bağlamında yürüttüğü askeri ve hibrit faaliyetlerin sadece savaş sahasında kalmayıp, NATO üyesi bölgelere doğru yayılma potansiyeli taşıdığını ortaya koyuyor. 25 Mart 2026 sabahı, Rusya sınırından Baltık ülkelerine giriş yapan insansız hava araçları (İHA’lar), Estonya ve Letonya topraklarında iki ayrı güvenlik olayına neden oldu. Estonya’nın kuzeydoğusundaki Auvere enerji santraline ait bacaya çarpan bir İHA ve Letonya’nın Kraslava bölgesine düşen başka bir hava aracı, yetkililer tarafından rapor edildi. Her iki olayda da yaralanma yaşanmadı, ancak olaylar Baltık ülkelerinin sınır güvenliği ve hava savunma hazırlığı açısından alarm seviyesini yükseltti. Bu hareketliliğin doğrudan Rusya askerî faaliyetleri veya savaşın yayılmasının dolaylı bir sonucu olduğu konusunda resmi soruşturmalar sürüyor ve olayların uluslararası güvenlik çevrelerince ciddi bir mesele olarak değerlendirildiği bildiriliyor.



Her ne kadar Estonya ve Letonya makamları ilk değerlendirmelerde bu İHA’ların Estonya’yı hedef alan bilinçli saldırılar olmadığı veya kasti hava sahası ihlali olarak değerlendirilemeyeceği yönünde açıklamalar yapmış olsa da, bu tür olaylar daha geniş bir bağlamda ele alınıyor. Estonya’nın İç Güvenlik Servisi ve Başsavcılığı olayları soruştururken, bu tip drone ihlallerinin NATO üyesi devletlerin hava sahası güvenliği ve kolektif savunma mekanizmalarındaki zayıflıkları test ettiği yorumları yapılıyor.

Bu tekil olaylar, sahadaki güvenlik risklerinin sadece Baltık devletleri ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda Avrupa genelinde hava sahası ihlallerinin arttığına dair bir örnek teşkil ediyor. 2025 yılından itibaren Baltık Denizi ve komşu bölgelerde hava sahası ihlallerine ilişkin raporlar giderek artıyor; örneğin Polonya hava sahasında çok sayıda Rus dronu görüldüğü ve NATO tarafından hava savunmasının güçlendirilmesi için “Operation Eastern Sentry” gibi harekâtların başlatıldığı kaydedildi. Bu harekâtlar, NATO’nun doğu kanadında özellikle drone ve insansız hava aracı ihlallerine karşı ortak bir savunma politikası geliştirmeyi amaçlıyor ve Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin yanında güçlendirilmiş hava savunma birlikleri ve tatbikatları içeriyor.

Uzmanlara göre, bu bölgede yaşanan drone hareketliliği yalnızca teknik navigasyon hatası veya craft kontrolüyle açıklanamayacak kadar sıklaşıyor ve bunun arka planında daha geniş bir stratejik çerçevenin olabileceği değerlendiriliyor. Bazı analistler, özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmalar sırasında insansız hava araçları, elektronik savaş araçları ve GPS karıştırma cihazları kullanımını artırmasının, bu araçların kontrol dışı veya yanlış yönlendirilmiş şekilde NATO hava sahasına sızmasına neden olabileceğini belirtiyorlar. Bu da Baltık ülkelerinin savunma sorumluluklarını artırıyor ve NATO’nun kolektif güvenlik mekanizmasını daha sık devreye sokuyor. Baltık Denizi’nin coğrafi olarak Rusya’nın askeri üslerinin ve Kaliningrad gibi stratejik noktaların yakınında yer alması, bölgenin savunma riskini daha da artırıyor ve bu çevredeki Alt denizaltı kabloları, enerji altyapısı gibi kritik hedeflerin de geçmişte saldırı veya sabotaj girişimlerine hedef olduğu biliniyor.

Bu gelişmeler, Rusya’nın NATO sınırlarıyla olan ilişkisini protesto etmek veya açık bir saldırı başlatmak gibi algılanabilir nitelikte olmayabilir; ancak NATO’nun doğu kanadındaki hava sahası ihlalleri, askeri uçakların, insansız hava araçlarının ve elektronik savaş sistemlerinin kontrolsüz veya öngörülemeyen şekilde sınırları aşması, bölgesel savunma ve güvenlik politikalarının yeniden şekillendirilmesine yol açıyor. Uzmanlar, bu olayların, Baltık ülkeleri tarafından tekil olaylar olarak değil, sistematik testler veya çevresel stres testleri olarak da görülebileceğini ifade ediyorlar; çünkü bu tür ihlaller, NATO’nun hava savunması ve sivillerin güvenliği açısından yeni ve belirsiz tehditlerle yüzleşmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca, daha önceki olaylarda NATO hava sahasının test edildiğine dair raporlar bulunuyor; 2025 yılında Estonya hava sahasına MiG-31 askeri uçaklarının izinsiz girdiği ve NATO hava müttefikleri tarafından eskort edildiği, benzeri olayların bölgedeki gerilimi sürekli bir unsur haline getirdiği kapanmıştı. Baltık Hava Polisliği gibi NATO operasyonları, bölgenin hava sahasını izlemek ve ihlaller karşısında hızlı yanıt vermek için faaliyet gösteriyor, ancak bu operasyonların varlığı bile Baltık ülkelerinin çevresindeki risklerin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Sonuç olarak, Baltık ülkelerinde yaşanan dron olayları, bölgesel güvenliğin sadece askeri çatışma hattında değil, NATO üyesi devletlerin sınırları içinde de tehdit altında olabileceğini gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna savaşıyla bağlantılı hareketlerinin, NATO ile ilişkilerde giderek daha karmaşık ve hibrit tehditlere dönüşmesi, Avrupa’nın savunma planlamasını ve risk analizini yeniden gündeme getirmektedir. Avrupa’nın doğu kanadı, stratejik bakımdan giderek daha kırılgan bir hale gelirken, bu yeni tür hava sahası ihlallerinin gelecekte savunma politikalarının odak noktası olması bekleniyor.

Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Amerikan egemenliğinin ahlakı çöküşü: Yeni Bir Barbarlık Çağı
Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.
İran Savaşı Aslında Çin'le İlgili

SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
Dünya ekonomisi, İran savaşının etkilerinin “ön faturasını” bekliyor.
Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.
Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!

Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
Saraçhane’de Halk Var, Liderler Nerede Cesaretin Yerine Sessizliği Seçenlere Açık İsyan!
YURDUM İNSANI
ÖZGÜRLÜK
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


