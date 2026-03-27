Her ne kadar Estonya ve Letonya makamları ilk değerlendirmelerde bu İHA’ların Estonya’yı hedef alan bilinçli saldırılar olmadığı veya kasti hava sahası ihlali olarak değerlendirilemeyeceği yönünde açıklamalar yapmış olsa da, bu tür olaylar daha geniş bir bağlamda ele alınıyor. Estonya’nın İç Güvenlik Servisi ve Başsavcılığı olayları soruştururken, bu tip drone ihlallerinin NATO üyesi devletlerin hava sahası güvenliği ve kolektif savunma mekanizmalarındaki zayıflıkları test ettiği yorumları yapılıyor.

Baltık Denizi çevresindeki son olaylar, Rusya’nın Ukrayna savaşı bağlamında yürüttüğü askeri ve hibrit faaliyetlerin sadece savaş sahasında kalmayıp, NATO üyesi bölgelere doğru yayılma potansiyeli taşıdığını ortaya koyuyor. 25 Mart 2026 sabahı, Rusya sınırından Baltık ülkelerine giriş yapan insansız hava araçları (İHA’lar), Estonya ve Letonya topraklarında iki ayrı güvenlik olayına neden oldu. Estonya’nın kuzeydoğusundaki Auvere enerji santraline ait bacaya çarpan bir İHA ve Letonya’nın Kraslava bölgesine düşen başka bir hava aracı, yetkililer tarafından rapor edildi. Her iki olayda da yaralanma yaşanmadı, ancak olaylar Baltık ülkelerinin sınır güvenliği ve hava savunma hazırlığı açısından alarm seviyesini yükseltti. Bu hareketliliğin doğrudan Rusya askerî faaliyetleri veya savaşın yayılmasının dolaylı bir sonucu olduğu konusunda resmi soruşturmalar sürüyor ve olayların uluslararası güvenlik çevrelerince ciddi bir mesele olarak değerlendirildiği bildiriliyor.Bu tekil olaylar, sahadaki güvenlik risklerinin sadece Baltık devletleri ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda Avrupa genelinde hava sahası ihlallerinin arttığına dair bir örnek teşkil ediyor. 2025 yılından itibaren Baltık Denizi ve komşu bölgelerde hava sahası ihlallerine ilişkin raporlar giderek artıyor; örneğin Polonya hava sahasında çok sayıda Rus dronu görüldüğü ve NATO tarafından hava savunmasının güçlendirilmesi için “Operation Eastern Sentry” gibi harekâtların başlatıldığı kaydedildi. Bu harekâtlar, NATO’nun doğu kanadında özellikle drone ve insansız hava aracı ihlallerine karşı ortak bir savunma politikası geliştirmeyi amaçlıyor ve Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin yanında güçlendirilmiş hava savunma birlikleri ve tatbikatları içeriyor.Uzmanlara göre, bu bölgede yaşanan drone hareketliliği yalnızca teknik navigasyon hatası veya craft kontrolüyle açıklanamayacak kadar sıklaşıyor ve bunun arka planında daha geniş bir stratejik çerçevenin olabileceği değerlendiriliyor. Bazı analistler, özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmalar sırasında insansız hava araçları, elektronik savaş araçları ve GPS karıştırma cihazları kullanımını artırmasının, bu araçların kontrol dışı veya yanlış yönlendirilmiş şekilde NATO hava sahasına sızmasına neden olabileceğini belirtiyorlar. Bu da Baltık ülkelerinin savunma sorumluluklarını artırıyor ve NATO’nun kolektif güvenlik mekanizmasını daha sık devreye sokuyor. Baltık Denizi’nin coğrafi olarak Rusya’nın askeri üslerinin ve Kaliningrad gibi stratejik noktaların yakınında yer alması, bölgenin savunma riskini daha da artırıyor ve bu çevredeki Alt denizaltı kabloları, enerji altyapısı gibi kritik hedeflerin de geçmişte saldırı veya sabotaj girişimlerine hedef olduğu biliniyor.Bu gelişmeler, Rusya’nın NATO sınırlarıyla olan ilişkisini protesto etmek veya açık bir saldırı başlatmak gibi algılanabilir nitelikte olmayabilir; ancak NATO’nun doğu kanadındaki hava sahası ihlalleri, askeri uçakların, insansız hava araçlarının ve elektronik savaş sistemlerinin kontrolsüz veya öngörülemeyen şekilde sınırları aşması, bölgesel savunma ve güvenlik politikalarının yeniden şekillendirilmesine yol açıyor. Uzmanlar, bu olayların, Baltık ülkeleri tarafından tekil olaylar olarak değil, sistematik testler veya çevresel stres testleri olarak da görülebileceğini ifade ediyorlar; çünkü bu tür ihlaller, NATO’nun hava savunması ve sivillerin güvenliği açısından yeni ve belirsiz tehditlerle yüzleşmesi gerektiğinin altını çiziyor.Ayrıca, daha önceki olaylarda NATO hava sahasının test edildiğine dair raporlar bulunuyor; 2025 yılında Estonya hava sahasına MiG-31 askeri uçaklarının izinsiz girdiği ve NATO hava müttefikleri tarafından eskort edildiği, benzeri olayların bölgedeki gerilimi sürekli bir unsur haline getirdiği kapanmıştı. Baltık Hava Polisliği gibi NATO operasyonları, bölgenin hava sahasını izlemek ve ihlaller karşısında hızlı yanıt vermek için faaliyet gösteriyor, ancak bu operasyonların varlığı bile Baltık ülkelerinin çevresindeki risklerin yüksek olduğuna işaret ediyor.Sonuç olarak, Baltık ülkelerinde yaşanan dron olayları, bölgesel güvenliğin sadece askeri çatışma hattında değil, NATO üyesi devletlerin sınırları içinde de tehdit altında olabileceğini gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna savaşıyla bağlantılı hareketlerinin, NATO ile ilişkilerde giderek daha karmaşık ve hibrit tehditlere dönüşmesi, Avrupa’nın savunma planlamasını ve risk analizini yeniden gündeme getirmektedir. Avrupa’nın doğu kanadı, stratejik bakımdan giderek daha kırılgan bir hale gelirken, bu yeni tür hava sahası ihlallerinin gelecekte savunma politikalarının odak noktası olması bekleniyor.