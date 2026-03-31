Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | 31 Mart 2026 05:29:18

Başkan Trump, ikinci dönem başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada, yeni savaşlar başlatmak yerine barış elçisi olacağına söz vermişti. 2025 yılında dünya büyük çatışmalara tanık oldu; bunlardan en endişe verici olanı, nükleer silahlara sahip iki komşu ülke olan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim artışıydı. Zamanında durdurulmasaydı, nükleer savaş tehdidi söz konusu olabilirdi. Donald Trump, özellikle Hindistan ve Pakistan arasındaki milyonlarca insanın etkilenebileceği sekiz büyük savaşı durdurduğu için övgü topluyor. Birçok ülke Başkan Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi ve destekledi, ancak ödüle layık görülmedi.



İkinci dönem başkanlık seçim kampanyasında Başkan Trump, yeni savaşlar başlatmak yerine barış yapıcı olacağına söz vermişti. Rusya-Ukrayna savaşının kendisi başkan olsaydı asla yaşanmayacağını defalarca iddia etti. Ancak savaş hala devam ediyor ve o başkan olmasına rağmen ortada bir atılım yok. Göreve geldikten sonra Grönland'ı ele geçirmekle veya gerekirse güç kullanmakla tehdit etti. Kanada, Panama ve NATO'ya karşı sert bir dil kullanması ve hatta müttefiklerine gümrük vergisi uygulaması büyük endişe kaynağı oldu. Başkan Trump aynı zamanda tahmin edilemez bir lider olarak biliniyor ve ne yapacağını kimse bilmiyor.

Başkan Trump'ın başkanlığı döneminde İran, müzakerelerin ortasında iki kez saldırıya uğradı. İlk olarak, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin ortak saldırısıyla İran nükleer tesisleri hedef alındı. İkincisi, 28 Şubat 2026'da İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırılarında öldürüldüğü bildirildi. Çatışma, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına ve askeri üslerine yönelik misillemeleri nedeniyle Batı Asya'da tırmandı. Körfez ülkeleri bu çatışmaya doğrudan dahil olmasalar da, bu savaştan doğrudan etkileniyorlar. Güvenlikleri, altyapıları, turizmleri, ekonomileri ve enerji sektörleri tehlikede. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne (WTTC) göre, Orta Doğu seyahat ve turizm sektörü günde en az 600 milyon dolar kayıp yaşıyor. BBC News'ten Jeremy Bowen, Körfez ülkelerinde Amerikalıların onları zor bir durumda bıraktığına dair artan endişeler olduğunu analiz etti.

Körfez ülkeleri, kendi ülkelerinde böyle bir güvenlik durumuyla karşılaşacaklarını asla düşünmemişlerdi. Bu çatışma, Körfez ülkelerinin senaryosunu yeniden şekillendirdi ve güvenlik koruması için Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılıkları artık sorgulanıyor. İş adamlarının güveni, yatırımları ve gelecekleri belirsizlik içinde. Körfez ülkeleri, kendilerine ait olmayan bir savaşa sürükleniyor. Birçoğu bunun bir Amerikan savaşı değil, Trump-Netanyahu savaşı olduğunu düşünüyor. El Cezire'ye göre, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'daki ölü sayısı 1900'e ulaşırken, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da en az 1116 kişi öldü. Bu çatışma ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi nedeniyle küresel enerji fiyatları yükseliyor.

İran saldırıları nedeniyle Ortadoğu'daki ABD üslerinin 800 milyon dolarlık hasar gördüğüne dair haberler var. Kamuoyu yoklamaları, birçok Amerikalının bu savaştan yana olmadığını gösteriyor. ABD müttefikleri bile bu savaşı desteklemiyor. Başkan Trump, NATO ve müttefiklerinden Hürmüz Boğazı'nı korumalarını isterken, NATO bunu yapmak konusunda isteksiz davranıyor. Japonya, Fransa ve Avustralya, Başkan Trump'ın gemilerini Hürmüz Boğazı'na gönderme talebini reddetti ve savaştan uzak duruyorlar. BBC Newsnight'a konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD'yi desteklemek için asker göndererek "gerilimi artırmaya" inanmadığını söyledi. ABD Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in, İran'a yapılan saldırıyı protesto ederek görevinden istifa ettiği bildirildi.

Başkan Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarındaki belirsizlik ve tutarsızlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı savaş açması konusunda soru işaretleri doğurdu. ABD-İran dolaylı nükleer görüşmelerinin son turuna arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı, Trump yetkililerinin görüşmelerin ilerleme kaydetmediği yönündeki iddialarını reddetti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, İran'ın savaştan önce zenginleştirme programını yeniden kurmadığını belirtti. Benzer şekilde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi de İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını ifade etti. Ancak Trump yönetimi, İran'ın yakın bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek önleyici saldırılar başlattı.

Başkan Trump'ın danışmanı Kevin Hastings'e göre, Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar İran'a karşı savaşa 12 milyar dolar harcadı. Raporlar, ABD yönetiminin Kongre'den daha fazla fon talep edebileceğini gösteriyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ve Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin meşruiyeti konusunda ciddi sorular ortaya atılıyor. Hem uluslararası hukuk hem de ABD hukuku, çatışma sırasında bir devlet veya hükümet başkanının öldürülmesini yasaklıyor. Irak Savaşı sırasında, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ile birlikte, kitle imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Irak'a saldırdı. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail birlikte çalışarak, İran'ın nükleer silah üretmeye yakın olduğu gerekçesiyle İran'a saldırdılar.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, Körfez ülkelerinin İran'a karşı bu savaşa dahil olmasını istiyor, ancak bu ülkeler hala katılmaktan kaçınıyor. Körfez ülkelerinin dahil olması, bölge için daha tehlikeli olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail sonunda geri çekilebilir ve çatışma İran ile Körfez ülkeleri arasında kalabilir. Öte yandan, İran bu savaşta kaybedecek çok az şeyi olduğunu düşünebilir. Yüksek Liderinden en üst düzey askeri liderliğine, altyapısına ve zaten zayıflamış ekonomisine kadar her şey ciddi şekilde etkilenmiştir. İran ve Körfez ülkeleri doğrudan çatışmaya girerse, Körfez hem stratejik hem de sivil altyapı açısından önemli hasar görebilir. İran ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler zaten zarar görmüş durumda ve yakın gelecekte onarılması zor olacaktır.

Dünyanın geri kalanından bu savaşı durdurmak için pek bir çaba gösterilmedi. Bu çatışmadan sadece İran etkilenmiyor, tüm dünya da bedelini ödüyor. Savaşın hiçbir sorunun çözümü olmadığı sıkça söylenir, ancak güç nihayetinde savaşı seçer. Kimse geçmiş hatalardan ders almıyor gibi görünüyor ve sonuçta acı çekenler insanlar oluyor. Gazze'den Lübnan'a, Suriye'den İran'a kadar saldırganlık doruk noktasında, her yerde yıkım ve can kaybı var. Gerçek diplomasiye başarılı olma şansı verilmedi.

Şimdi ise çatışmayı durdurmak için diplomatik çabaların yeniden başladığı yönünde haberler var. Pakistan, Türkiye ve Mısır gibi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ı müzakere masasına getirmek için rol oynuyorlar. Financial Times, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in Başkan Trump ile görüştüğünü ve İslamabad'ı görüşmeler için olası bir yer olarak önerdiğini bildirdi. Bu arada, Başbakan Şehbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan Şehbaz Şerif, X'te yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Ortadoğu'daki savaşı sona erdirmek için diyalog çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve tam olarak desteklediğini ve kapsamlı bir çözüm için görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bu çatışma nedeniyle küresel siyasi ve ekonomik düzen yeniden şekillenirken, istikrar için acil diplomatik çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Pakistan'ın arabulucu rolü hayati ve önemli olabilir.

Mansoor Ahmed

Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Amerikan egemenliğinin ahlakı çöküşü: Yeni Bir Barbarlık Çağı
Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.
İran Savaşı Aslında Çin'le İlgili

SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
Dünya ekonomisi, İran savaşının etkilerinin “ön faturasını” bekliyor.
Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.
Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!

Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Saraçhane’de Halk Var, Liderler Nerede Cesaretin Yerine Sessizliği Seçenlere Açık İsyan!
YURDUM İNSANI
ÖZGÜRLÜK
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


