Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.

Kategori: Makale | 0 Yorum | 31 Mart 2026 05:30:01









Devlet içi savaşlar (ülkeler içindeki savaşlar) hala oldukça yaygın olsa da, devletlerarası savaşlar (ülkeler arasındaki savaşlar) 1945'ten bu yana önemli ölçüde azalmıştır ve büyük ölçekli savaşların yokluğu, bu tür çatışmaların daha az sıklıkla ve daha az ölümcül bir şekilde yaşandığı anlamına gelir. Bazı araştırmalar, bu dönemdeki uluslararası ilişkilerin tarihte hiç olmadığı kadar barışçıl olduğunu bile öne sürmektedir.

Kentucky'deki Union College'da siyaset bilimi yardımcı doçentidir. Araştırmaları uluslararası insan hakları ve siyasi ekonomi konularına odaklanmaktadır. Öğretim görevinden önce kampanya organizatörü olarak çalışmış ve İnsan Hakları Kampanyası ve Çocukları Kurtarma gibi gruplar için çeşitli kampanyalar yönetmiştir. Analizleri Hampton Enstitüsü, Foreign Policy in Focus, New Politics ve International Policy Digest gibi çeşitli yayınlarda yer almıştır.



Dolayısıyla savaşların artması, sistemdeki herkes için ciddi sonuçlar doğuracaktır, ancak muhtemelen en çok savunmasız ülkeleri etkileyecektir. Dünya siyasetindeki en rahatsız edici gelişmelerden biri, devletlerarası savaşların sayısının artması ve bunun da seksen yıllık ters yöndeki bir eğilimin sonunu işaret etmesidir. Tarihçiler bu seksen yıllık dönemi, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki on yıllarca süren göreceli sakinliği tanımlamak için kullanılan "uzun barış" olarak adlandırırlar. Amerika'nın Vietnam'daki uzun süren savaşı ve Sovyetlerin Afganistan'ı işgali gibi çatışmalar, şiddet dolu bir geçmişin hatırlatıcıları olarak kolektif hafızamıza kazınmıştır, ancak gerçek şu ki, son birkaç on yılda savaş daha az yaygın hale gelmiştir.Ancak, son birkaç yılda tanık olunan askeri çatışmalardaki şaşırtıcı artış, 2024 yılının hem sıklık (61 devletlerarası çatışma) hem de yoğunluk (160.000'den fazla can kaybı) açısından 1964'ten bu yana en ölümcül yıl olmasıyla "uzun barış" dönemine son vermektedir . Bu çatışma noktalarından bazıları arasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, İran ve Pakistan arasındaki sınır çatışmaları vb. yer almaktadır. Dahası, devletlerarası savaşlardaki bu artış, bu çatışmaların nedenlerinin (örneğin toprak anlaşmazlıkları , uluslararası kurumların zayıflaması vb.) daha yaygın hale gelen, çözülmesi zorlaşan ve yeni çatışmalara yol açma olasılığı yüksek yapısal sorunları yansıtması nedeniyle yeni bir normali yansıtıyor gibi görünmektedir.Savaşların artmasıyla birlikte bu savaş nedenleri muhtemelen daha fazla dikkat çekecektir. Ancak savaşlar nihayetinde içinde savaşılan bir sistemin ürünüdür ve son dönemdeki savaş artışının altında, 1945'ten sonraki yıllara artık benzemeyen değişen bir uluslararası sistem yatmaktadır. Bir yandan, küreselleşme çağı, devletlerarası ilişkilerin ekonomik olarak daha fazla birbirine bağlı hale geldiği bir şekilde dünyayı yeniden yapılandırmıştır. Diğer yandan, ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin jeopolitik çıkarlarını (çoğu zaman şiddet kullanarak) yurt dışında takip ettiği büyük güç rekabetinin yeniden canlanmasına tanık oluyoruz. Bu değişiklikler birlikte, hem devlet içi hem de devletlerarası savaşları uluslararasılaştırarak, savaş olasılığını artırmakla kalmayıp , bu çatışmaların sonuçlarını doğrudan dahil olmayan daha savunmasız ülkelere de yaymaktadır. Başka bir deyişle, küreselleşmiş bir dünyada savaşların artan sıklığı herkesi etkiler ve yoksul ülkelerin en çok zarar görmesi muhtemeldir.Çok Farklı Bir Uluslararası SistemGenellikle savaşın sonuçlarının yalnızca savaşın yapıldığı bölgeyle sınırlı olduğunu varsayarız, ancak küreselleşme çağı uluslararası sistemi daha yüksek düzeyde ekonomik karşılıklı bağımlılık etrafında yeniden yapılandırdığı için durum artık böyle değil. Günümüzde ekonomiler, yurt dışındaki diğer ülkelerle mal, uzmanlık ve sermaye alışverişine giderek daha fazla bağımlı hale geliyor. Uluslararası ticaret hacimlerinin 1950'deki seviyesinin yaklaşık %4500'ü kadar olduğunu düşünün . Bu ekonomik karşılıklı bağımlılığın bir sonucu olarak, savaşın maliyetleri giderek doğrudan dahil olmayan diğer ülkelere dışsallaştırılıyor. Bunun nedeni, savaşların genellikle ticaret yollarını kapatması, üretim tesislerini ve enerji şebekelerini yok etmesi, büyük mülteci akışlarına yol açması ve çevresel yıkıma neden olmasıdır; bunların hiçbiri artık sınırlar içinde kalmıyor. Aksine, bu etkiler, onları yaşayan ülkelere bağımlı olan diğer ülkelere doğru yayılıyor.İroni şu ki, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, ekonomik olarak daha birbirine bağlı bir dünyanın barışı teşvik edeceği fikrine büyük bir inanç vardı. II. Dünya Savaşı sona ererken ve Büyük Buhran'ın zorlukları hala taze bir anı iken, dünya ekonomik ve diplomatik karşılıklı bağımlılığa dayalı yeni bir siyasi ve ekonomik düzen kurmaya çalıştı. Barışın ticari teorisinden büyük ölçüde ilham alan birçok kişi, karşılıklı ekonomik bağımlılığa dayalı bir çerçevenin başka bir dünya savaşının çıkmasını önleyeceğine inanıyordu. Ülkeler, ticaret engellerini azaltmayı ve doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi kurumun kurulmasıyla sonuçlanan bu yeni finansal ve parasal düzeni müzakere etmek için 1944'te tarihi Bretton Woods Konferansı'nda bir araya geldi. Bu gelişmeler, bugün sahip olduğumuz dünyanın küreselleşmiş ve ekonomik olarak birbirine bağlı sisteminin temelini attı.Uluslararası ilişkilerde, artan ekonomik karşılıklı bağımlılığın savaşı önleyebileceği fikri üzerine yoğun araştırmalar yapılmış olsa da, bu teoriyi destekleyen kanıtlar yetersiz kalmaktadır. Bazı araştırmalar ticaretin barışçıl bir etkiye sahip olduğunu gösterirken, diğer araştırmalar ülkeler birbirleriyle ticaret yaparken bile sıklıkla savaş çıktığını göstermektedir . Hatta bazı araştırmalar, ekonomik karşılıklı bağımlılığın çatışma olasılığını artırabileceğini bile göstermektedir. Bu durum, ülkeler arasındaki bağımlılığın asimetrik olması ve birinin göreceli kazançlarının diğerinden daha büyük olması durumunda sıklıkla görülür. Ayrıca, küresel değer zincirinin kritik noktaları üzerindeki rekabet de büyük güçler arasında çatışmaya yol açmaktadır. Başka bir deyişle, ekonomik karşılıklı bağımlılığın barış yarattığı fikri gerçek ampirik desteğe sahip değildir ve bu da bazı kişilerin bu teoriyi bir ' yanılsama ' olarak adlandırmasına yol açmıştır .Artan ekonomik karşılıklı bağımlılığın herkes için refah getirip getirmediğini araştıran çalışmalar da sonuçsuz kalmıştır. Küreselleşme savunucuları, küresel yoksulluk oranının son birkaç on yılda %35'ten %10'a düştüğünü ve bir milyar insanın aşırı yoksulluktan kurtulduğunu sıklıkla vurgulamaktadır. Bununla birlikte, aşırı yoksulluğu ölçme standartları inanılmaz derecede düşüktür ( temel değer günde 2,15 dolardır ), bu da küresel yoksulluğun ne kadar ciddi ve yaygın olduğunu çoğu zaman yanlış göstermektedir. Yoksulluktaki azalma kazanımları da eşit olarak gerçekleşmemiştir; bu 1 milyar insanın büyük çoğunluğu Çin'dedir . Bu arada, Sahra Altı Afrika ülkeleri hala yüksek oranlarda aşırı yoksulluktan muzdariptir ve dünyanın aşırı yoksullarının üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır . Küreselleşme, birçok yönden, daha yoksul ülkelerin eşitsiz ticaret ilişkileri, yabancı yatırımlar ve borç affı yoluyla zengin ülkelere daha fazla bağımlı hale geldiği yeni güç dinamikleri yaratarak bu sorunları derinleştirmiştir . Bu tür ilişkiler, yoksul ülkeleri dış şoklara ve çeşitli sömürü biçimlerine karşı savunmasız bırakmaktadır.Savaşın Uluslararasılaşması ve Yoksul Ülkeler Üzerindeki EtkileriKüreselleşen bir dünyada savaş hakkında bildiğimiz şey, savaşın giderek uluslararasılaştığıdır. Bu, yabancı güçlerin yurtdışındaki çatışmalara (devlet içi/iç savaşlar veya daha yerel devletlerarası çatışmalar) müdahil olması ve bunları daha büyük jeopolitik mücadelelere dönüştürmesiyle gerçekleşir. Bu durum büyük ölçüde büyük güçlerin yurtdışındaki stratejik çıkarlarını takip etmesinden kaynaklanmaktadır ve devletlerarası savaşların artmasının ardındaki en önemli faktörlerden biridir. Buna örnek olarak, 2011'deki Arap Baharı sırasında patlak veren Suriye iç savaşı verilebilir. Çatışma, ABD-Rusya ve İran-Suudi Arabistan gibi çok sayıda rakip ülke arasında çok katmanlı bir vekalet savaşına dönüşmeden önce, İran ve Türkiye gibi diğer bölgesel aktörleri de hızla içine çekti.Savaşlar sadece uluslararasılaşmakla kalmıyor, sonuçları da uluslararasılaşıyor. Genellikle savaşın kurbanlarının savaşın yaşandığı bölgeyle sınırlı olduğunu düşünürüz, ancak savaşın etkileri ekonomik aksamalar, kitlesel yer değiştirmeler, çevresel yıkım vb. yoluyla diğer bölgelere de yayılır. Suriye iç savaşının sonuçları buna iyi bir örnektir: Ürdün, Suriye'deki şiddetin yayılması nedeniyle kapanan ticaret yollarına bağımlı, yardıma muhtaç bir ülkeydi . Aynı zamanda Ürdün (Lübnan'ın yardımıyla), bölgedeki diğer ülkelerden daha fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptı; bu da kırılgan ekonomisinin kaldırabileceğinden çok daha fazlaydı . Bu durum, özellikle su ve tarım olmak üzere doğal kaynakları üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturdu ve ülkeyi felç ederek borç batağına sürükledi .Başka bir deyişle, günümüzde savaşlar, artan karşılıklı bağlantılar nedeniyle farklılık gösteriyor; çatışmaların maliyetleri giderek doğrudan dahil olmayan diğerlerine de yansıyor. Savaşların sayısı arttıkça, en savunmasız ülkeler en çok zarar görecek ve diğerleri de ölümcül sonuçları hissedecektir. Dünya şu anda en ölümcül çatışmalarımız sırasında bunun gerçekleştiğini izliyor.Bir örnek, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşıdır. Rusya'nın 2022'deki işgalinden önce Ukrayna, yılda 50 tondan fazla tahıl ihraç eden küresel bir ' ekmek sepeti ' görevi görüyordu. Alıcıların çoğu, Ukrayna'dan buğday ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Afrika ülkeleriydi. Mısır, Sudan ve Cibuti gibi ülkeler buğdaylarının %70'inden fazlasını Ukrayna'dan ve bir kısmını da Rusya'dan ithal ediyordu. Bunun büyük çoğunluğu (yaklaşık %90'ı) Karadeniz limanları üzerinden ihraç ediliyordu , ancak Ukrayna'nın altyapısının tahrip edilmesi ve savaş sırasında uygulanan abluka nedeniyle bu limanların tamamı durma noktasına geldi. Bunun da ötesinde, Afrika ülkelerinin Rusya'dan ithal ettiği gübrelerin fiyatları %70 oranında arttı; bu da yerel mahsul üretimini tehdit etti ve gıda güvenliğini kötüleştirdi . Bu iki şok da Afrika'da ölümcül bir açlık krizini daha da kötüleştirdi ve bu kriz 2022'de 273 milyondan 2024'te 306 milyona yükseldi. En çok etkilenen ülkeler arasında Somali, Kenya ve Etiyopya yer alıyor; bu ülkeler kuraklık sırasında yaşanan gıda krizi ve Covid-19'un ardından gelen etkilerle üçlü bir tehditle karşı karşıya kaldılar.Bir diğer örnek ise ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarıdır. Savaşın asimetrisi, daha zayıf savaşçıların (bu durumda İran) savaş operasyonlarını coğrafi olarak genişleterek diğer ekonomik, bilgi veya enerjiyle ilgili hedefleri de kapsayacak şekilde ' yatay bir tırmanmayı' teşvik etmiştir . Amerikan veya İsrail askeri gücüne denk bir güce sahip olmayan İran'ın savunması, veri merkezlerine, su arıtma tesislerine ve diğer kritik altyapılara yönelik saldırıları içermektedir. Hürmüz Boğazı'nın kapanması savaş üzerinde en büyük etkiye sahip olmuştur. Dünyanın deniz yoluyla taşınan petrolünün %25'inin buradan geçtiği göz önüne alındığında , kapanması yakıt kıtlığına ve fiyat artışlarına, ayrıca gübre tedarikinde şoklara yol açmaktadır. Sonuç olarak, ithal yakıta bağımlı bölgelerde (Orta Doğu/Güney Asya ve Sahra Altı Afrika ülkeleri) gıda, ulaşım ve elektrik fiyatlarında artış yaşanmaktadır. Küçük fiyat artışları bile, zaten ekonomik belirsizlik ve insani krizle boğuşan bu bölgelerdeki birçok insan için yıkıcı etkilere sahip olabilir. Başka bir deyişle, Ukrayna ve İran gibi yerlerde savaşlar ne kadar uzun sürerse, Küresel Güney'dekiler için durum o kadar kötüleşir.Karmaşık ve birbirine bağlı dünyamız, savaşları eskiden düşündüğümüzden farklı bir şekilde ele almamızı gerektiriyor. Bir yandan, savaşlar giderek uluslararasılaşıyor ve büyük güçler, dar çıkarları doğrultusunda yurtdışındaki çatışmalara dahil oluyor. Eş zamanlı olarak, savaşın sonuçları artık savaşın yapıldığı sınırla sınırlı kalmıyor; doğrudan dahil olmayan ve coğrafi olarak çatışmadan çok uzakta bulunan diğer insanlara da yayılıyor. Dolayısıyla, savaşların artışı sistemdeki herkes için ciddi sonuçlar doğuruyor, ancak muhtemelen en çok savunmasız ülkeleri etkileyecektir.