Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 13 Ağustos 2026 22:14:20

Kedilere, sanki itaatsiz, başıboş çocuklarmış gibi sokağa çıkma yasağı getirilmesi de bu belirtilerden biridir. Yabani kediler vahşi yaşam söz konusu olduğunda kitlesel bir katliam aracı olsa da, tuhaf bir şekilde adlandırılmış evcil kedi Felix catus da ölüm oranına katkıda bulunmaya fazlasıyla isteklidir. Bu durum, yerli faunası bu kadar yetenekli ve acımasız yırtıcılara sürekli maruz kalmadan evrimleşmiş bir ülke olan Avustralya'da en belirgindir.









İnsan türünün aptallığına dair en büyük güveni, diğer canlıların işleyişini anlamaya yönelik çabalarından daha fazla veren bir şey yoktur. Bu, en azından, hayvanlar aleminin üyelerini İncil'deki gibi boyunduruk altına almak, köleleştirmek ve yemek istemekten daha iyi bir durumdur. Ancak evcil kedinin (şüphesiz ki çelişkili bir kategori) ne yaptığını anlamaya yönelik çabalar söz konusu olduğunda, insanlığın yetersiz kalması kaçınılmazdır.2020 yılında Wildlife Research dergisinde yayınlanan çalışmalarında , yazarlar evcil kediler ve bunların ülkenin vahşi yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgili 66 farklı araştırmanın sonuçlarını inceledikten sonra endişelerini dile getiriyorlar. Her başıboş evcil kedi, yılda ortalama 186 sürüngen, kuş ve memeli öldürüyor; bunların çoğu kıtaya özgü türler. Bu, evcil kedilerin yaşadığı alanlar için yılda kilometrekare başına 4.440 ila 8.100 hayvana denk geliyor. Bu tür başıboş dolaşan kedilerin neden olduğu yıllık soykırım 390 milyon hayvana ulaşıyor. Önerilen çözüm sert ve mutlakçı: kalıcı, kapalı ev hapsi. İddiaya göre, bir kedinin gece veya gündüz avlanması avlanma oranlarını azaltmıyor; sadece avladığı hayvan türü değişiyor.27 Temmuz'da, Melbourne'ün doğu banliyölerinde bulunan Boroondara Belediyesi meclis üyeleri, kedilerin gece saatlerinde sahiplerinin mülkleri içinde tutulmasını zorunlu kılan bir karar aldı. Belediyenin açıklamasına göre , bu karar çeşitli amaçlar göz önünde bulundurularak alındı. Bunlar arasında, bölgedeki "genel kedi yönetimi"ni daha iyi anlamak; "kedi kaydı, mikroçip takılması ve kısırlaştırma dahil olmak üzere sorumlu kedi sahipliğini" teşvik etmek; kedi sahiplerine kedilerini yönetme konusunda daha iyi destek sunmak; "yarı sahipli ve başıboş kedilerin" daha iyi yönetilmesini sağlamak; ve Boroondara'nın yaban hayatını ve çeşitliliğini korumak yer alıyordu.Bu önlemler, politika yapıcıların vicdanını rahatlatma havası taşıyor – sözde yerli türler için faydalı bir şey yaptıklarını iddia edebiliyorlar – ancak kısıtlamaya tabi tutulan hayvanın doğal içgüdülerini göz ardı ediyorlar. Gerçekte, bu önlemler bu becerikli hayvanlar hakkında ne kadar az şey bilindiğini gösteriyor. Tarih, bu konuda belediye düzeyinde yapılan sayısız tartışma örneği sunuyor. Örneğin, Güney Avustralya'daki Port Lincoln Şehir Konseyi, Ağustos 1992'de Eyalet Hükümeti tarafından hazırlanan ve yerel gazetenin ifadesiyle , konseylerin "sokak kedilerini kontrol altına almak için acil adımlar atması" gerektiğini savunan bir tartışma belgesini ele aldı. Ancak genel kanı, "kedi kayıtlarının ve kedi sokağa çıkma yasaklarının pratik olmadığı" yönündeydi.Yerel yönetimlerin politikaları, daha geniş sorumlulukları diğer bürokratik kurum ve yetkililere devretme konusunda istekli olmaları nedeniyle, sakinlerin endişeleriyle her zaman örtüşmemiştir. Başkalarının yapmasını bekleyebileceğiniz bir şeyi neden hükümette yapasınız ki? Hayvan yönetimi konularında yetki sahibi olmaktan her zaman heyecan duymayan yerel yönetimler, babacan bir rehberlik ve talimat için eyalet hükümetlerine bakmayı tercih etmişlerdir. Kasım 2006'da, Güney Avustralya'daki Port Adelaide'nin yerel bir yayını olan Hills Messenger, Mitcham Konseyi'nin "3.000'den fazla sakinin çağrısına, daha güçlü kedi kontrolleri getirmeyi reddederek soğuk bir şekilde yanıt verdiğini" bildirmiştir . Bu sayı, yıllık hayvan yönetimi anketine katılan yaklaşık 3.500 kişinin yanıtlarından elde edilmiştir. Katılımcıların %87'lik büyük bir çoğunluğu, kayıt, kedi sokağa çıkma yasağı, kısırlaştırma ve hapsedilme dahil olmak üzere kedi kontrollerini kabul etmiştir.Belediye meclisinin 2007-2011 Hayvan Yönetimi Taslağı'na bu tür planlardan hiçbiri dahil edilmedi, çünkü meclis üyeleri yerel bir yaklaşımdan ziyade eyalet çapında bir yönetim yaklaşımının gerekli olduğuna inanıyordu. Mart 2006'da belediye tarafından düzenlenen hayvan yönetimi halk toplantısına 45 kişiyle birlikte katılan Belair'den Ian Robilliard, homurdanarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. "Kedilere karşı değilim, ama arka bahçemde kuşları ve kertenkeleleri yediklerinde hoşuma gitmiyor." Blackwood'dan Bill Stronach, kedilerin "katil" olma eğiliminden dolayı öfkeliydi; içeride tutulmaları gerektiğini savunurken, RSPCA (Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kraliyet Derneği) geliştirme müdürü Wendy White da buna yürekten katılarak zorunlu kısırlaştırmayı bir seçenek olarak ekledi. Hills Veteriner Merkezi'nden ve belediyenin hayvan yönetimi danışma komitesi üyesi John Carruthers'ın yanıtı ise sakinleştirici bir kayıtsızlıktı. “Yerli yaban hayatının büyük bir kısmı evcil kediler tarafından değil, sokak kedileri tarafından öldürülüyor.” Yine o sevimli evcil kediler.Avustralya'daki bazı eyalet yasaları, yerel konseylerin, eyalet parlamento komitelerinden izin alınmadıkça kedi sınırlama yönetmelikleri çıkarmasını da engelliyor. Ancak bu becerikli katilleri kontrol altında tutma meselesi, eyalet politikacılarının masasına kadar ulaşacak kadar endişe verici görünüyor. Ayrıca, düşünülmesi gereken oylar da söz konusu. 2024 yılında, Biyoçeşitlilik Konseyi'nin Endişe Raporu, insanların sadece %8'inin (veya 12 kişiden 1'inin) "kedi sahiplerinin kedilerini kendi mülklerinde tutmalarını gerektiren" politikalara karşı olduğunu ortaya koydu. Bu yılın Şubat ayında, Batı Avustralya Yerel Yönetim Bakanı Hannah Beazley, yerel konseylerin kedileri sınırlamak için parlamento düzeyinde komite onayı alma ihtiyacını ortadan kaldıracak değişiklikler sözü verdi . Sonunda, yaklaşımı standartlaştıran bazı "örnek yerel yasalar" geliştirilebilir. Bu tür kısıtlamaların erdemleri üzerine nutuk çekme isteği de yakında ortaya çıkacaktı. “Sahiplerinin mülklerinde tutulan kediler daha uzun yaşıyor. Ayrıca RSPCA'dan elde edilen kanıtlar, kapalı alanda tutulan kedilerin sahiplerinin, başıboş dolaşan kedilere kıyasla veteriner masraflarına yaklaşık %400 daha az harcadığını gösteriyor.”Kedilerin karantina altına alınmasının ardındaki tanıtım kampanyası, çocukça, hatta mide bulandırıcı bir tona bürünebilir. Saçma bir şekilde, insan biçimli öz-haklılaştırma, İstilacı Türler Konseyi'nden gelen şu uydurma güvence saçmalığına yol açıyor: "Paws, Precious, Clementine, Rasputia, Jemia ve Fat Boii'nin ortak noktası nedir?" diye alaycı bir şekilde soruyor bir sosyal medya paylaşımı. "Evlerinde güvenli bir şekilde karantina altında en iyi hayatlarını yaşıyorlar." Bu hayalperestler nereden biliyor? Daha olası olan, bu tür önlemlerin doğal katilleri kontrol altında tuttuğu ve karantina sürecinde giderek daha da akıl sağlıklarını kaybettirdiğidir. Bunun yerine, bu yaratıkların muhteşem, şişman bir evcillik hayatı sürdürdüğüne, acımasızca öldürme ihtiyaçlarının yatıştırıldığına inanmamız sağlanıyor.Avustralya Evcil Hayvan Refahı Vakfı (APWF) da, kedilerin geceleyin kapalı bir alanda tutulması ve gündüzleri de sahibinin mülkü içinde kalması gerektiği görüşünde ; ancak ortamın "rahat" olması ve "kedinin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılaması" şartıyla. (İhtiyaç duyduğunuzda bir kedi psikoloğu nerede?) Kuruluş, kedilerin her zaman zorunlu olarak kapalı bir alanda tutulmasının "başıboş kediler, vahşi yaşamı koruma veya barınaklara kabul için basit bir çözüm olmadığını" kabul ediyor. Başıboş kediler genellikle sahibi olmayan sokak kedileridir ve sahibi olsa bile, "konut sınırlamaları, mali kaynak eksikliği ve kapalı alanda tutulan kedilerin refahı hakkındaki endişeler" nedeniyle kapalı alanda tutulmaları başarısız olabilir.Charles Darwin Üniversitesi'nden, kendisinin de kedi sahibi olduğunu itiraf eden öğretim üyesi Jaan Dielenberg'in şu onayı ve önerisi var: "Evcil kedilerin kafes içinde tutulmasını zorunlu kılmak mantıklı bir politika seçimi. Ancak tam faydasını elde etmek için, topluluklar için etkili iletişim yatırımı yapmalı, kedilerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olmak için indirimler sağlamalı ve kurallara uyulduğundan emin olmalıyız." Keşke HH Munro (Saki) tarafından ünlü yapılan kedi Tobermory'ye bu konu hakkında ne düşündüğünü sorabilseydik.Kaynak : intpolicydigest.org