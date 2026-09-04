Kategori: Dünya | 0 Yorum | 04 Eylül 2026 11:05:03













Pentagon ona sıkıcı bir isim verdi. Nükleer bombardıman uçakları ve kaba "nükleer tehdit" söylemi asıl konuşanlardı. Freedom Edge 26'nın karışık sinyalleri, genişletilmiş caydırıcılık hakkında ve aslında kimin için olduğu konusunda neler ortaya koyuyor? Freedom Edge 26'nın nükleer kapasiteli bombardıman uçağı bileşeni, Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditleri" hakkındaki alışılmadık derecede açık resmi dille birleştiğinde, Pyongyang'a yönelik bir caydırıcılık sinyali değil; Washington'ın Kim Jong Un'un lehine Ulchi Özgürlük Kalkanı'nı tek taraflı olarak etkisiz hale getirerek kaybettiği güvenilirliği telafi etmek için zamanlanmış, Seul ve Tokyo'ya yönelik bir telafi edici güvencedir.Bu, genişletilmiş caydırıcılık doktrininde gerçek bir değişimi işaret ediyor: sabit, belirsiz yıllık bir garantiden, Washington'ın kendi diplomatik zamanlamasına göre verilen reaktif bir sinyale doğru.27 Ağustos'ta ABD Kuvvetleri Japonya, "Freedom Edge 26"yı mümkün olan en yavan dille duyurdu: "Bölgesel güvenliğe yönelik işbirliğine olan bağlılığı güçlendirmek" için "önde gelen üçlü, çok alanlı bir tatbikat". Aynı duyuruyu ele alan haber ajansları ise tamamen farklı bir ifade kullandı: "nükleer füze tatbikatı". Etiket ile haber arasındaki bu fark, özensiz gazetecilikten kaynaklanmıyor. Dokuz gün önce Donald Trump, müttefiklerin daha büyük tatbikatı olan Ulchi Freedom Shield'ı tek taraflı olarak baltalamış, Kim Jong Un'a iyi niyet göstergesi olarak on bir günden beş güne indirmişti; Seul'ün dışişleri bakanı bile hükümetinin bu kararı ancak sonradan öğrendiğini söylemişti. Freedom Edge'in bunun yerine sessizce yapması istenen şey ise asıl hikaye.Freedom Edge tatbikatı, 2024 yılında Camp David üçlü zirvesinden doğarak ve uçak gemisi taarruz grubu operasyonları etrafında şekillenerek başladı. O zamandan beri her yıl büyüdü: 2025'te siber ve özel operasyon bileşenleri eklendi ve üç günden beş güne uzadı. Bu yılki tatbikat, 7-11 Eylül tarihleri arasında Jeju Adası açıklarında gerçekleştirilecek ve balistik füze savunması, Kuzey Kore'nin denizaltıdan fırlatılan füzelerine yönelik denizaltı karşıtı savaş, entegre hava savunması ve özellikle de ABD'nin daha önce özellikle genişletilmiş caydırıcılık sinyali vermek için kullandığı nükleer kapasiteli B-52H ve B-1B bombardıman uçaklarının sortilerini içerecek.Bu genişleme, Trump'ın 18 Ağustos'ta Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatını kısaltma emrinden günler sonra gerçekleşti. Trump bu kararı, "çok iyi bir ilişkim var" dediği ve yıl bitmeden tekrar görüşmeyi planladığı Kim Jong Un'a bir mesaj olarak açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı hâlâ küçültülmüş tatbikatı "savunma amaçlı" olarak nitelendiriyor. Pyongyang'ın yararına bir tatbikatı kısaltmak ve birkaç gün sonra bir diğerini genişletmek, açıklanması gereken asıl nokta.Freedom Edge 26 tatbikatına dair haberlerde iki farklı yorum hakim ve her ikisi de çok basit. Birincisi, bunun yeni bir şey olmadığını söylüyor; üçlü tatbikatlar 2024'ten beri her yıl arttı ve bu yılki artışa sadece bombardıman uçakları da dahil oldu. İkincisi ise, Trump'ın Kim'i yakınlaştırdığı tam o anda Washington'ın Pyongyang'ı gereksiz yere kışkırttığını söylüyor. Her ikisi de, tatbikatın kendi adının kasıtlı olarak genel kalmasının, etrafındaki her şeyin açıkça nükleer bir nitelik kazanmasına neden olduğunu açıklamıyor.Bu boşluk, mekanizmayı oluşturuyor. USFJ'nin basın bülteninde asla "nükleer" kelimesi kullanılmıyor; "çok alanlı" operasyonlardan ve "bölgesel güvenlikten" bahsediliyor. Bu dil, Pekin ve Pyongyang'ın bunu yeni düşmanca niyetin kanıtı olarak kolayca gösteremeyeceği kadar yavan ve Trump'ın Kim'e yönelik paralel girişimleri için resmi bir kanal açık tutuyor. Ancak yavan ismin altında yatan içerik açık: Nükleer silah taşıyabilen stratejik bombardıman uçakları, özellikle bölgesel analistlerin uzun zamandır belirttiği gibi, bu platform seçiminin savaş uçakları ve destroyerlerin vermediği genişletilmiş caydırıcılık mesajı gönderdiği için uçuruluyor. Yetkililerin tatbikatın amacını - Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı koymak - kendi çerçevelemeleri, üçlü tatbikatların genellikle başvurduğu genel "bölgesel istikrar, herhangi bir üçüncü tarafa yönelik değil" dilinden daha açık. İsim sessiz kalıyor. İçerik ve brifingler konuşuyor. Yeni olan şey, yeniden markalaşma değil, bu iki seviyeli sinyalleme.Bu sinyalin hedef kitlesi aslında Pyongyang değil. Kim Yo Jong'un Washington'ın Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatını yarıya indirmesine verdiği yanıt oldukça sakin oldu: "Tatbikatların süresi ve boyutu azaltılmış olsa bile, kışkırtıcı ve saldırgan doğası değişmeyecek" diye ısrar etti, ancak Pyongyang'ın bu duyuruyla "ilgilenmediğini" ve kardeşi ile Trump arasındaki ilişkilerin sıcak kaldığını da ekledi. Bu, nükleer tehditten yeni endişe duyan bir hükümetin tavrı değil. Bu, tatbikatların azaltılmasını zaten bir hediye olarak gören ve daha fazlasını bekleyen bir hükümetin tavrı.Asıl hedef kitle Seul ve Tokyo'da. Güney Kore'nin nükleer silahlanma konusundaki tartışması - Trump'ın müttefikleriyle yaşadığı çatışmaların Washington'ın güvenilirliğine olan güveni sarsmasından bu yana sessizce gelişen bir tartışma - artık marjinal bir görüş değil. Eski dışişleri bakanı Yoon Young-kwan açıkça "güvenliğimiz için ABD'ye güvenmenin zorlaşacağı bir zaman gelebilir" dedi ve Seul, bağımsız bir cephaneliğe giden gelecekteki herhangi bir yolu kısaltacak yeniden işleme ve zenginleştirme kapasitesini inceliyor. Bu endişeyi özellikle şimdi daha da keskinleştiren şey, Trump-Kim anlaşmasının alabileceği şekil: Analistler, Washington'un Amerikan anakarasını tehdit eden Kuzey Kore'nin kıtalararası füzelerine sınırlamalar getirirken, Pyongyang'ın daha kısa menzilli ve taktik nükleer kapasiteli sistemlerine - ABD'yi değil, Güney Kore'yi hedef alanlara - dokunmadan bırakabileceği konusunda uyarıyor. Bu, Amerika'yı korurken müttefikini savunmasız bırakan asimetrik bir anlaşmadır ve nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının saldırılarının önlemeyi amaçladığı senaryo tam olarak budur: herhangi bir zirveden önce, Washington'ın bölgeye yönelik nükleer taahhüdünün sessizce müzakere edilerek ortadan kaldırılmadığının kanıtı.Bu açıdan bakıldığında, Freedom Edge'in nükleer içeriği, bir düşmanın bir sonraki füze denemesine yönelik dışa dönük bir caydırıcılık değil, iki müttefikin artan şüphelerine yönelik içe dönük bir güvencedir; bu güvence, Washington'ın tek taraflı olarak ve kendi müttefikinin hükümetini bile uyarmadan aldığı bir karara (Ulchi Özgürlük Kalkanı'nın kesilmesi) göre zamanlanmıştır. Bu, genişletilmiş caydırıcılığın nasıl sinyal verildiğinde gerçek bir değişimdir: sabit bir yıllık takvimde yenilenen, belirsiz bir garanti değil, Washington'ın kendi diplomatik saatine göre ayarlanmış, Trump'ın Pyongyang'a yaptığı herhangi bir tavize göre verilen telafi edici bir sinyaldir.Temel senaryo (~%55): Freedom Edge, bombardıman uçağı bileşeniyle birlikte 11 Eylül'e kadar planlandığı gibi devam eder, Seul ve Tokyo bunu şimdilik yeterli bir güvence olarak görür ve Güney Kore'nin nükleer potansiyel tartışması, finanse edilen bir program olmaktan ziyade, canlı ancak yönetilen bir politika görüşmesi olarak kalır. Washington, Kim'in yararına ikili, yarımadaya yönelik tatbikatları azaltırken, üçlü, nükleer sinyal verme tatbikatlarını koruyarak veya genişleterek, 2026'nın geri kalanında da belirlediği modeli sürdürür ve Freedom Edge'i, Pyongyang'a başka yerlerde vereceği her türlü tavizin kalıcı bir karşılığı olarak görür.Olumsuz senaryo: Trump, Özgürlük Kalkanı tatbikatının tamamlanmasından günler sonra Kim ile somut bir zirve tarihi açıklarsa veya daha fazla taviz vermeyi kabul ederse; bu, bu döngüdeki bombardıman uçağı sortilerinin gerçek zamanlı güvence değerini baltalar ve tatbikatı kalıcı bir dengeleyici unsurdan ziyade tek seferlik bir jest gibi gösterir. Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatından önce uyarılmadıkları için zaten tedirgin olan Güney Koreli yetkililer, bu sıralamayı müttefik güvencesinin kendisinin de kısa sürede müzakere edilebilir olduğunun teyidi olarak yorumlarlar. Bu, Seul'deki Ulusal Meclis'te yeniden işleme veya zenginleştirme kapasitesinin finansmanına yönelik ivmeyi hızlandırır ve nükleer gecikmeyi bir sonraki yasama oturumunda bütçe kalemi haline getirir.İyimser senaryo: Washington, bölünmüş sinyal yaklaşımını doğaçlama bırakmak yerine resmileştirir; Ulchi Özgürlük Kalkanı kesintisinden önce belirgin bir şekilde yapmadığı gibi, gelecekteki herhangi bir tatbikat değişikliğinden önce Seul ve Tokyo'yu önceden bilgilendirir ve yarımadaya yönelik tatbikatlardaki herhangi bir azalmayı, üçlü çerçeve aracılığıyla planlanmış nükleer kapasiteli bir varlığın konuşlandırılmasıyla açıkça eşleştirir. Bu, geçici bir güvence yamasını, genişletilmiş caydırıcılık doktrininin öngörülebilir, kurumsallaşmış bir parçasına dönüştürür ve zaman içinde Seul'ün güvenilirlik açığını, tek bir bombardıman uçağı uçuşunun kendi başına yapabileceğinden daha fazla daraltır.Freedom Edge 26 ile ilgili ilginç olan şey asla adı değildi; Pentagon bunu kasıtlı olarak sıkıcı tuttu. İlginç olan, tarafsız bir etiket ile açıkça nükleer bir madde arasındaki farklılıktır; bu durum, Washington'ın Kim Jong Un'un yararına ikili tatbikatı baltalayarak kendi müttefikini şaşırtmasından günler sonra gerçekleşti. Genişletilmiş caydırıcılık eskiden düşmana yönelik sabit, takvime bağlı bir sinyalle işlerdi; şimdi ise Washington'ın diplomatik hamlelerinden sonra Seul ve Tokyo'nun kendi şüphelerinin gerektirdiği güvenceye göre zamanlanmış, reaktif bir şekilde veriliyor.Trump'ın, Freedom Edge tatbikatının 11 Eylül'de sona ermesinden hemen sonraki günlerde Kim ile bir zirve tarihi açıklayıp açıklamayacağına dikkat edin; bu sıralama, bu tatbikatın Washington'a taviz verme fırsatı mı sağladığını yoksa tavizin yerine mi geçtiğini gösterecektir.Kaynak : moderndiplomacy.eu