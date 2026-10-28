Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 28 Ekim 2026 00:02:15

Bu uyarı, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin, yapay zekanın dijital açıkları tespit edip istismar etmek için yeni biçimlerde kullanılmasının yarattığı tehdidin boyutuyla baş etmeye çalıştığı bir dönemde geliyor; geçen hafta ortaya çıkan PHP güvenlik açığında olduğu gibi, bu olayda hükümetler siber saldırılardan korunmak için web sitelerini kapattı.









Ülkenin siber güvenlik kurumu, yapay zekânın suçlulara ve devlet destekli korsanlara açıkları daha hızlı sömürtüğünü, son olayların ise devlet sistemleriyle kritik altyapının risk altında olduğunu gösterdiğini söylüyor. Yapay zeka, yabancı hükümetlerin bilgisayar ağlarını ve kritik altyapıyı hacklemek için onu serbest bırakmasıyla birlikte “eşi benzeri görülmemiş” bir tehdit oluşturuyor, Avustralya’nın siber güvenlik kurumu 27 Ekim Salı günü uyardı.Yıllık Siber Tehdit Raporu’nu hazırlarken bazı yapay zeka araçlarını kullanan Avustralya Sinyaller Direktörlüğü, hızla gelişen yapay zeka modellerinin doğru amaçlarla kullanılması hâlinde büyük fayda sağlayabileceğini belirtti.Ancak raporda, son aylarda yapay zekanın suçlulara ve devlet destekli bilgisayar korsanlarına “bugüne kadar görülmemiş ölçekte” saldırılar düzenlemelerinde nasıl yardımcı olduğunun da ortaya çıktığı vurgulandı.Raporda, “Yapay zeka son bir yılda siber tehdit ortamını şekillendiren başlıca unsur oldu; kötü niyetli aktörlerin açıkları daha hızlı bulmasına ve bunlardan eşi benzeri görülmemiş ölçekte, hızda ve karmaşıklıkta yararlanmasına imkân tanıdı” denildi.“Son haftalarda, yapay zeka ajanlarının istemeden gerçekleştirdiği eylemler ve modellerin test edilmesi sonucunda yeni tehditler ortaya çıktı.”OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen geliştiricilerin modellerini içeren bir dizi hacklenme olayı ve kontrolden çıkan yapay zeka vakasının ardından, gelişmiş yapay zeka araçlarının gücüne ilişkin küresel kaygılar artıyor.Haziranda, OpenAI’ye ait bir model, eğitim sürecinde devreye alınan güvenlik önlemlerini aşarak bir Avustralya hükümet web sitesini hackledi. Şirket olayı ancak ağustosta fark etti ve eylülde Avustralya makamlarına bildirdi; Başbakan Anthony Albanese bu ihlali “apaçık kabul edilemez” olarak nitelendirdi.Raporda neler tespit edildi?Rapor, siber güvenlik olaylarında keskin bir artış kaydedildiğini ortaya koydu.Avustralya Sinyaller Direktörlüğü, geçen yıl potansiyel olarak zararlı faaliyetlere ilişkin 4.400’den fazla uyarı yayımladı; bu, önceki 12 aya göre yüzde 80’lik artış anlamına geliyor.“Devlet destekli siber aktörler, ağırlıklı olarak hassas ya da kamuya açık olmayan bilgilere erişmek için Avustralya kuruluşlarını hedef almaya devam etti.Bu faaliyetler yalnızca devlet ağlarıyla sınırlı kalmıyor; kritik altyapı işletmelerini, özel şirketleri ve bireyleri de kapsıyor.”Rapora göre, Çin, Rusya ve Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları son dönemde Avustralya’yı veya müttefiklerini hedef aldı.Avustralya, siber saldırılar konusunda ilk kez alarm zilleri çalmıyor. Haziran 2020’de dönemin başbakanı Scott Morrison, Avustralya’daki hükümetlerin, sanayinin, siyasi kurumların, sağlık ağlarının ve kritik altyapının sofistike bir devlet aktörünün yürüttüğü sürekli siber saldırılara maruz kaldığını duyurmuştu.Savunma Bakanı Richard Marles, ülkenin yapay zeka devrimini görmezden gelemeyeceğini söyledi.Gazetecilere, “Yapay zeka burada ve gerçek. İnsanların buna dâhil olması, ilgilenmesi gerekiyor” dedi.“Bu konuda saati geri almak mümkün değil. Kötü niyetli aktörler, sistemlerdeki açıkları bulmak için yapay zekadan yararlanıyor” diye konuştu.Marles, Avustralyalılara bilgisayarlarını güncellemeleri ve “sistemlerini sağlamlaştırmaları” çağrısında bulundu.Son günlerde hükümetler ve şirketler, dünyanın çok büyük kısmındaki web sitelerini çalıştıran bir programlama dilindeki kritik açıkları gidermek için yarışıyor.Söz konusu güvenlik açığı, OpenAI’nin güçlü bir modeli kullanılarak tespit edildi.