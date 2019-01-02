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Türkiye’de 2018’in en çok okunan kitaplar

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 02 Ocak 2019 18:56:28

Türkiye’deki okurlar bütün bir 2018 yılı boyunca ne okudu? Bu sorunun cevabını bulmak için idefix verilerinden hareketle bu yıl yayınlanan ve en çok satan ilk 10 kitabı aşağıda sıraladık.

1- Ken Mogi – İkigai: Japon Yaşam Sanatı



Japonların yaşam felsefesinin temelini oluşturan ikigai’nin ayrıntılarına inen kitap, uzun, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenin, tatmin olmanın, sevinç duyup tat almanın ve farkındalık yaşamanın inceliklerini araştırmalardan hareketle anlatıyor.

2- Yılmaz Özdil – Mustafa Kemal



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gündelik yaşamını anlatıyor. Atatürk’ün sanatsever ve entelektüel kimliği, hayvanseverliği, doğa bilinci, çocuk sevgisi, kadın hakları konusundaki görüşleri başta olmak üzere bir dizi başlığa eğilen Yılmaz Özdil, liderin insan kimliği ile siyasi kimliği arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

3- Burak Aksak – Leyla ile Mecnun



‘Leyla ile Mecnun’ dizisini farklı bir hikayeyle devam ettiren Burak Aksak, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede’yi başka bir maceraya götürüyor.

4- Soner Yalçın – Saklı Seçilmişler



Bu kitabında Türkiye ve dünyadaki gıda politikaları üzerine eğilen Soner Yalçın, GDOlu tohumlardan, tavuk ve sığır üretimine, sağlıklı yaşamdan ilaç sektörüne kadar geniş bir yelpazede beslenme ve siyaset ilişkisini ele alıyor.

5- Ahmet Ümit- Kırlangıç Çığlığı



Ahmet Ümit’in bir Başkomiser Nevzat romanı olan kitapta, 2012’de 12 çocuk tacizcisini öldüren ve yakalanamayan bir katilin benzer cinayetleri 2017’de tekrar işlemeye başlamasını anlatıyor. Çocuk tacizcileri, Suriyeli göçmenler, organ mafyası ve çocukluk üzerinden bir hesaplaşma çabası.

6- Yuval Noah Harari – 21. Yüzyıl için 21 Ders



İnsanlık tarihi üzerine çalışmaları ilgiyle okunan Yuval Noah Harari, bu kitabında teknolojik ve ekonomik gelişmelerin hayatımızı nasıl etkilediği üzerine sorgulamalar yapıyor. Robotlardan yalan habere, büyük veriden dünyayı anlamlandırma çabasına, yeni etik kavrayışlardan iklim değişikliği ve milliyetçiliğe kadar pek çok başlığı inceliyor.

7- Murat Menteş – Antika Titanik



Murat Menteş’in romanı 2019 yılına inşa edilen yeni Titanik’te yaşanan hareketli olayları konu ediyor. Gemide fakrlı profillere sahip 2 bin 222 yolcu birbirlerini balta, kılıç gibi ilkel silahlarla öldürmektedir.

Suç, gençlik, ölüm, inanç, aşk, sadakat, haz gibi kavramların da sorgulandığı roman aksiyonun bol olduğu bir polisiye.

8- Ayşe Kulin – Son



Ayşe Kulin’in daha önceki romanlarında yer alan karakterlerinin sona doğru yolculuğunu anlatan romanı memleketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanların hikayesi.

9- Özgür Bolat – Beni Ödülle Cezalandırma



Dr. Özgür Bolat, son 70 yılda yapılan bilimsel araştırma ve gerçek vakalardan hareketle çocuk eğitiminde doğru bilinen yanlışları anlatıyor.

10- Richard K. Morgan – Değiştirilmiş Karbon



Siberpunk türündeki roman 25’inci yüzyılda insanlığın Birleşmiş Milletler gözetimi altında tüm galakside hüküm sürerken neler yaşandığını anlatıyor.

Irk, inanç ve sınıf farklılıklarının hâlâ devam ettiği bu dönemde teknolojideki yükseliş hayatı baştan tanımlanmıştır. İnsanın bilinci depolanarak yeni bir bedene kolayca indirilebilir hale gelmiştir ve ölüm ekrandaki bir bip sesinden ibarettir.


Kaynak : diken.com.tr

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