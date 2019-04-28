Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 28 Nisan 2019 13:47:12













Bir çok kişi tarihin tozlu yapraklarını pek karıştırmaz, ancak tarihte çok dersler vardır alınması gereken. Bundan tam 60 sene evvele götürmek istiyorum sizi. Yine nisan ayı, 1959 senesi. Genelde siyasi arena bahar geldiği zaman kaynamaya başlar. 1959 senesinde de öyle oldu. İsmet Paşa yurt gezisine çıkmak için plan yapar. Bu planın ilk durağı Yunan Baş komutanı Trikopis’i esir aldığı Uşak ili. Uşak Milletvekili Ali Rıza Bey de şehirde mutlaka sevenlerinin bekleyeceğini ifade ederek,İnönü’yü teşvik eder. İçişleri Bakanı olarak Dr.Namık Gedik, İnönü’ye haber göndererek Uşak iline gitmemesini tavsiye eder.Halkın galeyana gelmesi halinde çıkacak kargaşaya hakim olamayabiliriz ve meydana gelecek olaylarda zarar görürsünüz, diyerek İsmet Paşa’yı bu geziden vaz geçirmek için çok çalışır.İçişleri Bakanı olan Dr.Namık Gedik 14 Mayıs Evleri’nde oturmazdı, Kızılayın göbeğinde Sakarya sapağının biraz aşağısındaki bir evde otururdu. Kızı Ayla Gedik rahmetli ablamın sınıf arkadaşı idi. Oğlu Arda ile de dostluğumuz vardı.O günler çok sıkıntılıydı. Ancak Halk Partisi tarafından İçişleri Bakanına verilen yanıtta Uşak’ta siyasi tansiyonun yüksek olmadığı, İktidar Partisinin vatandaşın emniyetini sağlamakla görevli olduğu söylenir. Bu görevini yapmasına halkın seyahat etmesinin engel teşkil etmediği de belirtilir. Asayişi korumanın devletin görevi olduğu hatırlatılır.CHP’li 46 Milletvekili ve İsmet İnönü trenle bu geziye çıkarken, Ankara’dan uğurlamaya gelen partililer de Ankara Garına, polis güçlerinin Bakanlık’tan aldıkları emirle sokulmazlar. Devrin iktidarı Demokrat Parti, İsmet Paşa’nın Eskişehir’de halka hitap etmesini engellemek için bir dizi önlemler bile alarak konuşmasını susturmak için her türlü çareye başvurur. Hatta konuşurken trenlerin ve kamyonların düdüklerini çalarak İnönü’nün sesini sabote etmeleri, toplumda dikkat çekmeye yeter. Hele Uşak Tren İstasyonuna gelen yollarda bir dizi kazılar yapılması ile köylülerin Uşak’a gelip, İsmet Paşa’yı görmeleri bile engellenir. Tren garına gireceklere toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutuklanacakları, halka belediye hoparloru ile ilan edilir. Uşak Tren Garı’nda toplanan Demokrat Partili insanların fırlattıkları taşlardan bir tanesi İsmet Paşanın başına isabet eder, fakat Paşa buna pek aldırmaz.İsmet Paşa Kayseri’de oluşan bazı olaylardan dolayı 2 Nisanda Kayseri’ye gitme kararı alır. 3 Nisan’da Kayseri’de İl Kongresi yapılacağından, İsmet Paşa’nın bu seyahatine makul bir sebep olur. Ancak 2 Nisan günü sabah 04.00 de Mebus Evler Ayten Sokak’taki İnönü’nün evine bir telgraf gelir. Kayseri Valisi Ahmet Kanık’tan gelen telgrafta Paşanın Kayseri’ye gelmemesi söylenir. Vali aynı zamanda kongreyi men ettiğini bidirir bu telgrafta. Bir vatandaşın seyahat etmesi nasıl engellenir, diye trene biner İsmet Paşa. Ankara’dan kalkan tren Himmetdede İstasyonu’na kadar sorunsuz yol alır. Yol boyunca İsmet Paşa’ya geçtiği her yerde halkın lehte gösteride bulunması, Paşa’yı mutlu eder. İktidar bu sevgi gösterisinden rahatsız olur. Himmetdede İstasyonu’nda tren durdurulur. Vali ve Emniyet müdürü İsmet Paşa’ya ‘Kayseri’ye giremezsiniz. Geriye Ankara’ya dönün’ talimatı tebliğ edilmeye çalışılır. İsmet Paşa Kayseri’ye gitmeye kararlı olarak 3.5 saat bekletildiği Himmetdede İstasyonu’ndan Kayseri’ye devam eder. Kayseri’ye geldiği zaman partililer tarafından coşku ile karşılanır, herhangi bir olaya şahit olunmaz.Paşa daha sonra Yeşilhisar’dan gelen davete gitmek ister. Bu sefer buraya gitmesi engellenmek istenir. Gideceği vasıtanın önüne ve arkasına askerden barikatlar kurulur. İsmet Paşa yürüyerek barikatın bulunduğu yere doğru gider, barikat iki yana ayrılarak geçmesi için subaylar dahil selama dururlar.Hemen arkasındaki ikinci barikatın başında Binbaşı Selahattin Çetiner vardır. İkinci barikat da iki yana ayrılarak Paşa’ya selam vaziyetinde dururlar.İsmet Paşa gelen subaya sorar:- Ateş emri vermeyecek misin?- Ne münasebet Paşam, size ateş emri vermektense intihar etmeyi tercih ederim!Sanki İsmet Paşa’nın askerin başına dönüşü izlenir.Yıl 2019. Yine bir Nisan günü Ankara Çubuk’ta bir şehit cenaze törenine muhalefet Partisinden yetkililerin gelmemesi isteniyor. Nedenini yine İçişleri Bakanı açıklıyor. Meydana gelecek olaydan sorumlu tutulmamak adına söylenmiş bu sözler. Parti Başkanı cenazeye gelir. Yaratılan kargaşada bir eski sabıkalı, Parti Başkanına yumruk atar.Yakın tarihimizde iktidar olanlar tarihin tozlu sayfalarında kaybolup giderlerken, rahmetli ATA’mızın partisi 60 sene evvel de, 60 sene sonra da aynı tip olayla karşılaşmakta diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.