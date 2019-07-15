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‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 15 Temmuz 2019 08:39:54

Orhan Veli’nin ‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri.. Berlin Şiir Evi’nin hazırladığı, dünyanın en büyük şiir portalı olan Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairlerini ve şiirlerini açıkladı. Verilere göre şair Orhan Veli Kanık’ın “Anlatamıyorum”u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri. 1999’dan beri yayında olan Lyrikline, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtlarını barındırıyor.



Her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp bu toplantıda yıllık istatistikleri açıklayan sitenin verilerine göre, bu yıl Türkiye’den en çok okunan şiirler şöyle:
1-“Anlatamıyorum” – Orhan Veli
2-“Hürriyete Doğru” – Orhan Veli
3-“Sevgilerde” – Behçet Necatigil
4-“Masalların Masalı” – Nâzım Hikmet
5-“İdiller Gazeli” – Haydar Ergülen
6-“Angina Pektoris” – Nâzım Hikmet
7-“Denizi Özleyenler İçin” – Orhan Veli
8-“Güzel Havalar” – Orhan Veli
9-“Büyük İnsanlık” – Nâzım Hikmet
10-“Belkim Bir Kertenkeleyim” – Can Yücel
179 ülkeden okuru olan sitenin Haziran 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasını kapsayan son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkeler şöyle sıralaması ise şöyle:

1. Almanya, 2. ABD, 3. Türkiye, 4. Büyük Britanya, 5. Sırbistan, 6. Avusturya, 7. İspanya, 8. İsviçre, 9. Rusya, 10. Fransa

Bu tarihler arasında en az şiir okunan ülke ise Brundi olarak belirlendi. Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya da Brundi’yi takip eden ülkeler olarak öne çıktı.

Öte yandan  son üç yılın istatistiklerine bakıldığında, Türkiye’den okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görüldü. Türkiye, geçen yıllarda da ilk beşe yerleşmişti.

Lyrikline’ın verilerine göre geçen yıl site üzerinden en çok Hermann Hesse’nin “Stufen” adlı şiiri okundu.

Lyrikline hakkında:
2002’den beri UNESCO desteğinde olan Lyrikline,  UNESCO projesi olarak “çağdaş, sınır ötesi kültürel değişimin mükemmel bir formu” olarak önerildi ve Birleşmiş Milletler tarafından Medeniyetler Arası Diyalog Yılı kapsamında kayda değer bir kültürel proje olarak kabul gördü.

2005 yılında, Kültür ve Eğlence kategorisinde ünlü Grimme Çevrimiçi Ödülü’ne, 2008’de Almanya- Fikirler Ülkesi girişimi tarafından verilen “Fikirler Ülkesinde Dönüm Noktası” statüsüne değer görüldü.

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