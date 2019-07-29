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Kadın olarak yanlız seyahat edecek kadar cesur musunuz?

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 29 Temmuz 2019 20:33:32

Türkiye, “Kadınların yalnız seyahat etmesi en tehlikeli ülkeler” listesinde kaçıncı sırada?... Türkiye, seyahat güvenliğine dair bir blogları bulunan gazeteciler Asher ve Lyric Fergusson’un hazırladığı, kadınların tek başına seyahat etmelerinin en tehlikeli olduğu ülkeleri sıralayan “Kadınlar İçin Tehlike Endeksi” listesine 13. sıradan girdi.

Liste hazırlanırken, kadınların tekil deneyimleri ya da daha önce yaşanan olaylar yerine sokakların kadınlar için ne kadar güvenli olduğu, kadın cinayetlerinin sayısı ile cinsel şiddet, yasal ayrımcılık, ayrımcılık, cinsiyet eşitsizliği ve kadına şiddete dair veriler kullanıldı. Bu veriler, çeşitli araştırmalardan derlendi.



Listenin ilk sırasında Güney Afrika yer alırken, onu Brezilya, Rusya, Meksika, İran ve Dominik Cumhuriyeti takip etti. Forbes’ta yayınlanan konuya dair haberde, listeyi hazırlayanların Türkiye için kullandığı şu ifadelere yer verildi:


Türkiye’deki kadınların yüzde 89.2’si eşlerinden şiddet görüyor.

Türkiye aile içi şiddet konusunda en kötü 4.,

Cinsiyet ayrımı konusunda 5.,

Sokak güvenliği konusunda ise 8. sırada.


Pippa Bacca'nın başına ne gelmişti?

Pippa Bacca olarak tanınan 33 yaşındaki İtalyan sanatçı Giuseppina Pasqualino di Marineo, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile beraber dünya barışı için 8 Mart 2008'de 'Barış Gelini' adıyla Milano'dan bir yolculuk başlatmıştı.

Marineo'nun yolculuğu Gebze'ye bağlı Tavşanlı köyü yakınlarında kana bulandı. Bacca tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldü.

Katil zanlısı Murat Karataş olaydan sonra yakalandı. Bacca ve arkadaşı Suriye ve Lübnan üzerinden Nisan ayı ortalarında Kudüs'e ulaşmayı planlıyordu.

Bacca ve arkadaşı yolculuk başlangıcında, “Beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacak” demişlerdi.



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