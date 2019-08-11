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Avustralya'ya göç etmek mi istiyorsunuz?

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 11 Ağustos 2019 10:30:15

2019-2020 için iş kollarına göre tavan sayılar açıklandı. İçişleri Bakanlığına göre, tavan sayılar, kalifiye göçmenlik programının birkaç iş koluna odaklanmasını engelliyor. Her yıl binlerce kişi, Avustralya'nın kalifiye göçmenlik programına başvuruyor. Bu programın temelinde de Kalifiye İş Kolları Listesi (Skilled Occupations List (SOL)) var. Listede halihazırda 200 kadar iş kolu var. Bu liste de İçişleri Bakanlığı tarafından sıklıkla güncelleniyor. Ancak her iş kolu için de sınırlı sayıda yer mevcut. Buna da “iş kolu tavanı” (occupational ceiling) adı veriliyor.

İçişleri Bakanlığına göre, bu tavan sayılar, kalifiye göçmenlik programının birkaç iş koluna odaklanmasını engelliyor.



Belli bir yıl için tavan sayıya ulaşılınca, o branşta başka davet verilmiyor.

Böyle bir durumda, öncelik sırasının altlarında olsa da, başka iş kollarından gelen başvurular sürece dahil ediliyor.

Tavan, sunulan yer sayısı anlamına gelmiyor

'Tavan, sunulan yer sayısı anlamına gelmiyor. Melbourne’dan göçmen uzmanı Rohit Mohan, iş kolu tavanlarının, Avustralya’da hangi sektörlerin ve işlerin popüler olduğuna dair bir fikir verdiğini söylüyor.

Bakanlık tarafından verilen sayılara bakacak olursanız, bazı iş kollarının tavanının yüksek, bazılarının da düşük olduğunu görürsünüz.

SBS Hindi’ye konuşan Mohan, “Hemşireler için tavan 17,000’den fazlayken, elektrikçiler, marangozlar, lise öğretmenleri ve yazılım programcılarının tavanı 8,000, ve profestonel müzisyenler, iktisatçılar ve Harita uzmanları için tavanın 1,000. Bu tavanlar, hangi iş kollarının daha revaçta olduğunu gösteriyor” diyor.

Ancak bu tavanların, davet sayısı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Avustralya’nın 2019-2020 yılı için göçmen alımını düşürdüğünü söyleyen Mohan, tavan sayısı kadar davet verilmeyeceğini söyledi.

2019-20 için Tavan Sayıları

2019-2020 için iş kollarına göre tavan sayıları yayınlandı. İş kolları tavanları, eyelet ve bölgelerin gösterdiği adayları, işverenın sponsor olduğu, işletme inovasyon ve yatırım vize altgruplarını kapsamıyor.

İş kolu
kodu    İş kolu | Tavan Sayısı 2019-20
1213    Besici | 5,934
1331    İnşaat işletmecisi | 4,983
1332    Mühendislik işletmecisi | 1,000
1341    Kreş işletmecisi | 1,000
1342    Sağlık ve Sosyal Hizmet işletmeciliği |    1,785
1399    Diğer uzman işletmeciler | 3,044
2111    Aktörler, Danşçılar ve diğer eğlence sektörü üyeleri | 1,000
2112    Müzisyenler | 1,000
2121    Sanat Direktörleri, Medya Yapımcıları ve Sunucular | 1,098
2211    Muhasebeciler |    2,746
2212    Denetçiler, Kurumsal Sekreterler, Kurumsal Muhasebeciler | 1,552
2241    Aktüerler, Matematikçiler, İstatistikçiler | 1,000
2243    İktisatçılar |    1,000
2245    Emlak İktisatçısı ve Esperi | 1,000
2247    İşletme danışmanları |    5,269
2321    Mimarlar ve peysaj mimarları |    2,171
2322    Haritacılar ve Etütçüler | 1,000
2331    Kimya ve Malzeme Mühendisleri |    1,000
2332    Uzman İnşaat Mühendisleri | 3,772
2333    Elektrik Mühendisleri |    1,000
2334    Elektronik Mühendisleri | 1,000
2335    Endüstri, Makine ve Üretim Mühendisleri* | 1,600
2336    Maden Mühendisleri | 1,000
2339    Diğer uzman mühendisler* | 1,000
2341    Tarım ve Ormancılık bilim insanları | 1,000
2342    Kimyagerler, Gıda ve Şarap bilim insanları | 1,000
2343    Çevre bilim insanları |    1,472
2344    Jeolog, Jeofizikçi ve Hidrojeologlar |    1,000
2345    Yaşam bilimler uzmanları | 1,000
2346    Tıbbi Laboratuvar Bilim insanları | 1,505
2347    Veterinerler | 1,000
2349    Diğer Doğa ve Fiziksel bilimler uzmanları | 1,000
2411    Ekren çocukluk (İlkokul öncesi) Öğretmenleri |    2,294
2414    Lise Öğretmenleri | 8,052
2415    Özel Eğitim Öğretmenleri | 1,111
2421    Üniversite Öğretmenleri  ve Eğitmenleri | 3,407
2512    Tıbbi Görüntüleme Uzmanları | 1,203
2514    Optometrist ve Ortoptistler | 1,000
2519    Diğer Tıbbi Tanımlama ve Tanıtım Uzmanları | 1,000
2521    Kiropraktör ve  Osteopatlar | 1,000
2524    Meslek hastalıkları Uzmanları | 1,082
2525    Fizyoterapistler | 1,784
2526    Ayak Hastalıları Uzmanı (Podiatrist) |    1,000
2527    Konuşma Uzmanı ve Odyolog | 1,000
2531    Pratisyen Doktor | 3,550
2533    Dahiliye Uzmanı | 1,000
2534    Psikiatrist | 1,000
2535    Cerrah | 1,000
2539    Diğer Tıbbi Uzmanlar | 1,250
2541    Ebeler | 1,218
2544    Kayıtlı Hemşireler | 17,509
2611    İşletme yazılımı ve Sistem Analistleri | 2,587
2612    Multimedya Uzmanları ve Internet Sayfası Geliştirenler | 1,000
2613    Yazılım ve Uygulama Programcıları | 8,748
2621    Veri bankası ve Sistem İşletmeciler ve İşletme Güvenliği Uzmanları | 2,887
2631    Bilgisayar Ağı Uzmanları | 2,553
2633    Telekomünikasyon Mühendisliği Uzmanları | 1,000
2711    Dava Vekilleri (Baristers) | 1,000
2713    Hukuk Uzmanları (Solicitors) | 4,650
2723    Psikologlar | 1,832
2725    Sosyal Görevliler | 2,128
3122    İnşaat Mühendisliği Teknik Ressamları ve Teknikerleri | 1,000
3123    Elektrik Teknik Ressamları ve Teknikerleri | 1,000
3132    Telekomünikasyon Teknik Uzmanları | 1,000
3211    Otomotiv Elektrikçileri | 1,000
3212    Motor Uzmanları | 6,399
3222    Tabaka Metal İşçileri |    1,000
3223    Yapısal Metal ve Kaynak İşçileri | 3,983
3232    Metal ve Makine Montajcısı | 7,007
3233    Hassas Metal İşçiliği | 1,000
3241    Kaportacı | 1,000
3311    Taş ve Kiremit Ustası |    1,610
3312    Marangoz | 8,536
3322    Boya işçileri |    3,330
3331    Perdahçı | 1,000
3332    Sıvacı | 2,100
3334    Duvar ve Yer Karocusu |    1,682
3341    Su Tesisatçısı | 5,060
3411    Elektrikçi | 8,624
3421    Havalandırma ve Dondurma Makineleri Uzmanı | 1,851
3422    Elektrik Dağıtım İşçisi | 1,000
3423    Elektronik İşçisi | 1,313
3513    Aşçı | 2,738
3611    Hayvan Bakıcısı ve Eğitimcisi |    1,051
3941    Dolap Marangozu | 2,112
3991    Tekne Tasarımcıları ve İşçileri | 1,000
4523    Spor Teknik Direktörleri, Eğitmenleri ve Yetkilileri | 4,071
4524    Sporcular | 1,000

Bu makalede bulunan tüm bilgi ve veriler geneldir, tavsiye yerine geçmez. Sizin özel koşullarınıza yönelik tavsiye isterseniz, kayıtlı bir göçmen uzmanına danışmanız gerekir.

Kaynak : SBS



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