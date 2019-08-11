Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 11 Ağustos 2019 10:30:15

İçişleri Bakanlığına göre, bu tavan sayılar, kalifiye göçmenlik programının birkaç iş koluna odaklanmasını engelliyor.









2019-2020 için iş kollarına göre tavan sayılar açıklandı. İçişleri Bakanlığına göre, tavan sayılar, kalifiye göçmenlik programının birkaç iş koluna odaklanmasını engelliyor. Her yıl binlerce kişi, Avustralya'nın kalifiye göçmenlik programına başvuruyor. Bu programın temelinde de Kalifiye İş Kolları Listesi (Skilled Occupations List (SOL)) var. Listede halihazırda 200 kadar iş kolu var. Bu liste de İçişleri Bakanlığı tarafından sıklıkla güncelleniyor. Ancak her iş kolu için de sınırlı sayıda yer mevcut. Buna da “iş kolu tavanı” (occupational ceiling) adı veriliyor.Belli bir yıl için tavan sayıya ulaşılınca, o branşta başka davet verilmiyor.Böyle bir durumda, öncelik sırasının altlarında olsa da, başka iş kollarından gelen başvurular sürece dahil ediliyor.Tavan, sunulan yer sayısı anlamına gelmiyor'Tavan, sunulan yer sayısı anlamına gelmiyor. Melbourne’dan göçmen uzmanı Rohit Mohan, iş kolu tavanlarının, Avustralya’da hangi sektörlerin ve işlerin popüler olduğuna dair bir fikir verdiğini söylüyor.Bakanlık tarafından verilen sayılara bakacak olursanız, bazı iş kollarının tavanının yüksek, bazılarının da düşük olduğunu görürsünüz.SBS Hindi’ye konuşan Mohan, “Hemşireler için tavan 17,000’den fazlayken, elektrikçiler, marangozlar, lise öğretmenleri ve yazılım programcılarının tavanı 8,000, ve profestonel müzisyenler, iktisatçılar ve Harita uzmanları için tavanın 1,000. Bu tavanlar, hangi iş kollarının daha revaçta olduğunu gösteriyor” diyor.Ancak bu tavanların, davet sayısı anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Avustralya’nın 2019-2020 yılı için göçmen alımını düşürdüğünü söyleyen Mohan, tavan sayısı kadar davet verilmeyeceğini söyledi.2019-20 için Tavan Sayıları2019-2020 için iş kollarına göre tavan sayıları yayınlandı. İş kolları tavanları, eyelet ve bölgelerin gösterdiği adayları, işverenın sponsor olduğu, işletme inovasyon ve yatırım vize altgruplarını kapsamıyor.İş kolukodu İş kolu | Tavan Sayısı 2019-201213 Besici | 5,9341331 İnşaat işletmecisi | 4,9831332 Mühendislik işletmecisi | 1,0001341 Kreş işletmecisi | 1,0001342 Sağlık ve Sosyal Hizmet işletmeciliği | 1,7851399 Diğer uzman işletmeciler | 3,0442111 Aktörler, Danşçılar ve diğer eğlence sektörü üyeleri | 1,0002112 Müzisyenler | 1,0002121 Sanat Direktörleri, Medya Yapımcıları ve Sunucular | 1,0982211 Muhasebeciler | 2,7462212 Denetçiler, Kurumsal Sekreterler, Kurumsal Muhasebeciler | 1,5522241 Aktüerler, Matematikçiler, İstatistikçiler | 1,0002243 İktisatçılar | 1,0002245 Emlak İktisatçısı ve Esperi | 1,0002247 İşletme danışmanları | 5,2692321 Mimarlar ve peysaj mimarları | 2,1712322 Haritacılar ve Etütçüler | 1,0002331 Kimya ve Malzeme Mühendisleri | 1,0002332 Uzman İnşaat Mühendisleri | 3,7722333 Elektrik Mühendisleri | 1,0002334 Elektronik Mühendisleri | 1,0002335 Endüstri, Makine ve Üretim Mühendisleri* | 1,6002336 Maden Mühendisleri | 1,0002339 Diğer uzman mühendisler* | 1,0002341 Tarım ve Ormancılık bilim insanları | 1,0002342 Kimyagerler, Gıda ve Şarap bilim insanları | 1,0002343 Çevre bilim insanları | 1,4722344 Jeolog, Jeofizikçi ve Hidrojeologlar | 1,0002345 Yaşam bilimler uzmanları | 1,0002346 Tıbbi Laboratuvar Bilim insanları | 1,5052347 Veterinerler | 1,0002349 Diğer Doğa ve Fiziksel bilimler uzmanları | 1,0002411 Ekren çocukluk (İlkokul öncesi) Öğretmenleri | 2,2942414 Lise Öğretmenleri | 8,0522415 Özel Eğitim Öğretmenleri | 1,1112421 Üniversite Öğretmenleri ve Eğitmenleri | 3,4072512 Tıbbi Görüntüleme Uzmanları | 1,2032514 Optometrist ve Ortoptistler | 1,0002519 Diğer Tıbbi Tanımlama ve Tanıtım Uzmanları | 1,0002521 Kiropraktör ve Osteopatlar | 1,0002524 Meslek hastalıkları Uzmanları | 1,0822525 Fizyoterapistler | 1,7842526 Ayak Hastalıları Uzmanı (Podiatrist) | 1,0002527 Konuşma Uzmanı ve Odyolog | 1,0002531 Pratisyen Doktor | 3,5502533 Dahiliye Uzmanı | 1,0002534 Psikiatrist | 1,0002535 Cerrah | 1,0002539 Diğer Tıbbi Uzmanlar | 1,2502541 Ebeler | 1,2182544 Kayıtlı Hemşireler | 17,5092611 İşletme yazılımı ve Sistem Analistleri | 2,5872612 Multimedya Uzmanları ve Internet Sayfası Geliştirenler | 1,0002613 Yazılım ve Uygulama Programcıları | 8,7482621 Veri bankası ve Sistem İşletmeciler ve İşletme Güvenliği Uzmanları | 2,8872631 Bilgisayar Ağı Uzmanları | 2,5532633 Telekomünikasyon Mühendisliği Uzmanları | 1,0002711 Dava Vekilleri (Baristers) | 1,0002713 Hukuk Uzmanları (Solicitors) | 4,6502723 Psikologlar | 1,8322725 Sosyal Görevliler | 2,1283122 İnşaat Mühendisliği Teknik Ressamları ve Teknikerleri | 1,0003123 Elektrik Teknik Ressamları ve Teknikerleri | 1,0003132 Telekomünikasyon Teknik Uzmanları | 1,0003211 Otomotiv Elektrikçileri | 1,0003212 Motor Uzmanları | 6,3993222 Tabaka Metal İşçileri | 1,0003223 Yapısal Metal ve Kaynak İşçileri | 3,9833232 Metal ve Makine Montajcısı | 7,0073233 Hassas Metal İşçiliği | 1,0003241 Kaportacı | 1,0003311 Taş ve Kiremit Ustası | 1,6103312 Marangoz | 8,5363322 Boya işçileri | 3,3303331 Perdahçı | 1,0003332 Sıvacı | 2,1003334 Duvar ve Yer Karocusu | 1,6823341 Su Tesisatçısı | 5,0603411 Elektrikçi | 8,6243421 Havalandırma ve Dondurma Makineleri Uzmanı | 1,8513422 Elektrik Dağıtım İşçisi | 1,0003423 Elektronik İşçisi | 1,3133513 Aşçı | 2,7383611 Hayvan Bakıcısı ve Eğitimcisi | 1,0513941 Dolap Marangozu | 2,1123991 Tekne Tasarımcıları ve İşçileri | 1,0004523 Spor Teknik Direktörleri, Eğitmenleri ve Yetkilileri | 4,0714524 Sporcular | 1,000Bu makalede bulunan tüm bilgi ve veriler geneldir, tavsiye yerine geçmez. Sizin özel koşullarınıza yönelik tavsiye isterseniz, kayıtlı bir göçmen uzmanına danışmanız gerekir.Kaynak : SBS