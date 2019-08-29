Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | 29 Ağustos 2019 22:01:09









Aynı temalı park şimdi İspanya’da. Toledo'da yer alan park beş hektara konumlanmıştır ve Iberya yarımadasının 1,500 yıllık tarihini 70 dakikalık büyük bir gösteriyle izlenime sunulucak. Daha sonra, 2021'de, Puy du Fou Nantes'de ki konsepte benzeyen bir gündüz parkının da kapıları açılacak. La Mancha'nın başkentine sadece altı kilometre uzaklıktaki park, 11. YY'da yapılan ihtişamlı Al-Mamún bahçelerinden Katolik Kralların bölgesel genişleme süreçlerine kadar birçok şey bu gösteride yer alacak.

70 dakikalık gösteri

4.000 seyirci

5 hektar sahne (5 futbol sahası büyüklüğünde)

2.000 karakter

1.200 tarihle ilgili film gösteriler

800 projektör

5.000 aksesuar













4 harika gündüz şovu

30 hektar yeşil alan

1 ortaçağ Kastilya şehri

1 Mağribi kampı

1 yöresel peynir satış yeri



Bu muhteşem gösteriye hayat verecek tarihi figürlerle tanışın!





İspanya tarihinde önemli yere sahip birçok savaşçı, general, kaşif, kral ve kraliçeler bu sahnede yer alacak!

















Puy du Fou'nun müziği





Eşsiz bir parkın tarihi





Puy du Fou'nun kökeni Cinéscenie'de, Fransa'nın batısındaki La Vendée bölgesinde, aynı adı taşıyan kasabadaki yetmişli yılların sonlarında Philippe de Villiers tarafından oluşturulan multidisipliner bir gösteridir.

















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Puy du Fou İspanya'nın başkanı olan Erwan de la Villéon için, yeni Toledo parkı Puy du Fou grubunun en küçüğüdür. "Tüm enerjimizi ve kalbimizi bu projeye koyduk" diye açıklıyor. “Üç anahtar kavram var: aile, kökler ve hayaller.” İspanya'da gösterinin başlaması ve Toledo'nun seçimi tesadüf değildir. Puy du Fou ve De La Villéon'un kurucuları Fransa'nın kardeşi olabilecek bir ülke arayışındaydılar ve Toledo olarak karar verildi.





“Toledo, İspanya tarihinin tamamını özetleyen merkezi bir şehirdir: Gotik krallar, fetihler ve keşifler, Alfonso X , Carlos V, Columbus ve Amerika'nın keşfi ...” "Buna ek olarak, lojistik anlamda, Madrid'in kapısında ve çok iyi bağlanmış durumda."





Toledo şehri, De La Villéon ve ekibinin beklentilerine harika bir cevap verdi. “Hem resepsiyon hem de idare üst düzeydeydi ve seçimimiz Toledo halkı tarafından çok iyi karşılandı” diyor. "Park, insanları gece zaman geçirmek, doğrudan istihdam sağlamak, coşku ve gurur duymak için uyandırıyor... Tarihsel olarak uluslararası olayların yaşandığı bir şehir olan Toledo'yu ışıklandırıyoruz."





Parkta şu an için gece gösterileri mevcut. Ancak, 2021 yılına kadar içerik ve performansların genişletilmesiyle birlikte gündüz gösterileride yer alacak. Ayrıca, üç tarihi köyün rekreasyonuda yapım aşamasında.





Neden Puy du Fou İspanya'yı ziyaret etmelisiniz? “Tarif etmesi zor, ama insanlar eğlenmek için gelirler ve mutlu ve duygulanmış olarak parktan çıkarlar. Tarihimizle ve köklerimizle ilginç bir bağlantı kuruluyor! Gelin ve görün!













Daha detaylı bilgi için :www.puydufouespana.com/es

Çağkan Duyan tarafından ayorum.com için İspanyolca'dan Türkçe'ye Elpais.com'dan çevrilmiştir.



Kaynak: https://elpais.com/publi-especial/puy-du-fou-espana/



İki kez "dünyanın en iyi parkı" olarak seçilen Puy du Fou, 30 Ağustos'ta Toledo / İspanya'da kapılarını açıyor. Parka yeni bir eğlence konsepti getiriliyor. Nantes'in güneyinde yer alan Puy du Fu Fransa'da, büyük dağlar ve korku tünelleri olmamasına rağmen teknoloji ve özel efektler kullanarak gerçekleştirilen büyük gösteriler yapılıyor. Galyalı'lardan Romalılara ve 1.Dünya Savaşına kadar birçok konuyu izleyiciye iletmekte . 2017'de kırk yılını geride bırakan Puy du Fou, Trip Advisor kullanıcıları tarafından Avrupa'nın en iyi parkı seçildi.Puy du Fou İspanya ( Toledo 'nun Hayali 2019)Puy du Fou İspanya ( Toledo'nun Hayali) 2021 Planlamasıİspanya'nın en büyük gösterisi Toledo'nun Hayali (El Sueño de Toledo) 30 Ağustos'ta başlıyor!185'ten fazla oyuncu, binici ve akrobat, 5 hektarlık bir sahne, 800 ışık projektörü ve etkileyici özel efektler, İspanya tarihinin başlangıcından ilham alan bir gösterinin içerikleri olacaklar.İsviçreli besteci Nathan Stornetta, Madrid, Toledo ve Londra arasında kaydedilen El Sueño de Toledo'nun müziğini yapmaktan sorumlu kişi. Londra'da orkestra bölümlerini kaydettiler, La Mancha'da ise çocuk korolarının ve diğer koroların kayıtlarını yaptılar. Madrid'de, Rönesans enstrümanları uzmanı olan Ensemble Cisneros 'un yanısıra flamenko şarkıcısı Jesús Méndez ve birçok sanatçı yetenekleriyle katkıda bulundu.Bu montaj, Orta Çağ'dan II. Dünya Savaşı'na kadar yerel bir ailenin hikayesini anlattı. Proje o kadar başarılı olduki ,belirli tarihsel anlarda yer alan yeni temsiller ve senaryolarda eklendi.40 yıl sonra Puy Du Fou ülkenin en önemli iki parkından biri oldu.