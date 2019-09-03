A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Ekonomik kaygı bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu!

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 03 Eylül 2019 12:14:24

Vatandaşların, hükümet tarafından bankalara yapılan bir kısıtlama olasılığına karşı duyduğu korku ve huzursuzluk, müşterilerin birikimlerini dolar cinsinden geri çekmelerine ve başka yollardan tasarruf etmelerine sebebiyet verdi. ''Bankadaki dolarlarını çek'' Bu mesaj geçen hafta Buenos Aires'te yayılmaya başladı. Ödemelerin durdurulması, hesapların bloke olması ve 2001 deki krizin yeniden alevlenmesi korkusu buna neden olan etkenler.

Arjantin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayının son 3 haftasında dolar mevduatı 3,950 milyon azaldı.



Birçok vatandaş endişeli ve bu durumun büyük bir isyana sebebiyet verebileceğini düşünüyor. Arjantin hükümetinin IMF'den aldığı 57 milyon euroluk borcun bunlara sebebiyet verdiğini düşünüyorlar.

Paralarını dolara çeviren birçok kişi paraları evlerinde veya kasalarda saklıyorlar. Halk şimdilik paralarını hesapta tutmak yerine riskli olmasına rağmen bankaların kasasında tutmayı tercih ettiklerini belirtiyor. 2001 yılındaki krizde milyonlarca Arjantinli bankadaki hesapları bloke olduğu için hesaplarına ulaşamadılar, fakat paralarını hesapta tutmayanlar bundan etkilenmediler.

Arjantin pesosunun devalüasyonunun devam edeceği korkusu devam ediyor - 11 Ağustos’taki ilk seçimlerden bu yana değerini % 23 oranında kaybetti. Her ne pahasına olursa olsun vatandaşlar dolar alımına bağlanmış durumda. Bazı işçiler yeni aldıkları maaşlarını, dolara çevirmek için banka hesaplarına yatırdılar. Bu Pazartesi gününe ise büyük bir değer kaybıyla başlandı.  Buenos Aires'in merkezindeki bir banka tarafından sabah saatlerinde doların satışının 62 peso olduğu belirtildi. Merkezde bulunan bir döviz bürosunda 65 pesodan işlem yapılıyor.Bazı döviz bürolarından 61 veya 59 dan işlem yapılırken, genelde '' fiyat için bilgi alın'' veya ''pazarlık mümkün'' gibi ibareler yer alıyor.

Saatlerin geçmesiyle birlikte değişim trendi tersine işledi ve cuma günü peso 57 ye geriledi ve daha fazla Amerikan Doları alımına sebep oldu. Birçok bankanın önünde uzun kuyruklar oluştu ve birçok banka çalışma saatlerini uzatmak veya değiştirmek durumunda kaldı.Kasırganın tam ortasında herkes dolar alımına çılgınca bağlanmış durumda.

Çağkan DUYAN tarafından İspanyolca'dan Türkçe'ye çevrilmiştir.

Kaynak:  https://elpais.com/internacional/2019/09/02/actualidad/1567449269_055467.html

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı: "Şerefsizini ifşa et"
Amazonlarla ilgili medyatik zehirlenme kampanyası
Bu utanç tüm ülkenin!!!
Fransız ordusunda “Red Team”
İNSAN; Kıyısı olmayan derya - Evrenin merkezi nerede?
Dün 1 Eylül Dünya Barış Günüydü!
Türkiye’yi sarsan 7 Haziran - 1 Kasım 2015 arası
Türkiye ikinci kez Halifelikten vazgeçiyor
Avustralya'ya göç etmek mi istiyorsunuz?
Birleşik Krallık dağılıyor mu?

Türkiye ekonomisi: Tünelin ucunda ışık var mı?
Ekonomik kaygı bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Türk Lirası tehlikeli eşikte…
Borç Hazine’nin kamçısı!!!
İşsizlik rakamları açıklandı. %3.4 artış!
Uzun yaşamanın sırrına erdim
Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!
Yavaş seyahat nedir, nasıl yapılır?
Parkinson hastaları için umut
Pasaportun yolculuğu

Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
Kendini unutup insanı bulmak
Kafka hayranlarına sevindirici bir haber
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte

Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
7 ayda bir yıllık doğal kaynak kullanıldı!
Türkiye, Avrupa'nın ve ABD'nin çöplüğü oldu
Çin’in plastik atıklarının yeni adresi Türkiye
Varlığımız varlığına armağan mı ceza mı?
Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta
Uzay yolcusu kalmasın
Yemek sanatından dövüş sanatından dem vuranlara gelsin. İşte size bilim sanatı.
Anı yakalamak
Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak

Laboratuvarda mutant kertenkele üretildi
Troya'da 11. katman keşfedildi ve kentin tarihi 600 yıl geriye gitti
“Dışkı nakli” koalaların hayatını kurtarabilir
2024 yılında hepatit C tamamen son bulacak.
Japonlar uzak bir göktaşından örnekler topladı
Sydney, dünyanın 5. Melbourne 10. güvenli şehri, Tokyo 1. , İstanbul ise 48. sırada
Türkiye'nin "öfke" haritası..
Kadın olarak yanlız seyahat edecek kadar cesur musunuz?
Dünya nüfusunun %11'i aç!
Avustralya 15’nci Türkiye 66’ıncı sırada…

Donald Trump barış getirebilecek mi?
Rumeli Türküleri Avustralya’da
Doğan Özgüden : özgürlük örneği, hakiki vicdanımız
Reuter mi Karşı-Reuter mi?
Güç Beyin Hasarına Yol Açar mı?
Kayyum
İda Dağı
Adil...
Tarif edin
Rachel Cusk’dan çok sesli romanlar

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 