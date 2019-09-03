Kategori: Dünya | 0 Yorum | 03 Eylül 2019 12:14:24













Vatandaşların, hükümet tarafından bankalara yapılan bir kısıtlama olasılığına karşı duyduğu korku ve huzursuzluk, müşterilerin birikimlerini dolar cinsinden geri çekmelerine ve başka yollardan tasarruf etmelerine sebebiyet verdi. ''Bankadaki dolarlarını çek'' Bu mesaj geçen hafta Buenos Aires'te yayılmaya başladı. Ödemelerin durdurulması, hesapların bloke olması ve 2001 deki krizin yeniden alevlenmesi korkusu buna neden olan etkenler.Arjantin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayının son 3 haftasında dolar mevduatı 3,950 milyon azaldı.Birçok vatandaş endişeli ve bu durumun büyük bir isyana sebebiyet verebileceğini düşünüyor. Arjantin hükümetinin IMF'den aldığı 57 milyon euroluk borcun bunlara sebebiyet verdiğini düşünüyorlar.Paralarını dolara çeviren birçok kişi paraları evlerinde veya kasalarda saklıyorlar. Halk şimdilik paralarını hesapta tutmak yerine riskli olmasına rağmen bankaların kasasında tutmayı tercih ettiklerini belirtiyor. 2001 yılındaki krizde milyonlarca Arjantinli bankadaki hesapları bloke olduğu için hesaplarına ulaşamadılar, fakat paralarını hesapta tutmayanlar bundan etkilenmediler.Arjantin pesosunun devalüasyonunun devam edeceği korkusu devam ediyor - 11 Ağustos’taki ilk seçimlerden bu yana değerini % 23 oranında kaybetti. Her ne pahasına olursa olsun vatandaşlar dolar alımına bağlanmış durumda. Bazı işçiler yeni aldıkları maaşlarını, dolara çevirmek için banka hesaplarına yatırdılar. Bu Pazartesi gününe ise büyük bir değer kaybıyla başlandı. Buenos Aires'in merkezindeki bir banka tarafından sabah saatlerinde doların satışının 62 peso olduğu belirtildi. Merkezde bulunan bir döviz bürosunda 65 pesodan işlem yapılıyor.Bazı döviz bürolarından 61 veya 59 dan işlem yapılırken, genelde '' fiyat için bilgi alın'' veya ''pazarlık mümkün'' gibi ibareler yer alıyor.Saatlerin geçmesiyle birlikte değişim trendi tersine işledi ve cuma günü peso 57 ye geriledi ve daha fazla Amerikan Doları alımına sebep oldu. Birçok bankanın önünde uzun kuyruklar oluştu ve birçok banka çalışma saatlerini uzatmak veya değiştirmek durumunda kaldı.Kasırganın tam ortasında herkes dolar alımına çılgınca bağlanmış durumda.Kaynak: https://elpais.com/internacional/2019/09/02/actualidad/1567449269_055467.html