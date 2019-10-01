Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 01 Ekim 2019 04:51:01

Araştırma ekibi okyanusun derinliklerinde dalma-batma zonları olarak adlandırılan bölgede her milyon yılda 3 milyar telegram suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı. (1 telegram: 1 milyar kilogram). Araştırma lideri Washington Üniversitesi'nden Chen Cai, bu bölgelerdeki suyun çekilme oranının daha önce tahmin edilenden üç kata daha fazla olduğunu kaydetti.





















Araştırma lideri Cai, okyanuslarda kayıp su olmadığını kaydediyor. Bu, yer kabuğunun içine sızan su miktarının geri çıkanla eşit olması anlamına geliyor. Bu noktada bilim adamlarının Dünya'nın içindeki suyun nasıl hareket ettiğine dair net verilere ulaşamadığı biliniyor.





Kaynak: euronews.com







Dünya'da tektonik hareketlerden dolayı gezegenin iç kısmına beklenenden üç kat daha fazla suyun çekildiği ortaya çıktı. Deprem kuşağında yer alan Mariana kuyusu civarında doğal sismik hareketlerle ilgili verilerin kullanıldığı araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor. Bunun sonucu olarak bilim adamları yüzeyin derinliklerinde ne kadar suyun karıştığına dair yaptıkları tahminleri güncelledi.Araştırma sonuçlarının dünyanın derinlerindeki su döngüsünün yansımaları hakkında yeni veriler sunması bekleniyor.Columbia Üniversitesi'nde Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nin deniz jeolojisi ve jeofizik araştırmacısı Donna Shillington, Dünya yüzeyinin altındaki suyun magmanın gelişmesine katkıda bulunabileceğini ve bunun da yeni depremleri tetikleyebileceğini belirtiyor.Uluslararası bilim dergisi Nature'de yayınlanan makalede araştırmaya ilişkin bilgiler paylaşıldı.Cai'ye göre ilk aşamada minerallerin kristal yapısına depolanan suyun bir sonraki süreçte yer kabuğunun derinlerine nüfuz ettiğini ve bu süreçte hangi miktarda suyun hareket ettiğinin bilinmediğini söylüyor.Araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki, Mariana Çukuru etrafına yerleştirilmiş bir sismik sensör ağı tarafından toplanan verileri kullandı. Dünya üzerinde bilinen en derin yerdeki çukurun en dip noktası su yüzeyinin 11 kilometre aşağısında bulunuyor.Araştırmanın sonucu soruları da beraberinde getirdi. Onlardan biri Dünya içine çekilen suyun nasıl ve ne kadarının dışarı çıktığı. Derinlerdeki sular genellikle volkanik hareketlerle birlikte yeryüzüne ulaşıyor.Son tahminlere göre miktarı belirlenen suyun ne kadarının volkanlar aracılığıyla yeryüzüne çıktığı bilinmiyor. Araştırmacılar bu noktada bilim adamlarının tahminlerinde bir şeyleri gözden kaçırdığını söylüyor.