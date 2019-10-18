Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 18 Ekim 2019 05:53:22













İsveç

İsviçre

Norveç

Finlandiya

Yeni Zelanda

Kanada

Danimarka

Avustralya

Hollanda

İrlanda



1. Sweden

2 .Switzerland

3. Norway

4. Finland

5. New Zealand

6. Canada

7. Denmark

8. Australia

9 .Netherlands

10. Ireland

11. Japan

12. Spain

13. Austria

14. Belgium

15. Italy

16. Portugal

17. Singapore

18. United Kingdom

19. Germany

20. Czech Republic

21. France

22. Greece

23. Thailand

24. Taiwan

25. Peru

26. Poland

27. Malaysia

28. Chile

29. Argentina

30. Vietnam

31. South Korea

32. United Arab Emirates

33. Indonesia

34. Brazil

35. Philippines

36. United States

37. India

38. South Africa

39. Egypt

40. Mexico

41. Qatar

42. Israel

43. Romania

44. Turkey

45. China

46. Algeria

47. Bangladesh

48.Colombia

49. Venezuela

50. Nigeria

51. Russia

52. Saudi Arabia

53. Pakistan

54. Iran

55. Iraq



Forbes dergisi, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Saraylı Türkiye listede 44 sırada yer alırken saraysız Avustralya 8 sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan 'Saray'ı, "İtibardan tassaruf olmaz" ifadeleriyle savunmuştu.Fakat Forbes dergisi, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarınına göre Türkiye 'Dünyanın en itibarlı ülkeri listesinde 44'üncü sırada yer aldı.ABD, Kanada, Almanya, Fransa, talya, Japonya, İngiltere ve Rusya’da 58 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre, itibarı en yüksek ülke İsveç çıktı.Türk Rus'un haberine göre 55 ülkenin değerlendirildiği araştırmda etkili devlet yönetiminden çevreciliğe, yerli ürünlerinin dünyadaki saygınlık ve yaygınlığından o ülkede yaşama arzusuna, ekonomik gelişmişliğe kadar farklı kriterler öne çıkarıldı.İtibar listesinde ilk 10 şöyle:Listede Avustralya 8'inci, Türkiye 44'üncü sırada gösterildi.İşte Forbes'dan alıntıyla, 55 ülkelik sıralama: