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'Saray' da kar etmedi!

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 18 Ekim 2019 05:53:22

Forbes dergisi, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Saraylı Türkiye listede 44 sırada yer alırken saraysız Avustralya 8 sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan 'Saray'ı, "İtibardan tassaruf olmaz" ifadeleriyle savunmuştu.

Fakat Forbes dergisi, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarınına göre Türkiye 'Dünyanın en itibarlı ülkeri listesinde 44'üncü sırada yer aldı.



ABD, Kanada, Almanya, Fransa, talya, Japonya, İngiltere ve Rusya’da 58 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre, itibarı en yüksek ülke İsveç çıktı.

Türk Rus'un haberine göre 55 ülkenin değerlendirildiği araştırmda etkili devlet yönetiminden çevreciliğe, yerli ürünlerinin dünyadaki saygınlık ve yaygınlığından o ülkede yaşama arzusuna, ekonomik gelişmişliğe kadar farklı kriterler öne çıkarıldı.

İtibar listesinde ilk 10 şöyle:
İsveç
İsviçre
Norveç
Finlandiya
Yeni Zelanda
Kanada
Danimarka
Avustralya
Hollanda
İrlanda

Listede Avustralya 8'inci, Türkiye 44'üncü sırada gösterildi.

İşte Forbes'dan alıntıyla, 55 ülkelik sıralama:
1. Sweden
2 .Switzerland
3. Norway
4. Finland
5. New Zealand
6. Canada
7. Denmark
8. Australia
9 .Netherlands
10. Ireland
11. Japan
12. Spain
13. Austria
14. Belgium
15. Italy
16. Portugal
17. Singapore
18. United Kingdom
19. Germany
20. Czech Republic
21. France
22. Greece
23. Thailand
24. Taiwan
25. Peru
26. Poland
27. Malaysia
28. Chile
29. Argentina
30. Vietnam
31. South Korea
32. United Arab Emirates
33. Indonesia
34. Brazil
35. Philippines
36. United States
37. India
38. South Africa
39. Egypt
40. Mexico
41. Qatar
42. Israel
43. Romania
44. Turkey
45. China
46. Algeria
47. Bangladesh
48.Colombia
49. Venezuela
50. Nigeria
51. Russia
52. Saudi Arabia
53. Pakistan
54. Iran
55. Iraq

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