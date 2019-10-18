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'Saray' da kar etmedi!
Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 18 Ekim 2019 05:53:22
Forbes dergisi, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Saraylı Türkiye listede 44 sırada yer alırken saraysız Avustralya 8 sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan 'Saray'ı, "İtibardan tassaruf olmaz" ifadeleriyle savunmuştu.
Fakat Forbes dergisi, uluslararası danışmanlık şirketi Reputation Institute (RI) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İtibarlı Ülkeleri" araştırmasının sonuçlarınına göre Türkiye 'Dünyanın en itibarlı ülkeri listesinde 44'üncü sırada yer aldı.
ABD, Kanada, Almanya, Fransa, talya, Japonya, İngiltere ve Rusya’da 58 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankete göre, itibarı en yüksek ülke İsveç çıktı.
Türk Rus'un haberine göre 55 ülkenin değerlendirildiği araştırmda etkili devlet yönetiminden çevreciliğe, yerli ürünlerinin dünyadaki saygınlık ve yaygınlığından o ülkede yaşama arzusuna, ekonomik gelişmişliğe kadar farklı kriterler öne çıkarıldı.
İtibar listesinde ilk 10 şöyle:
İsveç
Listede Avustralya 8'inci, Türkiye 44'üncü sırada gösterildi.
İşte Forbes'dan alıntıyla, 55 ülkelik sıralama:
1. Sweden
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