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Dünyanın en güçlü orduları listesinde kim kaçıncı sırada?
Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 03 Mart 2020 00:04:11
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 137 ülkenin incelendiği 2019 Askeri Güç Sıralaması endeksinde ilk sırada yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordudan 5'i NATO üyesi. Global Firepower'ın 2019 yılı raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ise dünyanın en güçlü 9'uncu ordusu konumunda iken Avustralya 19'uncu sırada.
Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen Mısır listeye 12. sıradan girerken, İran, 14., Pakistan 15., İsrail 17., Yunanistan ise 28. sırada bulunuyor.
Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 50. sırasında yer alıyor.
En güçlü 10 ordu
1. Amerika Birleşik Devletleri
Savunma bütçesi: 716 milyar dolar2. Rusya
Savunma bütçesi: 44 milyar dolar3. Çin Halk Cumhuriyeti
Savunma bütçesi: 224 milyar dolar4. Hindistan
Savunma bütçesi: 55.2 milyar dolar5. Fransa
Savunma bütçesi: 40.5 milyar dolar6. Japonya
Savunma bütçesi: 47 milyar dolar7. Güney Kore
Savunma bütçesi: 38.3 milyar dolar8. Birleşik Krallık
Savunma bütçesi: 47.5 milyar dolar9. Türkiye
Savunma bütçesi: 8.6 milyar dolar10. Almanya
Savunma bütçesi: 49.1 milyar dolar
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