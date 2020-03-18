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Global resesyon başladı...

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 18 Mart 2020 03:28:56

Dünya en son 2008 Büyük Finansal Krizi ardından 2009’da %0.9 daralmıştı. GS ve MS’e göre, durgunluk bu kez o denli kötü olmayacak ve dünyanın yılın ikinci yarısında toparlanma ihtimali de var. Bloomberg’e göre Goldman Sachs ve Morgan Stanley ekonomistleri Wall Street’teki diğer meslektaşlarına uyarak dünyada resesyon yani ekonomik daralmanın başladığını rapor ettiler. Artık soru “kaç ay” ve “ne kadar derin?”

Başkan Trump’ın “yavu, bu iş hakkaten çok kötü galiba” itirafını yapmasından bir gün sonra, ekonomistler de 2020 tahminlerini çöpe atıp resesyon senaryolarını parlatmaya başladılar.



Niye böyle oldu?  Çünkü Covid-19’un Çin’den Avrupa ve ABD’ye bulaşma sürecinde ekonomik hasar öngörülenin çok üstüne çıktı.

Chetan Ahya liderliğindeki Morgan Stanley araştırma ekibi “Resesyon artık temel senaryomuz. Bu sene dünya ekonomisinin %0.9 büyümesini bekliyoruz” yazdı.  Goldman Sachs’ta başekonomist John Hatzius ve meslektaşları sadece %1.25 büyüme bekliyorlar. Hatırlatalım, IMF tanımına göre global büyümenin %2.5’un altına yavaşlaması “resesyon” yani durgunluk kabul ediliyor. Ulusal ekonomiler için kıstas aktivitenin 2 çeyrek arka-arkaya daralması.

S&P Global da iki dev yatırım bankasına  katılıyor.  Ünlü kredi derecelendirme kuruluşunun araştırma iştirakı bu sene %1-1.5 arası büyüme kestirdi.

Dünya en son 2008 Büyük Finansal Krizi ardından 2009’da %0.9 daralmıştı. GS ve MS’e göre, durgunluk bu kez o denli kötü olmayacak ve dünyanın yılın ikinci yarısında toparlanma ihtimali de var.

Bloomberg ekonomistleri de tartışmaya katıldılar. Chang Shu, David Qu ve Tom Orlik’ten oluşan ekip, Çin’de birinci çeyrekte %11 daralma, 2020 zarfında da sadece %1.4 GSYİH artışı öngördüler.

Bu hafta açıklanan veriler de dünyanın başına geleceklerin öncü göstergesi. ABD’de perakende satışların %0.2 artması beklenirken, YY %0.5 daralma rapor edildi. Almanya’da yatırımcı güveni 2010 Çevre Ülkeler (PIIGS) Borç Krizi’nden bu yana görülmemiş düzeylere geriledi.

“Bu krizden nasıl çıkarız?” sorusuna cevap arayanlar da  var.  JPMorgan Chase’de  John Normand  Gelişmiş Ülkeler’in milli gelirinin %1-2’si kadar mali harcama paketi açmalarını öneriyor.

Deutsche Bank FX stratejisti George Saravelos KOBİ ve fakir hanelere doğrudan gelir desteğinin yararlı olduğu düşüncesinde.

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