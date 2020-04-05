A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Avustralyalı bilim insanları Covid 19'u 48 saatte yok ediyor

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 05 Nisan 2020 20:13:06

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Covid 19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) de onayını alan Ivermectin, daha önce AIDS, dengue ateşi ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu.Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor.



Üniversitenin Biyokimya Keşif Enstitüsü Başkanı Dr Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, "Yaptığımız deneylerde bir doz ilaç (Ivermectin) 24 saat içerisinde Covid 19'a ait RNA virüslerini büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor." diye konuştu.

Doktor Wagstaff: Ivermectin etkili ancak koronavirüse karşı aşı bulmak şart.

Şu anda tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı yüzde 100 etkili olan bir ilacın bulunmadığını belirten Wagstaff, "Bu ilaç zaten dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Bu sebeple hastalara şimdilik yardımcı olacaktır. Ancak kesin bir tedavi için Covid 19'a karşı aşının bulunması gerekiyor." diye de sözlerine ekledi.

Monash Üniversitesi'nde koronavirüse karşı etkili olabilecek bir ilacın bulunması içinse klinik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversitenin çalışmalarını Peter Doherty Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü ifade edildi.

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle 5 Nisan 2020 itibariyle 1.2 milyonu aşkın kişi enfekte olurken, 66 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre yüzde 21 öldürme oranına sahip salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarının kesin sonuç vermesi için en az 12 ila 18 süre gerekiyor.

Ivermectin nedir? Hangi hastalıklar için kullanılıyor?

İvermektin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumanın yanı sıra birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu hastalıklar arasında baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de bulunuyor. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Bunun yanında virüs kaynaklı AIDS (HIV virüsü), grip, dengue ateşi gibi hastalıların tedavisinde de kullanılıyor.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Maske savaşları….
Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası görüldü?
Avustralya Covid-19 hastaları için 'sanal hastane' kuruyor
Koronavirüs insan yapımı değil… bir laboratuvardan kaçmadı.
Şimdi de hanta virüsü can almaya başladı!
"495 milyar lira iktidar eliyle kaybedildi"
Corona’ya Rağmen Seçimler ve Fransız Tarzı Siyasi Fiyasko
BND ve CIA'in istihbarat skandalı ifşa edildi
Göçmen kaçakçılığı sektör oldu: "Yüzde yüz garantili, risk yok"
ABD Kasım Süleymani'niyi öldürüldü!!!

Avustralya da JobKeeper’dan Koronavirüs Desteği'ne kadar, kimler nelerden yararlanabiliyor?
Koronavirüs salgınının 25 milyon işsiz yaratması bekleniyor
Global resesyon başladı...
Koronavirüs'ün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar
Türkiye’de gıda fiyatları giyime fark attı
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos
Uzun yaşamanın sırrına erdim
Ölüme ve mezarlıklara bakış açınızı değiştirme vakti!

Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
‘Anlatamıyorum’u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri
Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
“KAOTİKA”
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan

Yaşam alanları yok olan 100'den fazla türün "acil yardıma" ihtiyacı var!!!
Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor
Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak
Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
7 ayda bir yıllık doğal kaynak kullanıldı!
5G teknolojisi, radyasyon ve güvenlik açığı
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek
Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: “Kuantum üstünlüğüne ulaştık”
Google’ın kuantum bilgisayar devrimi nedir? Dünyayı nasıl değiştirebilir?
Dünyanın ilk 5G hoteli Gold Coast’ta

Avustralyalı bilim insanları Covid 19'u 48 saatte yok ediyor
Avustralyalı bilim insanları Koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Muhtemelen zaten hayatta!!!
Eski bir yanardağı Aborijin hikayesi, şimdiye kadar anlatılan en eski hikaye mi?
Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı…
Son 10 yılda en çok gerileyen ikinci Türkiye olduk!!
Dünyada internet kesintilerinin etkileri ne oluyor?
Dünyanın en güçlü orduları listesinde kim kaçıncı sırada?
Kimin ' Küresel Yumuşak Güçü' daha fazla?
Türkiye'de "mutluyum" diyenlerin oranı 16 yılın en düşük seviyesinde

Kadın ve Erkek Birlikte
Kötülüğün Sıradanlığı: Sıradan İnsanlar Neden Gaddarlık Yapıyor?
Bir ırkçının beyni nasıl işler?
Türk ulusunu Araplaştırma projesi
Nâzım Hikmet Paris’te
Bize bir şey olmaz
Nereden Nereye
Dizi Dizi Kitaplar
Deprem Odağı
Zarardan Dönersen Kârdır

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 