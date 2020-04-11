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Kaçırmamanız gereken bir gösteri : ‘Marx’ın Dönüşü’ ücretsiz erişime açıldı

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 11 Nisan 2020 06:13:05

Covid-19 salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edilerek kültür sanat merkezleri kapılarını seyirciye kapattı. Ancak bir çok sanatçı arşivinde bulunan gösterilerin kayıtlarını ücretsiz erişime açtığını duyurdu. Dostlar Tiyatrosu, Genco Erkal’da arşivinde bulunan oyunları ücretsiz erişime açmaya başladı. Geçtiğimiz gün youtube kanalı açtığını duyuran Erkal, buradan arada canlı yayınlar yapacağını ve arşivinde bulunan oyunları ücretsiz erişime açacağını söyledi.

Ücretsiz erişime açılan ilk oyun Howard Zinn’in kaleme aldığı Genco Erkal’ın hem yönetip hem oynadığı “Marx’ın Dönüşü” adlı oyun oldu

Genco Erkal sosyal medya hesabından; “Günün haberi: Marx geri geldi! Marx’ın Dönüşü’nü az sonra YouTube kanalımda izleyebileceksiniz. Tüm oyun, tekmili birden. Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosunun armağanı. Sevgiyle, sağlık dileklerimizle” notuyla paylaştığı mesajla oyunun erişime açıldığını duyurdu.




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