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Demokrasiden Otokrasiye

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 29 Nisan 2020 12:39:57

‘Dönüşüm Endeksi’nde Türkiye ilk kez ‘otokrasiler’ sınıfında yer aldı. Alman Bertelsmann Vakfı'nın 'Dönüşüm Endeksi Araştırması'nda Türkiye, 137 ülke arasında 77'nci sırada yer aldı. Türkiye ilk kez, vakıf tarafından hazırlanan bir raporda, ‘otokrasi’ sınıfında değerlendirildi. Raporda ‘yeni dönemin’ başkanlık referandumuyla başladığına işaret edildi.

Alman Bertelsmann Vakfı’nın 2004 yılından bu yana iki yılda bir yayınladığı ‘Dönüşüm Endeksi’ (BTI) araştırması bugün kamuoyuyla paylaşıldı.



Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, 2017’deki anayasa değişikliği referandumunun ardından Haziran 2018’de yeni sisteme geçilmesiyle “Türk siyasetinde yeni bir dönemin başladığına” atıfta bulunularak “Parlamenter sistemin yerine aşırı güçlü bir cumhurbaşkanının mevcut olduğu yeni bir başkanlık sistemi geldi. Bu de facto diktatörlüğün, Türk demokrasisi ve dış politikası üzerinde etkileri oldu” ifadelerine yer verildi.

‘ARTIK DEMORKASİ OLARAK SINIFLANDIRILAMAZ’

DW Türkçe’nin haberine göre, endekste, “yeni bir Türkiye’nin” oluştuğunun gözlemlendiği kaydedilirken, “Ülkenin iç politikası ve uluslararası ilişkilerinde radikal bir dönüşüm gerçekleşti” sözlerine yer verildi. Raporda, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında “Türkiye’nin artık bir demokrasi olarak sınıflandırılamayacağı” belirtildi.

İncelenen ülkeler arasında Türkiye, “Demokrasi Statüsü” sıralamasında 10 üzerinden 4,9 puanla 77’nci sırada geldi. Bu puan ile Türkiye, orta kategori olan “ılımlı otokrasiler” grubunda sınıflandırıldı. Böylece Türkiye, Bertelsmann tarafından ilk kez “otokrasi” olarak sınıflandırılmış oldu. Buna basın özgürlüğünün kısıtlanması, insan haklarının ihlal edilmesi ve güçler ayrılığı ilkesinin saf dışı bırakılması gerekçe gösterildi.

Değerlendirmeye alınan 137 ülkeden 74’ü demokrasi ve 63’ü otokrasi olarak nitelendirildi. Buna göre bu raporda demokrasilerin oranı yüzde 54 oldu. Bu oran, 2010 yılında yüzde 57 idi.

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