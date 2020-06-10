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Türkiye’de gerçek işsizlik %21.8

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 10 Haziran 2020 15:41:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğan işsizlik raporu yayınlandı. Mart ayında işsizlik bir önceki aya göre 40 baz puan geçen yılın aynı ayına göre 90 baz azalarak yüzde 13.2 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre ise işsizlik bir önceki aya göre 30 baz puan artarak yüzde 13.0’e yükseldi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 257 bin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olurken, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre de işsiz sayısı bir önceki aya göre 64 bin kişi azalarak 3 milyon 972 bin kişi oldu.



Rakamlarla sihirbazlık

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki aya göre 110 bin kişi daha artarak 62 milyon 198 bine yükseldi. Yeni gelen 110 bin kişi istihdama dahil olmadığı gibi mevcut işgücünden bir   önceki   aya   göre   878   bin   kişinin   de   azaldığını görmekteyiz.   TÜİK,   tıpkı   önceki   aylarda   olduğu   gibi rakamlarla     “sihirbazlık”     yaparak     işsiz     sayısındaki gerilemenin sürmesini sağlamakta.  Covid-19   salgını   nedeniyle   işten   çıkartmalar   3   ay boyunca   yasaklanmış,   ücretsiz   izine   ayrılanlara   İşkur destek ödemeleri devreye alınmıştı.TÜİK’in  hesaplamalarında  3  ay  ve  daha  kısa  süre  için ücretsiz     izne     ayrılanlar     istihdam     içerisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla Kısa Çalışma Ödeneği’ndeki artış  ve  zorunlu  ücretsiz  izine  çıkarılanları  “istihdamda görünen işsizler” olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

Gerçek İşsizlik Çok Daha Yüksek

TÜİK verilerinden hareketle Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus  son  bir  yılda  1  milyon  66  bin  kişi  artmış  bulunuyor. Bu  artışın  işgücüne  de  yansıması  beklenirken  tam  tersi  2 milyon   235   bin   azaldığını   görmekteyiz.   Toplamda   3 milyon  301  bin  kişi  TÜİK’in  hesaplamalarına  girmemiş bulunuyor. Bunu  rakamlara  dahil  ettiğimizde  dar  tanımlı  gerçek işsizlik  rakamının  açıklananın  çok  üzerinde  yüzde  21.8 olduğunu hesaplamaktayız.İşsizlik  oranına  iş  aramayıp  çalışmaya  hazır  olanlar  ile mevsimlik  çalışanlar  dahil  edildiğinde  işsizlik  oranı  bir önceki  aya  göre  100  baz  puan  artarak  yüzde  23,1 olurken,  işsiz  sayısı  257  bin  kişi  artışla  7  milyon  833  bine yükseldi.   Zamana   bağlı   eksik   istihdam   ve   yetersiz istihdam  da  eklendiğinde  işsizlik  oranı  150  baz  puan artışla    yüzde  26.3’ten  yüzde  27.7’ye  yükselirken,  geniş tanımlı işsiz sayısı  da 379 bin kişi  artarak 9 milyon 418 bin kişiye yükselmekte.

Sektörel dağılım zayıflığa işaret ediyor

Yıllık  bazda  bir  önceki  ay  82  bin  kişilik  istihdam  azalışı yaşayan  tarım  dışı  sektörler  Mart’ta  1  milyon  131  kişi azalış kaydetti. Sanayi sektörü 26 kişiye istihdam yaratmış olmasına    rağmen    inşaat    sektöründe    260    bin    ve salgından  en  büyük  darbeyi  yiyen  hizmetler  sektörü  897 bin  kişilik  azalışı  yaşadı.  Aylık  bazda  da  benzer  bir  tablo ile  karşılaşmaktayız.  Bir  önceki  ay  278  bin  kişilk  istihdam azalışının yaşandığı tarım dışı sektörlerde rakam daha da artarak Mart’ta 981 bin kişiye yükseldi.  Sanayide 85 bin, inşaatta 202 bin ve hizmetlerde 694 bin kişi işini kaybetti.



Genç  nüfustaki  işsizlik  bir  önceki  aya  göre  20  baz  puan yükselerek   yüzde   24.6   olurken,   mevsim   etkisinden arındırılmış  seri  de  artış  140  baz  puanla  yüzde  25  oldu. Yani her dört gençten biri işsiz.

TÜİK’in  yayımlamış  olduğu  işgücü  istatistikleri  Covid-19 salgınının işgücü piyasasını “hiç etkilemediğini” ortaya koyuyor. Çalışma çağındaki nüfus artarken işgücüne dahil olan nüfusun  azalması  ile  oluşturulan  bu  “sihir”  sürdürülürken, 3 ay ve daha kısa süre için ücretsiz izne ayrılanların  istihdam  içerisinde  değerlendiriliyor  olması  da  bu illüzyonun  sürmesini  sağlamakta.  İşten  çıkartmaların yasaklanması  ve  kısa  çalışma  ödeneği  gibi  destekler, istihdamda  olumsuz  görünümü  sınırlandırmış  görünüyor.  Bu  önlemlerin  önümüzdeki  3  ay  için  daha  uzatılması bekleniyor. Sektörel bazda istihdam değişimlerine bakıldığında ise durum  daha  net  bir  biçimde  görülmekte.  Özellikle hizmetler sektörünün çok sert darbe aldığını izlemekteyiz. Detaylar  istihdamdaki  zayıf  görünümün  sürmekte  olduğunu söylüyor.



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