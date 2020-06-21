Kategori: Bilim | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 21 Haziran 2020 02:31:41









Ölümcül SARS-CoV-2'yi tespit etmek için titreşim sıklığı kullanan akıllı aygıt, bir İsrail üniversitesinde çalışan bir ekip tarafından tasarlanmıştı zaten ve bugüne kadar yapılan denemelerde yüzde 90'dan fazla başarı oranına sahipti.













Sonraki adımlar, ölçümlerin geçerliliğini doğrulatmak, ve ABD Gıda ve İlaç İdaresinin COVID-19 için özel olarak hızlandırdığı onay alma işleminden geçmek. Böylece en erken süreçte, hatta Eylül ayından başlayarak, bu yalnızca bir dakikada sonuç alan COVİD-19 ölçümlerini toplum kullanımında görebileceğiz.









Anında COVID-19 ölçümü yapabilecek bir buluşun, hava yolculuğuna muazzam etkileri olacaktır. Yolcuların uçmadan önce mutlaka test edilebildiğini, böylece sınırların yeniden açıldığını bir düşünün. İşte, bir kişinin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını bir dakika içinde saptayabilecek bir test, İsrail tarafından tasarlandı. Eğer, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alırsa yakında yüzlerce küresel giriş noktasına kurulabilir.Yeni koronavirüs için şu anda kullanılan testler ise boğaz veya burun bezlerini kullanarak virüs parçacıklarını arıyarak çalışıyor. Ancak Negev'in Ben-Gurion Üniversitesi'nden Profesör Gabby Sarusi tarafından yönetilen ekip, bambaşka bir yöntem kullanmaya karar verdi.“Bu virüs tıpkı boyutu ve elektriksel özellikleri açısından 100nm ila 140nm arasında bir nano parçacık veya kuantum noktası gibi, o yüzden kendimize, acaba fizik, fotonik ve elektrik mühendisliği alanlarından yöntemleri kullanarak bu virüsü tespit edebilir miyiz diye sorduk?’’“Yanıtın evet olduğunu bulduk. Bu virüs THz titreşim sıklığında yankılanıyor ve bu titreşim sıklığındaki görüngeleme ile hemen açığa çıkıyor.”Bu çipin THz görüngelemesinin okunuşu yaklaşık 20 saniye sürüyor. Bilimciler, THz dizge aralığında koronavirüsün neden olduğu titreşim değişikliklerini arayarak, bir dakika içinde, bir kişinin virüsü taşıyıp taşımadığını, hiç bir belirti göstermese bile saptayabiliyor.Sarusi'nin ekibi, herhangi bir virüs de dahil olmak üzere nefesten küçük parçacıkları yakalamak için yoğun sayıda algılayıcılar ile hazırlanmış bir çip içeren el aygıtını onaylatmak için İsrail Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışıyor.Sarusi, ana düşüncenin, bu aygıtla ölçüm noktalarını ülke genelinde liman, işyerleri ve yolcu gemileri gibi yerlere kurarak, her gün yaklaşık 4.000 kişinin nefes ölçümünün yapılması olduğunu söylüyor.Hazırlayan: HaberciKaynak: ajn.timesofisrael.com