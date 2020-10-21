Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 21 Ekim 2020 07:46:19









Bu araştırmaya göre, Millennial'lar olarak bilinen bu kuşak içinde 30 yaşların ortasında olanların yüzde 55’i, daha önceki nesillerdeki aynı yaş grubuna oranla demokrasiden daha az tatmin. Araştırma, 1960-1970 yıllarında doğan ve “X kuşağı” olarak bilinen neslin ise yarısından azının demokrasinden tatmin olmadığını gösterdi. “Y kuşağı” içinde, demokrasiden en az tatmin olanların başında Güney Avrupa gelirken, Latin Amerika, Sahra Afrikası ile içinde ABD ve İngiltere’nin de yer aldığı Anglosakson demokrasilerde yaşayanlar bu eğilimin öncülüğünü yapıyor.







