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Y Kuşağı, demokrasiden giderek umudu kesiyor
Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 21 Ekim 2020 07:46:19
İngiltere’de yapılan bir araştırma, dünyada “Y kuşağı” olarak bilinen 20- 40 yaş grubu arasındaki neslin, daha öncekilere oranla demokrasiden çok daha fazla tatminsiz olduğunu, özellikle Güney Avrupa’dakilerin hayal kırıklığı yaşayanların başında geldiğini ortaya koydu. “Cambridge Üniversitesi Demokrasinin Geleceği Merkezi”, 160 ülkede 1980 ile 2000 yılları arasında doğan bu yaş kuşağından 4,8 milyon kişiyle görüşerek derlediği raporu yayımladı.
Bu araştırmaya göre, Millennial'lar olarak bilinen bu kuşak içinde 30 yaşların ortasında olanların yüzde 55’i, daha önceki nesillerdeki aynı yaş grubuna oranla demokrasiden daha az tatmin. Araştırma, 1960-1970 yıllarında doğan ve “X kuşağı” olarak bilinen neslin ise yarısından azının demokrasinden tatmin olmadığını gösterdi. “Y kuşağı” içinde, demokrasiden en az tatmin olanların başında Güney Avrupa gelirken, Latin Amerika, Sahra Afrikası ile içinde ABD ve İngiltere’nin de yer aldığı Anglosakson demokrasilerde yaşayanlar bu eğilimin öncülüğünü yapıyor.
Bu araştırmaya göre, Millennial'lar olarak bilinen bu kuşak içinde 30 yaşların ortasında olanların yüzde 55’i, daha önceki nesillerdeki aynı yaş grubuna oranla demokrasiden daha az tatmin.
Araştırma, 1960-1970 yıllarında doğan ve “X kuşağı” olarak bilinen neslin ise yarısından azının demokrasinden tatmin olmadığını gösterdi. “Y kuşağı” içinde, demokrasiden en az tatmin olanların başında Güney Avrupa gelirken, Latin Amerika, Sahra Afrikası ile içinde ABD ve İngiltere’nin de yer aldığı Anglosakson demokrasilerde yaşayanlar bu eğilimin öncülüğünü yapıyor.
Demokrasiden tatmin olanlar Güney Avrupa ve Batı Avrupa’da düşerken, Kuzey ve Doğu Avrupa’da artıyor.
Araştırmaya göre, ekonomik dışlanma dışında daha yüksek borç yükü, daha düşük bir ev sahibi olma olasılığı, bir aile kurmada yaşanan büyük zorluklar ve sıkı çalışma koşulları ile başarılı olmak için yetenek yerine miras alınan servete güvenme, gençlerin hoşnutsuzluğuna etkide bulunan unsurlar içinde yer alıyor.
Euro bölgesinde yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen İtalya, Yunanistan, Portekiz, İspanya’da genç nesil arasında yaşanan yüksek işsizlik oranın da, bu nesilde demokrasiden duyulan tatminin azalmasında yine önemli rol oynadığı belirtiliyor.
Araştırmanın tüm metni (İngilizce) : Global Satisfaction with Democracy 2020
Kaynak : euronews.com
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