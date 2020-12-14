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Almanya'da Covid-19 ilacı da bulundu

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 14 Aralık 2020 12:36:41

Almanya’da Fromycon isimli biyoteknoloji şirketi tarafından "FYP207" adlı koronavirüs ilacı bulundu. İlacın Covid-19'un mutasyona uğramasına karşı da koruma sağladığı belirtilirken acil onay başvurusu yapıldığı aktarıldı. Almanya Devlet Televizyonu (ARD), Covid-19 aşısından sonra ilacının da bulunduğunu aktardı. Normal tedavi sürecinde kullanılacak olan ilacı geliştiren Formycon biyoteknoloji firmasının gerekli başvuruları yaptığı belirtildi.

İlaç, Covid 19'u (SARS CoV-2) tamamen engelliyor. İlacın koronavirüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı.



Sözcü’den Ali Gülen'in haberine göre, geliştirilen ilaç hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor. Virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanırken, ilaç da tam olarak koronavirüse etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor.

Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni “tagesschau”ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı. Brockmeyer, ilacın işte tam da bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, “Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki corona virüsü salgınları bu şekilde önlenecek” diye konuştu.

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.

ARD'nin, “O zaman çok geç olmayacak mı?” sorusuna ise Brochmeyer, “Dünyada nüfusun yüzde 50 ile 60'ının aşılanması zaten yıllar alacak. 10 yıl sonra bile aşılanmamış, aşılansa da yeniden bu hastalığa yakalanan milyonlarca kişi olacak. Şu anda bu kişileri tedavi için başka seçenek de yok. Biz ilaçla hastalıkların oranını düşürürsek, virüs tehdidinin çoğu da kaybolur” diye cevap verdi.

Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni “tagesschau”ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı.

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