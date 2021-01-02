Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 02 Ocak 2021 03:26:31

Morrison, Avustralya'nın yerli halkı Aborjinlere duyulan saygıdan da bahsetti.









Avustralya'nın ulusal marşındaki bir mısra, yerli halkın tanındığının göstergesi olarak resmen değiştirildi. Başbakan Scott Morrison, "Advance Australia Fair" adlı marşın ikinci mısrasında geçen "genç ve özgürüz" ifadesinin "biriz ve özgürüz" olarak değiştiğini duyurdu. Modern Avustralya toplumunun nispeten genç olduğunu söyleyen Başbakan Scott Morrison, bir gazete için kaleme aldığı makalede, ülke tarihinin çok gerilere gittiğini hatırlattı.Başbakan, "genç ve özgür" ibaresini "tek ve özgür" yapmanın hiçbir şey eksiltmeyeceği, aksine çok şey kazandıracağı yorumunda bulundu. Kökeni on binlerce yıl geçmişe dayanan yerlilerin daha iyi tanınması için milli marşta değişiklik yapılması uzun zamandır tartışılıyordu.Aborjinlere yönelik ayrımcılıkAvustralya'nın sömürgeci tarihinin izlerini bugün bile görmek mümkün. Abojinlerle modern Avustralya toplumu arasındaki eşitsizliğin örneklerinden biri olarak, yerlilerin çocuklarının beş yaşına kadar hayatını kaybetme ihtimalinin diğerlerine göre iki kat daha fazla oluşu gösteriliyor.Bu yılın başında da ülke genelinde düzenlenen eylemlerde gözaltında hayatını kaybeden yerlilere dikkat çekilmek istendi. Gözaltılarda yerlilere yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin yapılan soruşturmalara rağmen adaletin yerini bulmaması halkı sokağa dökmüştü.