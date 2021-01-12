Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | 0 Yorum | 12 Ocak 2021 07:46:20









Proje kapsamında alana kurulması planlanan limanın ilk etapta 260 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde, 6-8 gemi yanaşabilecek kapasiteye sahip olacağı ifade ediliyor. Proje onay aldıktan sonra da, Güllük Limanı gibi 500 metreye çıkartılması düşünülüyor.









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Muğla’da İasos Antik Kenti’nin de bulunduğu Kıyıkışlacık’ta ikinci büyük maden ve kargo yükleme limanı projesi için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Muhtar Şahin, “Liman, bölgedeki balıkçılığı öldürür” derken Avukat Bora Sarıca, kararın iptali için dava açacaklarını ifade etti. Muğla Milas’a bağlı Güllük Körfezi kıyısında ‘İasos Antik Kenti’nin bulunduğu Kıyıkışlacık’ta ikinci büyük maden ve kargo yükleme limanı projesi için 4 Ocak’ta ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan yöre sakinleri karara tepkili. Yurttaşlar, projeye karşı şu açıklamayı yaptı: “Güllük Körfezi’nde deniz kirliliği son yıllarda çok ileri düzeylerde. Yeni liman işletmeye açılırsa, devasa gemilerle dolacak körfez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın haritalarında turuncu renkte yani çok kirli kategorisinde olan Körfez denizi, çok kısa bir süre içinde İzmir Aliağa denizi gibi, kırmızı kategorisine girecek. Ne balık kalacak ne de canlı. Bu proje, doğal yaşamı ve bölge turizmini öldürecek. Denize girip yüzmeyi bırakın, sahilde kokudan ve pislikten yürüyüş yapıp dolaşamayacak hale gelecek insanlar.”Kıyıkışlacık Mahalle Muhtarı Halis Şahin, “Bizim köyün içi kamyon trafiğini kaldırmaz” dedi ve ekledi: “Körfezde bulunan iki yük limanı bölgedeki balıkçılığı öldürür. Liman yapımı sırasında gece-gündüz kamyonlar çalışacak. Körfezdeki gemilerin yarattığı gürültü ve kirlilikten dolayı buradaki sakin yaşam sona erecek. Bölgedeki turizm zarar görecek. Geçimi balıktan sağlayan balıkçılar körfezde ağ atamayacak. Deniz dibi derinleştirmeden dolayı deniz eko sistemi bozulacak. Biz köyümüzde ikinci liman istemiyoruz. Köyden en az 40-50 kişi dava açacak. Sitelerden de dava açacak olan çok sayıda kişi var. Doğamıza, yöre turizmine, balıkçılığımıza zarar veren bu limana karşıyız.”Kıyıkışlacık sakinlerinin Avukatı Bora Sarıca, “Bu tür ÇED raporları ivedi yargılamaya tabidir” ifadesini kullandı. Av. Sarıca, şöyle konuştu: “İkinci liman için ÇED gerekli değildir kararı, Muğla Valiliği’nin sitesinde 4 Ocak’ta yayınlandı. Bizim 30 gün içinde dava açmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta vekâletleri alacağım ve bu ay çıkmadan da davamızı açmış olacağız.”