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“İşte Şiir” Manifestosu

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 1 Yorum | Yazar Yazan: Ersin Engin | 20 Mart 2021 07:37:46

İş yerinde bir hayalet dolaşıyor: Şiir hayaleti. İşte şiirin ve daha önemlisi hayatın içinde şiirin hak ettiği yeri almasının artık vakti geldi. İşte bu hedefe inanarak toplanan “işte şiir” uğraşçıları aşağıdaki manifestoyu kaleme aldılar. Bu manifestonun amacı, iş hayatında daha çok profesyonelin şiir okumasını, şiir yazmasını, iş yaşamında şiirsel ve şiire dair öğeleri daha fazla kullanmasını sağlamaktır.



Çünkü işte şiir;
-    Duyguları harekete geçirir,
-    Yaratıcılığı geliştirir,
-    Empati duygusunun gelişmesine yardımcı olur,
-    Yenilikçiliği (inovasyonu) tetikler,
-    Karmaşa ile mücadele etmeyi öğretir,
-    İletişimde basit olabilmeyi kolaylaştırır,
-    Dünyayı ve dolayısıyla iş hayatını daha iyi kavramlaştırmamızı sağlar,
-    Ona dair öğeleri insanlara aktarırken iletişim gücünü geliştirir,
-    Bilgi ve öğüt verirken duygusal bağ kurmaya yardımcı olur,
-    Sosyalleşmeyi sağlar,
-    Bilişsel kapasiteyi artırır,
-    Kutlamalarınızı şenlendirir,
-    Kederleri paylaşmayı öğretir,
-    İnsanın anlam arayışına duygusal katkı sağlar,
-    Hayatın anlamsızlığına ya da anlamlı oluşuna, siz hangisini kabul etmek istiyorsanız ona dair size ipucu verir,
-    Kısaca imge ve sözcüklerin gücüyle insan zihninin sınırlarını genişletir.

Şiirdeki sözcükler, o her gün duyduğunuz çeviklik, organizasyon, yeniden yapılanma gibi kelimelerin ya da şiirle yaratılan imgeler, o çok sevdiğiniz dijital, fütüristtik, yapay zeka ya da artırılmış gerçekliğin çok ötesinde görüntülerden bambaşka bir yere taşır sizi. Onlar gerekli olmadığı için değil; ya da şiir her şeyin çözümü olduğu için değil.

Sembollerle iletişim kurmayı icat ettiğimizden bu yana onu belki de hiç bu kadar dışlamamıştık. Yıldızlar kadar geniş bir evrensel şiir külliyatı elinizi uzatıp ona ulaşmanızı bekliyor. Hem de yıldızlar içinde olma ihtimali de cabası.

“Biz de çocuktuk, bir şeyler öğrendik
Bildiklerimizle övündük, eğlendik
Şu oldu, bu oldu da ne oldu sonra
Bir bulut gibi geldik, yel gibi geçtik.”

Sözü Hayyam’a bağlayıp sizi kavgaya davet ediyoruz. İşte şiir için kavgaya. Çünkü şiirin; “her” dünyayı daha yaşanır bir hale getireceğine inanıyoruz. Çünkü şiir okuyan ve yazan insanların diğerlerine karşı daha ince ve nazik olacağına inanıyoruz. İşte şiir olsun. Bol şiirli işleriniz olsun. Şiiri işe, sizi şiire davet ediyoruz.

Dünyanın bütün şiir severleri, BİRLEŞİNİZ.

İşte Şiir Hareketi

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Yorumlar
nihat ziyalan { 21 Mart 2021 00:57:10 }
kutlarim Ersin Engin. yazina, söylediklerine katılıyorum . DEVAM.
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