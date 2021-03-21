Kategori: Korona Günlüğü | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 21 Mart 2021 04:10:58

Bir : Burası Frengistan’dır. Herşeyin en iyisi burdadır, dikkatini rica ediyom iyisi demiyom en iyisi diyom : Eyfel Kulesi burdadır. Seine (Sen okunur, tekrar ediyorum) Nehri burdadır. Notre-Dame-de-Paris burdadır.











Emmanuel Macron a estimé vendredi 19 mars, “Ce qu'on veut, c'est freiner le virus sans nous enfermer, ce n'est pas être confiné.” (Bir tür tekerleme, şiirsel yönünü es geçmeyelim. Bilhassa.)





Covid-19 : Emmanuel Macron estime que le mot «confinement» n'est «pas adapté»





(Bis : répétez après moi :)





Le chef de l'Etat veut «freiner le virus», mais «sans nous enfermer». «Ce n'est pas être confiné», a-t-il expliqué.





“VİRÜSÜ FRENLERSENİZ VE KENDİ KENDİNİZİ EVE MAHKUM ETMEZSENİZ (EMİR VAR OYSA HÖKÜMETTEN) BU “EVDE KAL” OLMAZMIŞ ! VİŞŞŞ ANA ! NELER BİLİYO BÖÖLE BU REİS ! VİŞ HELE, VİŞ BAŞIMA ! VİŞŞŞŞŞ!







«Je crois que le mot confinement n'est pas adapté à la stratégie présentée hier», a déclaré Emmanuel macron à des journalistes, en marge d'une rencontre à l'Élysée à l'occasion de la Journée de la francophonie (kel tesadüf mon Cher !!!!). «Ce qu'on veut, c'est freiner le virus sans nous enfermer, ce n'est pas être confiné. C'est vivre avec (le virus), je le dis depuis un an, sans fatalité», a-t-il ajouté.





«Ce qu'on a appris en un an, c'est qu'il ne faut pas multiplier les interactions. Il y a une part de responsabilité individuelle. Le seul moyen, c'est de freiner ses contacts pour éviter que le virus ne se diffuse. Mais se promener dehors n'est pas mauvais», a poursuivi Emmanuel Macron.





Dans sa conférence de presse, jeudi 18 Mars, le premier ministre Jean Castex a expliqué que le gouvernement avait choisi une «troisième voie» avec «de nouvelles mesures de freinage massives» de l'épidémie imposées dans 16 départements. Il n'a cité qu'à une seule reprise le mot «confinement» pour les qualifier, mais ce terme était largement repris dans les médias vendredi.





Duvara çarpan bir otomobilin traji komik gürültüsü kulakları sağır etmiyor. Çünküm otomobil motomobil yok. Reis ve Pilot aranıyor.







BİR NOT DAHA-BİS : Biraz önce sunduğumuz makaleye gelen haklı ve yerinde tepkiler üzerine bu uzun notu ileteyim dedim. Maharet bende değil bana yazdırtan da.





Yok babo ööele değil müsamere : Türkçe üstü az Fransızca virüsü durdurmak için en iyi ilaç : el freni… Frengistan’ın Başşehri, yirmi mart ikibinyirmibir. Babo ayen böeele yazıyosun : “Yahu kurban Sizin memleketin bizim memleketten farkı yok... aşılama bizde bile daha iyi ayrıca...”Kalbimi kırdın, yok katiyen bunu böeele kabul edememem. ÇünkümBurdadıroğluburdadır.Soracıma dünyanın en yakışıklı çocuğu burdadır hemi de reistir, iyi müsamerecidir. Yakışıklı çocuk ne de olsa son seçimde reis seçildi biliyon. İtiraz eden olursa Defans Konsey’ine gönderilir/davet edilir. Gidenlerin kimi Saray yemeklerine ve seçme şaraplara ve iyi damıtılmış ve yeterince damıtılmış kalvadoslara abone bile olabilir. Onlar o zaman yatıya alıkonulur. Saray’da oda kımıl. İyi geceler les enfants.Asıl möhüm fark : Bütün bunların renkli bir “en böyük demokrasi bizimkidir” bandroluyla söslenmesi ve öylece ihraç edilmesindedir.Ne olur “confinement” “reconfinement” gibi kelimeleri kullanmayın. Reis’in emriyle ve onun peşinde hedefimiz : “virüsü frenlemek” (“freiner le virus” türkçe bilmeyenler için).Yolda katık olsun diye Reis’ten İNCİ’LER,ÖNCE İKİ ÖN NOT :BİR : ASLININ AYNISIDIR ÇÜNKÜ FRENKCEDİR:İKİ : SOLCU VEYA ORTASOLCU BİR GASTEDEN DEĞİL APAÇIK SAĞCI HATTA KİMİ KEZ AŞIRI SAĞCI LE FİGARO’DAN AYNEN VE KİMİ KEZ GASTEYE UYUP YİNELEYEREK AKTARIYORUM :Par Le Figaro avec AFPPublié hier à 16:28, Mis à jour hier à 16:48À ses côtés, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est interrogé :GASTEDEN ALINTI BİTTİ. Akıl almaz derinlikteki açıklamalar tarihe yazıldı. Unutulmasın. Mayıs 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimine şurda ne kaldı ki ?BİR NOT DAHA: confinement ve reconfinement kelimelerinin fransızca sözlüklerden hemen çıkarılmasını öneriyom ve şimdiden Fransa’da yaşayanlara şu uyarıyı kibarca yapıyom : “à Vos freins !” Frenlerinize ! Asılın frenlerinize ! Kes lan gazı kessssssss, önüne bak lannnn