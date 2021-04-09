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Tutuklu oranında Türkiye Avrupa birincisi

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 09 Nisan 2021 03:47:10

Avrupa cezaevlerinde nüfusa oranla en fazla tutuklu ve mahkûm Türkiye’de bulunuyor. Avrupa Konseyi 2020 Ceza İstatistikleri’ne göre birinci sıradaki Türkiye’yi Rusya ve Gürcistan takip ediyor. Avrupa cezaevlerinde nüfusa oranla en fazla tutuklu ve mahkûm Türkiye'de bulunuyor. Avrupa Konseyi 2020 Ceza İstatistikleri'ne göre, 31 Ocak 2020 tarihi itibarı ile 100 bin kişide 357,2 tutuklu ve mahkûm sayısı ile Türkiye, ilk sırada.

Türkiye'yi 100 bin kişiye 356,1 tutuklu ve mahkûm sayısı ile Rusya takip ediyor; üçüncü sırada ise 263,8 ile Gürcistan var. Nüfusa göre tutuklu ve mahkum sayısının yoğun olduğu diğer ülkeler sırasıyla Litvanya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, Karadağ, Arnavutluk, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Malta ve Birleşik Krallık.



San Marino'da tutuklu yok

San Marino Avrupa'da tutuklu ve mahkûmun olmadığı tek ülke. Monaco ve Liechtenstein gibi nüfusu 40 binin altında olan ülkelerde de tutuklu ve mahkûm sayısı reel olarak da nüfusa oranla da son derece düşük. Bu küçük ülkeler hariç tutulduğunda İskandinav ülkelerinde tutuklu ve mahkum sayısının nüfusa oranının son derece düşük olduğu görülüyor. İzlanda'da 100 bin kişiye oranla tutuklu ve mahkûm sayısı 45,0, Finlandiya'da 49,9, Norveç'te 58,8, İsveç'te ise 65,0. Hollanda'da da 100 bin kişiye oranla cezaevinde bulunanların sayısı da sadece 58,5 olarak ölçüldü.

Cezaevlerindeki yoğunlukta da Türkiye birinci

Rapora göre, 31 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki cezaevlerinde ikamet eden 297 bin 19 tutuklu ve mahkûmdan 285 bin 433'ü erkek, 11 bin 586'sı ise kadın. Cezaevlerindeki yoğunluk bakımından da Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada. İkinci sırada İtalya gelirken, cezaevlerinin en yoğun olduğu diğer ülkeler sırasıyla Belçika, Kıbrıs, Fransa ve Macaristan.

Annesiyle cezaevine giren çocuk sayısında Türkiye birinci

Cezaevinde annesi ile birlikte kalan çocuk sayısı bakımından da Türkiye 803 ile başı çekiyor. İkinci sırada gelen Rusya'da bu sayı 423 olurken üçüncü sıradaki İspanya'da bu sayı 94.

31 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de 50 ve 50 yaş üstü tutuklu ve mahkûm sayısı da 34 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

Hırsızlık ve uyuşturucudan hüküm giyenler fazla

Türkiye'deki 250 bin 594 mahkûmdan 70 bin 914'ü hırsızlık ve 64 bin 528'i uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunuyor. Cinayet ya da adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevinde bulunanların sayısı 32 bin 743, terörizmden hüküm giymiş olanların sayısı 29 bin 827, saldırı ve yaralama suçundan cezaevinde bulunanların sayısı 34 bin 758, tecavüz suçundan mahkum olanların sayısı 10 bin 338, diğer cinsel suçlardan hüküm giyenlerin sayısı 9 bin 361, gasp suçundan hüküm giymiş olanların sayısı 26 bin 822, mali suçlardan cezaevinde olanların sayısı 10 bin 305, trafik suçlarından hüküm giymiş olanların sayısı ise 4 bin 185 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, müebbet hapis cezası almış olan 8 bin 463 mahkum ile de Avrupa'da başı çekiyor. Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda) 7 bin 191 müebbet hapis cezası almış mahkum ile ikinci, Rusya ise 5 bin 571 mahkum ile üçüncü sırada.

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