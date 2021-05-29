Kategori: Dünya | 0 Yorum | 29 Mayıs 2021 07:24:38

Bununla birlikte, yıllık enflasyon ölçümleri baz etkilerini yansıtıyor. Salgının başlangıcındaki çok zayıf enflasyon baskıları nedeniyle, fiyat ölçümlerindeki yıllık artışlar tipik olarak olduğundan daha büyük görünüyor.









ABD’de tüketicinin gıda ve enerji grubu hariç satın aldığı mal ve hizmetlerdeki enflasyonu gösteren Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri, Nisan ayında aylık bazda %0,7 ve yıllık bazda %3,1 artışla beklentilerin çok üzerinde geldi. Temmuz 1992’den bu yana en büyük artış. Federal Rezerv’in enflasyon hedefi için resmi olarak kullandığı PCE fiyat endeksi bir yıl öncesine göre %3,6 yükseldi. PCE, enflasyon verisinin öncü göstergesi olarak Fed tarafından dikkatle izleniyor.Küresel gıda ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ABD’de son 13 yılın zirvesine çıkan enflasyonun gelecek aylarda bir miktar daha artması bekleniyor. Bugün açıklanan veriler de ana enflasyonu destekleyen kalemlerdeki artışın sürdüğünü gösteriyor. Fed yetkilileri bu yıl içinde enflasyonda görülecek yükselişin ani bir politikaya geçecek kadar hızlı olmayacağı görüşünde, fakat piyasalar Fed’in ön görülenden daha erken sıkı para politikasına geçeceğini düşünüyor.Diğer yandan, kişisel gelir ise Nisan 2020’de karantina dönemindeki %10,8’lik artışa göre baz etkisiyle Nisan 2021’de %13,1 oranında daraldı. Kişisel gider ise Nisan ayında aylık %0,5 artışla beklentilerle uygundu. Mart verisi de %4,7 oranına yukarı yönlü revize edildi.Verinin ardından ABD Dolar Endeksi 90,45 seviyesine çıkarak 14 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi görürken para birimlerinde de dolar etkisi arttı. Son saatte EUR/USD 1,2133’e gerilerken Ons Altın 1.890 dolardan işlem görüyor.Dün gün içinde önce 8,59 ardından 8,6090 ile rekor tazeleyen USD/TRY ise son saatte 8,6176 ile yeni tarihi zirveyi gördü.Kaynak : Investing /Bloomberg