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Türkiye gülmeyi unutmuş!!!

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 28 Temmuz 2021 21:19:02

Gallup araştırması: En az gülen ülke Türkiye… Gallup araştırma şirketi, 'Dünya Duygu Haritası'nı çıkardı. Araştırmada Türkiye en az gülen ülke oldu, en öfkeli ve en stresli ülkeler sıralamasında da 'ilk beş'e girdi. Amerikan araştırma şirketi Gallup, dünyanın duygu durumu haritasını çıkardı. 116 ülkede yaklaşık 160 bin kişinin katıldığı ankette, Covid-19 salgınının da etkisiyle dünyanın hiç olmadığı kadar üzgün ve stresli olduğu ortaya kondu.

Türkiye ise en öfkeli, en stresli, insanların hayattan en az keyif aldığı ve en az güldüğü ülkeler arasında yer aldı.



EN ÇOK ÖFKE HİSSEDEN İKİNCİ ÜLKE

Ankette Türkiye, öfke duygusunun en çok yaşayan ülkeler arasında Irak'tan sonra ikinci oldu. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 44'ü, "Son bir gün içinde öfke duygusunu hissettiniz mi?" sorusuna 'evet' yanıtını verdi. 'Hayır' diyenlerin oranı ise yüzde 55 oldu. En çok öfke hisseden ülkeler Irak, Türkiye, Lübnan, Tunus ve Mısır olarak sıralanırken, bu duyguyu en az hissettiğini söyleyen ülkeler de Finlandiya, İzlanda, Uruguay, Portekiz ve Estonya oldu.



DÖRDÜNCÜ EN STRESLİ ÜLKE

Türkiye, 'en stresli' ülkeler arasında da dördüncü sırada yer aldı. Ankette son bir günde stres duygusunun en çok hissedildiği ülkeler Peru, Lübnan, Ekvador, Türkiye ve Yunanistan olarak sıralandı. En az stresli ülkeler ise Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Mauritius  ve Rusya olarak sıralandı.



HAYATTAN EN AZ KEYİF ALAN İKİNCİ ÜLKE

Hayattan keyif alma duygusunu en çok hisseden ülke Danimarka olurken, Türkiye hayattan en az keyif alan ikinci ülke olarak sıralandı. Gallup'a göre hayattan en çok keyif alan ilk beş ülke Danimarka, İzlanda, Yeni Zelanda, Paraguay ve Norveç. En az keyif alan ülkeler ise Lübnan, Türkiye, Malta, Benin ve Namibya.


EN AZ GÜLÜMSEYEN ÜLKE

Türkiye, 'en az gülümseyenler' endeksinde ise 'birinci' oldu. "Bir gün önce herhangi bir şeye gülümsediniz veya kahkaha attınız mı?" sorusuna en çok 'hayır' yanıtı Türkiye'den çıktı. Ankete göre, en çok gülümseyen ülkeler Senegal, Paraguay, Sri Lanka, İzlanda ve Güney Afrika.

En az gülümseyen ülkeler ise Türkiye, Bangladeş, Nepal, Lübnan ve Sırbistan.



EN AZ 'YENİ BİR ŞEY ÖĞRENDİM' DİYEN İKİNCİ ÜLKE

Gallup anketinde katılımcılara, "Dün ilginç bir şey öğrendiniz mi veya yaptınız mı?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların bir gün evvel ilginç bir şey öğrendiğini veya yaptığını en çok söylediği ülkeler Danimarka, İzlanda, Yeni Zelanda, Paraguay ve Norveç olarak sıralandı. Türkiye ise gün içinde ilginç bir şey öğrendiğini en az belirten ikinci ülke oldu.  




Gallup anketine göre, gündelik yaşamlarında üzüntü duygusunu en çok hisseden ülkeler Irak, Peru, Kongo, Lübnan ve Ekvador.




Endişe duygusu ise en çok Peru, Brezilya, Ekvador, Malta ve Portekiz'de hissedildi.



"Kendinizi dinlenmiş hissediyor musunuz?" sorusuna en çok 'evet' yanıtının verildiği ülke  Malezya oldu. "Dün iyi dinlendiniz mi?" sorusuna en çok 'evet' denilen ülkeler Malezya, Moğolistan, Suudi Arabistan, Slovenya ve Vietnam olarak sıralandı. En az dinlenmiş hissedenler Lübnan, Uktayna, Irak, Sırbistan ve Benin oldu.



Gündelik yaşamda fiziksel acı hissettiğini en çok söyleyen ülkeler ise Irak, Mısır, Senegal, Kongo ve Lübnan olarak sıralandı.



'DÜNYA HİÇ OLMADIĞI KADAR STRESLİ VE ÖFKELİ'

Gallup anketinde, dünyada son bir yılda rekor oranda stres, endişe ve öfke seviyeleri görüldüğü, Covid-19'un yanı sıra gelir adaletsizliği ve yolsuzluğun da buna yol açan faktörler olduğu belirtildi. Ankete göre, son bir yılda 116 ülkenin yarıdan fazlasında stres oranları arttı.

Dünya çapındaki yetişkinlerin yüzde 40'ı bir gün önce çok stresli olduklarını söylerken, 21 ülkedeki stres oranlarında çift haneli oranlarda artış tespit edildi. Bu veri, yaklaşık 190 milyon insanın 2020'de geçmiş yıllara kıyasla daha stresli olduğunu ortaya koyuyor.

Tüm dünyadaki gülümseme oranlarının da yüzde 5 gerileyerek Gallup anketlerinin 15 yıllık tarihinde en düşük seviyeye indi. Ankette, "2020 yılında dünya son 15 yılda hiç olmadığı kadar daha üzgün, daha öfkeli, endişeli ve stresli bir yerdi" denildi.





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