Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 01 Ağustos 2021 11:31:26









Resmi olmayan verilere göreyse, genç nüfus ve üzeri göçmenlerin 1 milyonun kayıt dışı çalıştırıldığı düşünülüyor. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’ın “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker” sözlerini değerlendiren Ağbaba, mülteci politikalarının sömürü düzeni üzerine kurulduğuna dikkat çekti.

AKP’nin göçmen politikası iş yaşamını kuralsızlaştırıyor. CHP’li Veli Ağbaba’nın raporuna göre Türkiye, sayıları 1 milyonu bulan ve kayıtdışı biçimde çalıştırılan göçmene ev sahipliği yapıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, göçmenlerin ucuz işçi olarak çalıştırılmasını değerlendirdiği bir çalışma yayımladı. Çalışmaya göre, Türkiye’de 1 milyona yakın Suriyeli göçmen kayıtdışı ve düşük ücretlerle istihdam ediliyor. Kayıtlı Suriyeli göçmenlerin yüzde 20,4’ü 15-24 yaş arasından oluşurken, nüfusun yüzde 29,8’i ise 10 yaş altı çocuklardan oluşuyor.Türkiye’de iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin yüzde 65’nin Suriye vatandaşı olduğu belirtilen çalışmada Ağbaba, “Çalışma yaşamının kendi işçilerimizi getirdiği sömürü koşulları ülkemizde çalışan göçmen işçilere de yapılıyor. AKP iktidarı bu politikasıyla yoksulu yoksula kırdırmaktadır” ifadelerini kullandı.Çalışmada, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 97 sayılı sözleşmesinin göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı güvenceler alındığına değinildi. Türkiye’nin ILO sözleşmesini onaylaması gerektiğini belirten Ağbaba, “Türkiye emek piyasasında yer alan göçmen, yerli tüm işçilerin ucuz emek sömürüsüne maruz kalması da bu şekliyle ortadan kaldırılabilecektir” dedi.Yapılan araştırmada kayıtdışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılan işçilerin ülke ekonomisine zarar verildiği aktarılarak, “AKP iktidarı Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak ülkemizde işsizlik oranlarını artırmakta, çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir” ifadeleri kullanıldı. Çalışmada brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretten kesilen vergilerin toplamda 751 lira olduğu belirtildi. Bu bağlamda resmi olmayan verilere göre 2021 yılı için 1 milyon kayıt dışı çalışan göçmen olduğu belirtildi. Kayıt dışı çalışanların ise ekonomiye aylık zararının 751 milyon 600 bin lira olduğu söylendi.Çalışmaya göre, Türkiye’de izinli yabancı çalışan sayısı 2019 yılında 145 bin 232 kişiyken, bunun 63 bin 789 Suriyeli işçilerden oluşuyor. Araştırmada kayıt dışı çalıştırılan Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak tarım, inşaat, tekstil gibi sektörlerde istihdam edildiği belirtildi. Ağbaba, bu iş kollarında iş cinayetlerinin ve düşük ücretlerin verildiğini söyleyerek, 2015-2020 yılları arasında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 558 göçmen olduğuna dikkat çekti. Hayatını kaybeden işçilerden yüzde 13’ü Afgan, yüzde 65’i Suriyeli ve geri kalan yüzde 22’sinin başka ülkelerin vatandaşı olduğu ifade edildi.