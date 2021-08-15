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Ve Taliban, Kabil'de …

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 15 Ağustos 2021 08:20:41

Reuters'ın aktardığı habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da vilayet merkezlerini hızla ele geçirirken ABD askerleri Kabil'den tahliye işlemleri için harekete geçmişti. Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın ilerleyişinin başkent Kabil'e vardığını, militanların şehre girmeye başladığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, Doha'da bulunan Taliban lideri, militanlardan Kabil'de şiddete başvurmamalarını, şehri terketmek isteyenlere güvenli geçiş sağlamalarını ve kadınları güvenli bölgelere yönlendirmelerini istedi.



ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 25 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 9 vilayet merkezinde hakim durumdaydı.

Taliban, bu sabah başkent Kabil'e saldırılarını hızlandırdı ve pek çok yönden şehre girmeye başladı. ABD istihbaratı, iki gün önce Taliban'ın Kabil'i kuşatma ihtimaline ilişkin bir rapor yayınlamıştı.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı. BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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