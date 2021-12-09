Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 09 Aralık 2021 07:33:27

Canberra'dan gelen açıklama, Avustralya'nın dış müdahale yasası ve denizaltı satın alımı kararı gibi konularda iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından geldi.









Avustralya, Pekin'in 2022'de ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de Uygur azınlığa yapılan insan hakları ihlalleri nedeniyle sporcular dışında resmi bir heyet göndermeyeceğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) pazartesi günü gelen Çin'deki insan hakları ihlalleri konusundaki açıklamayı desteklediklerini bu sebeple de şubat ayında gerçekleşecek etkinliğin "diplomatik" anlamda boykot edileceğini bildirdi.Başbakan ayrıca bu kararın alınmasının önemli bir nedeninin de Sincan bölgesinde işlenen insan hakları ihlalleri ve bu konuda Çinli yetkililerin Avustralyalı meslektaşları ile görüşmekte çekimser kalması olduğunu belirtti."Avustralya, çıkarlarını savunmak için takındığı tavırdan geri adım atmayacak" diyen Başbakan Scott, bu sebeple de oyunlara temsilci gönderilmemesinin "şaşırtıcı" olmadığını ifade etti.Pekin: Bu yanlış adımın faturası ödenecekWashington yönetimi, pazartesi günü açıkladığı "diplomatik boykot" kararına sebep olarak, Sincan'da "soykırım" olarak nitelendirdiği Uygurlara yapılan insan hakları ihlallerini göstermişti.Bu açıklamaya vakit kaybetmeden tepki gösteren Pekin ise ABD'nin attığı "yanlış adımın faturasını ödeyeceğini" açıklamıştı.Avustralya'ya da tepki gösteren Çinli yetkililer, Avustralya'nın Olimpiyat Oyunları için Çin'e diplomatik bir delegasyon gönderip göndermemesinin "kimsenin umrunda olmadığını" açıkladı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Avustralyalı yetkilileri oyunlara davet etmek gibi bir düşüncede "hiçbir zaman" olmadığını ifade etti.Oynanan "küçük oyunların" Olimpiyat Oyunları'nın başarısını "gölgede bırakamayacağını" da söyleyen sözcü, ABD'nin ismini vermese de Canberra'nın kararının Avustralya hükümetinin "körü körüne" bazı ülkeleri takip ettiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.İnsan hakları örgütlerinden Canberra'ya teşekkürCanberra'nın kararını memnuniyetle karşılayan insan hakları örgütleri, "Uygurlar ve diğer Türk azınlıklara karşı Çin hükümetinin yaptığı insanlık suçlarının tartışılmasının "çok kritik bir etap" olduğunun altını çizdi.Örgütlere göre çoğunluğu Müslüman bir milyonu aşkın Uygur, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde kamplarda tutuluyor. Pekin yönetimi, kadınların sterilize edildiğini ve kamplardaki kişilerin zorla çalıştırıldığını ileri sürüyor.Pekin ise kampların meslek eğitim yerleri olduğunu ve amaçlarının bu kişileri aşırılıklardan uzaklaştırmak olduğunu ileri sürüyor.