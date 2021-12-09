Kategori: Bilim | 0 Yorum | 09 Aralık 2021 07:54:58









Dünya iklim krizi ile baş etmeye çalışırken bir yandan da gelecek nesillere, yaşayacakları ya da yaşadıkları felaketlerin nasıl geliştiğini anlatmak için bir kara kutu geliştiriliyor. Önümüzdeki yıl Tazmanya’da inşa edilecek yapının kalın çelik duvarları, küresel ısınma durdurulamazsa veya hafifletilemezse Dünya’daki yaşamın nasıl sona erdiğini gösterecek.

Malta, Norveç ve Katar gibi diğer adaylar yerine jeopolitik ve jeolojik istikrarı nedeniyle seçilen Tazmanya’nın batı kıyısındaki bir granit ovası yaklaşık 9 metre uzunluğundaki monolite ev sahipliği yapacak. Güney Avustralya’daki ada, izolasyonu nedeniyle ve sera gazları için izleme sistemlerine sahip olmasıyla önemli bir noktada.









Kiyamet tarihi yaklaşıyor mu? Bilim insanlari tazmanya'ya 'dünya'nın kara kutusu'nu inşa ediyor. İklim krizi gibi olaylar sürekli baş gösterirken, bilim insanları kıyamet günü senaryoları yazmaya başladı. Tazmanya'ya bir kara kutu inşa etmeye başlayan araştırmacılar, bu kutunun yok edilemez olduğunu açıkladı. Gelecek nesillerin, insanlığın iklim krizi ile nasıl baş ettiğini görebilmesi için bir kara kutu yapılıyor. Dünyanın kara kutusu olarak anılan yapının, bir otobüs büyüklüğüne ve yok edilemez bir yapıya sahip olması planlanıyor.Tazmanya Üniversitesi’nden bilim insanları ile pazarlama iletişimi şirketi Clemenger BBDO, bir uçağın kara kutu uçuş veri kaydedicisinden ilham alarak iklim krizi nedeniyle yaşanan ve yaşanacak olan felaketleri kaydetmeyi amaçlıyor.Açıklanan proje tanıtılırken “Hepimizden daha uzun yaşamak için inşa edildi” denildi.Toplanan ve depolanan veriler; kara ve deniz sıcaklıklarını, okyanus asitlenmesini, atmosferik CO2’yi, türlerin yok olmasını, arazi kullanım değişikliklerini ve ayrıca insan nüfusu, askeri harcamalar ve enerji tüketimini içerecek. Ayrıca gazete manşetleri, sosyal medya gönderileri ve COP iklim değişikliği toplantıları gibi önemli olaylardan haberler gibi bağlamsal veriler de toplanacak.Clemenger BBDO’dan Jim Curtis fikrin amacını şu şekilde açıkladı: “Dünya iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çökerse, bu yok edilemez kayıt cihazı, kalan herkes için orada olacak. Ayrıca liderleri sorumlu tutmak, eylemlerinin veya eylemsizliklerinin kaydedildiğinden emin olmak için de son derece önemli.”