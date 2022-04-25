Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 25 Nisan 2022 13:03:29

İstanbul Tıp Fakültesinden 1922 yılında mezun olan Fahrettin Kerim bey, Türk Kadın Yolu adlı dergisinde de yazarlığı ile tanınır. Dr. Fahrettin, kısa zamanda ihtisasını bitirip Emraz-i Akliye uzmanı olur. 24 Ekim 1949 senesinde devrin iktidarı tarafından İstanbul Valisi ve aynı zamanda Belediye Reisliğine atanır. Bu dönem yaklaşık 8 sene sürer. Bu sekiz sene içinde Vali Fahrettin Kerim Gökay’ın İstanbul’a çok hizmeti geçmiştir. Uluslararası ilişkilerde çok faal olan Vali Gökay, birçok konuyu uluslar arası düzeyde çözüme ulaştırmıştır.











Türkiye Cumhuriyeti’nin sancılı bir doğuşu olduğuna inanmaktayım. Ülkemiz birçok yokluklar içinde kurulmuş. Okumuş çok az insanın bulunduğu bir ülkede Mustafa Kemal Atatürk’ün, mevcut tahsilli insanlardan azami yardım almayı amaçladığını düşünmekteyim. En önemlisi ülkedeki iki büyük şehri yönetmek için, eldeki okumuş insanlardan, becerikli olanları, iki şehre Vali ve Belediye başkanı olarak atamışlar.İstanbul’da, Yeşilköy’de, askeri amaçla kullanılmak üzere 1912 senesinde Hava meydanı yapılır. 05/23 olarak bilinen ilk pistin uzunluğu 1300 m olduğundan küçük uçaklara hizmet verir. Ata rahmetlinin İstanbul’a veya yurdumuzun her hangi bir yerine uçakla seyahat etmediğini bilmekteyiz. Bu, belki yıllar önce Yarb. Mustafa Kemal olarak vazifeli gönderildiği Almanya’da ki bir uçak fuarında, binmesi israr edilen uçağın yere çakılması ile ilgilidir.Yeşilköy havaalanı arazisi 11 milyon metre kareden daha fazladır. Kuruluşunda alanda bir hangar bir de küçük binanın dışında bir yatırım yapılmamıştır. 1933 senesinde Ankara İstanbul arasına konulan uçak seferleri ile Yeşilköy Hava Limanı, sivil uçuşlara açılmış olur.Bu tarihten 20 sene sonra, 1 Ağustos 1953 tarihinde İstanbul Yeşilköy Hava Limanı’nın uluslararası hava limanı olarak tescil edilmesinde, Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın çok emeğinin geçtiği bilinir. Ayrıca İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin kurulmasında da inanılmaz gayreti vardır.Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın valilik ve belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da yapılmasında çok emeği geçtiğ 50 okul olduğunu bizler biliriz. Buna rağmen İstanbul’da bir ilkokula bile Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın adı konulmamıştır. Belki de kendisi istememiştir, kimbilir?Kendisini yakinen tanıma fırsatım oldu.Aslında fiziksel olarak kısa boylu olmasına rağmen çok büyük işler başarmış bir kişidir. Karikatürlerini çizenler hiç zorlanmazlardı. Karikatüristler Rahmetli Vali Gökay’a, Küçük Kral diye bilinen çizgi romandan esinlenerek, dergilerde boy boy yer verirlerdi. ‘Mini Mini Valimiz Ne olacak halimiz ‘ derlerdi. Türkiye’ye uluslararası birçok dernekleri de getiren mini mini vali ve belediye başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’dır.İstanbul’da 1955 senesinde 6-7 Eylül hadiseleri patlak verdi. Kışkırtılan bir gurup halk bilhassa İstanbul’da ticaret yapan gayrimüslim vatandaşın dükkanlarına saldırdılar. Engellenmeyen bu hareket sonrası Dr. Fahrettin Kerim Gökay 26 Kasım 1957’de istifa etti. Vali Gökay Bern Büyükelçiliğine tayin oldu. Aynı tarihlerde İç İşleri Bakanı Namık Gedik de istifa etti. Bu saygın bir davranıştı. Bir görev kusurunda şüphe bile olsa, gerçeğin ortaya çıkarılması için görevi bırakmak onurlu bir davranıştır.İstanbul Yeşilköy Hava Limanı zaman içinde gelişti ve 17/35 pistleri ilave edildi. 1985 yılında devrin Cumhurbaşkanı tarafından Atatürk’ün bütün dünya’da isminin anılması adına Yeşilköy adı ATATÜRK Hava Limanı olarak değiştirildi.Atatürk Hava Limanı Günlük ortalama 1100 uçağın inip kalktığı hava limanı olarak, 2015 yılında 61.332.124 yolcuya, 464,774 uçağa, ve 790,744 ton kargoya hizmet vermiş bir limandır. Ayda yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet verirken koskoca ATATÜTK Hava Limanı kapatılıp, Karadeniz kıyısına yeni İstanbul Hava Limanına taşınıldı.Buradaki hedefte, uluslararası uçak taşımacılığında ATATÜRK ismini ortadan kaldırmak vardı. Yeni yerinde çalışan İstanbul hava limanı, yine aylık 5 milyon yolcuya hizmet vermeye devam etmekte. Ne değişti diye sorarsanız , ATATÜRK ismini ortadan kaldırıldı. Peki kalplerden kaldırabilir misiniz? İşte buna kimsenin gücü yetmez.Aynı dönemlerde Ankara’da, bu gün Kızılay’da Milli Piyango binasının bulunduğu yerde, ağaçlıklar arasında 2 katlı bir ev vardı. Eski Kızılay binasının tam arkasında idi bu bina. Bu bina devrin Ankara vali ve belediye başkanı Nevzat Tandoğan’a aitti. Nevzat Tandoğan 1894 yılında İstanbul doğumludur. Hukuk fakültesinden 1929 senesinde mezun olur, ve Ankara’ya vali ve belediye başkanı olarak atanır. Tam 17 yıl bu görevi sürdürür.16 Ekim 1945 tarihinde Anafartalar Caddesi’nde Çocuk Esirgeme kurumu binasında Dr.Neşet Naci Arzan, o tarihteki Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay‘ın oğlu Haşmet Orbay tarafından tabanca ile öldürülür. Vali, tevatür odur ki, bir başka kişiye, Reşit Mercan’a, bu cinayeti üstlenmesini ister. Dava sonucunda Mercan mahkum olur, ancak Yargıtay bu dava dosyasını bozar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 16 Haziran 1946’da aracında ölü bulunur. Bütün oklar vali ve belediye Başkanı Nevzat Tandoğan’a çevrilir. 9 Temmuz 1946 da Nevzat Tandoğan başına sıktığı bir kurşunla intihar eder.Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti meclisi kürsüsünden bir dekont göstererek, AKP Başkanının 18 milyon dolar tutarındaki bir meblağı, MAN adasındaki hesabına aktardığını kürsüden duyurdu. Hatta elinde bir de dekont vardı. Bay Recep ise bunun yalan olduğunu, kaşlarını çatarak Bay Kemal’e tazminat davası açacağını ifade etti. Hatta böyle bir bilginin doğru olması halinde Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa edeceğini de ifade etti. Elbette bunun çok onurlu bir davranış olacağını biz de düşündük.Açılan tazminat davasında Bay Kemal 631 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Dava dosyası Yargıtay’a gitti. Yargıtay verilen delillere bakarak 18 milyon doların transfer edildiği gerçeğini kabul etti, ve davayı bozdu. Bir başka deyişle paranın MAN adasındaki hesaba transfer edilmiş olduğunu tasdik etti.Şimdi bu netice sonrası akîl yurdum insanları Cumhurun onurlu davranışını beklemeye başladı, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.