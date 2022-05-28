A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

TEORİ VE GERÇEK

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 28 Mayıs 2022 09:45:07

Hafta içinde ana muhalefet partisi başkanı çok ciddi bir iddiada bulundu. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma içinde söylediği sözler hem çarpıcı hem de çok iddialı idi: “Bir Kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde”.

Türkiye`de faaliyet gösteren ve Saray hanedanları tarafından yönetilen iki vakıf bulunmakta. Birincisi TÜRGEV diğeri ise ENSAR olarak bilinmekte. Sarayın aile şürekası tarafından kurulan başka vakıflar da olabilir, ancak adı geçen iki vakıf önde gelmektedir. Hatta bu vakıfların yurt dışında kurdukları bazı bağlantıların da mevcut olduğu söylenmektedir.



Bazı vakıfların hiçbir düzensiz kayıtları olmamasına rağmen, didik didik defterleri incelenirken, Saray tarafından korunan vakıfların, hiçbir denetime tabi tutulmaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri düşündürücüdür.  Zamanında Fetullah Gülen için ağıtlar yakan, gözyaşı döken siyasiler, bugün Pensilvanya’da oturanı hain FETÖ diye anmaktalar. Adı geçen vakıflar da bu söylemlerle ana gündemlerini oluşturmakta.
 
Ana muhalefet Partisi Başkanı’nın ellerinde bulunan belgelerle iddia ettiği, bu iki vakfın milyonlarca doları, Amerika’ya transfer etmiş olduğu gerçeği. Aslında böyle para transferini Vakıflar Genel Müdürlüğünün araştırması gerekmiyor mu?

Diyeceksiniz ki hangi konuyu?

Doğru. ENSAR ve TÜRGEV’in önce böyle yüklü miktardaki paraları nereden temin ettiğini açıklaması gerekir. Sonra da neden bu yüklü miktarları transfer ettiğini açıklaması gerek.
 
Birkaç sene evvel kanunla, bu tür birkaç vakfın hesaplarının denetimlerden muafiyeti sağlanmış ve korunmaya alınmıştı. ENSAR ve TÜRGEV’in de bu kapsamda olduğuna inanmaktayım. Denetim mekanizmasının neden kaldırıldığını anlamakta güçlük çekmekteyim.
 
Kamu yararına çalışan vakıfların, gizli saklı işler yapan yeraltı dünyası gibi mevcudiyeti kabul edilemez. Ayrıca bu vakıflar neden milyon dolarları yurt dışına transfer eder? Hani birkaç milyon dolar desek, ülkede yatağa aç giren çocukların milyonlara vardığı ülkede, biraz abes değil mi? İş bulamayan üniversite mezunu genç nesillerin sokaklarda umutsuz dolaştığını düşünürsek, böyle milyonlarca doların yurt dışına akıtılmasını izah etmek oldukça zordur.
 
Her çıkışın bir inişi mutlaka vardır. Hatırlar mısınız, işgal kuvvetlerinin İstanbul’a girişini izleyen Mustafa Kemal Atatürk, ‘Geldikleri gibi gidecekler’ demişti, işte iktidar olmak da  böyle bir senaryodur, geldiğiniz gibi gidersiniz. Ancak giderken benden sonra TUFAN diye herşeyi yok ederseniz, tarih sizi affetmez. Tarihin sizi affetmeyeceği bir gerçektir ancak, tarihten evvel halkın sizi affetmeyeceğini unutmamak gerekir.

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı; ‘Seçimi kaybedeceğine inanan Saray, kaçmayı planlıyor’ demekte. Burada bir gerçeğin var olduğuna ben de inanmaktayım. Hiç düşündünüz mü? Çankaya’daki Pembe Köşk bırakılarak, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki, 5 Tepe olarak anılan yere, bu fakir halkın parası ile milyarlar dökülerek YENİ SARAY neden yapıldı? Pembe Köşkün arazisine de yapılabilirdi bu saray, ancak Beştepe ye neden yapıldı?

Ankara da oturanlar bilir, Beştepe arazisine çok yakın birkaç kilometre mesafede bir yerde :
1. ETİMESGUT Havaalanı,
2. KARA KUVVETLERİ HAVACILIK Havaalanı
3. JANDARMA  Hava Alanı  
4. MÜRTED Hava Alanı  
bulunmakta.

Bu alanlar SARAY’a birkaç kilometre mesafede bulunan havaalanları. Ayrıca Saray’ın 13 adet uçağı bulunmakta, sadece bir uçak, iki değil. Bu uçak filosu artık ESENBOĞA’da sergilenmemekte.

Bu senaryoların mümkün olma ihtimali yok derseniz, gerçekten uzaklaşmış olursunuz. Sarayın böyle bir konumda olması tesadüfi olmasa gerek, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.
 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
FRANSA : AH (V)AH SEÇİMİ
Pegasus yazılımının kullanımını araştıracak
SEÇİME DOĞRU FRANSA: MACRON’UN SONU (MU) GELDİ
Çin’in yeni güvenlik anlaşması taslağı Avustralya’da endişe yarattı
SEÇİME DOĞRU FRANSA

Türkiye kur çıkmazıyla yeniden karşı karşıya
Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor
Anne Krueger: “Erdonomistler” Türk ekonomisini batırdı!
Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
AB'den Çin'in
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.

Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Abidin Dino’yu anmak
HAYDİ KALKIN TİYATROYA GİDİYORUZ.
Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Sandık Lekesi
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured
Kaygıda hüzün, hüzünde kaygı.

Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Gelecek nesiller için dünyanın kara kutusunu yapıyorlar
Avustralyalı matematikçi, dünyanın en eski uygulamalı geometri örneğini ortaya çıkardı.
Avustralya'da, ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi.
İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada
Pandora Belgelerinden çıkan yeni isimler!!!
En çok erişim engeli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konu edinen haberlere getirildi.
Türkiye gülmeyi unutmuş!!!

BİR AKŞAM ÜSTÜYDÜ
Rusya, “uluslararası hukuku” ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor?
Paris’te habercilikte 45 yıl
"Ölüm, sınavın sonu: Dirimsiz hayata diriliş"
Tuncer Bulutay’ı unutma
TEMCİT PİLAVI
TEORİ VE GERÇEK
YERLİ HOŞ MEMO
ÜÇ VEZİR
SEVAP

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 