Kategori: Dünya | 0 Yorum | 20 Haziran 2022 06:08:20









Dünya genelindeki milyoner hareketliliğini değerlendiren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, dolar milyoneri göçünün son 10 yılda yükselen bir trend olduğunu ve Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düşüşe geçtiğini belirtti. Bu sene hareketin tekrar başladığını ve yılsonuna kadar 88 bin milyonerin yeni ülkelere taşınmış olmasının beklendiğini ifade eden Demirel, “2022'deki milyoner göçü 2019 yılındaki 110 bin rakamından az olmasına karşın, asıl hareket 2023'te yaşanacak. Önümüzdeki sene rekor olacak şekilde 125 bin kişilik bir milyoner göç akışı bekleniyor. Varlıklı yatırımcılar ve aileleri, henüz sonuçlanmamış küresel düzenin yeniden şekillendirilmesi ve iklim değişikliğini de göz önüne alarak Covid-19 sonrası dünyaya ciddiyetle hazırlanıyorlar” dedi. Demirel, Sri Lanka, Hindistan ve Mauritius gibi gelişmekte olan ekonomilerde önümüzdeki 10 yılda milyoner sayısının patlama yapacağını söyledi.

1 milyon doların üzerinde serveti olan on binlerce kişi Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Singapur’a rotayı kırıyor. Dünyada 35'ten fazla ofisiyle yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, Henley Küresel Vatandaşlık Raporu'nu yayımladı. 1 milyon doların üzerinde serveti olan kişilerin göçlerine odaklanılan rapora göre; Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu seneki göçün en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.Henley Küresel Vatandaşlık Raporu'ndaki servet artışı tahminlerini değerlendiren Burak Demirel, 2031 yılında Türkiye'deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artması öngörülüyor” dedi. Demirel, Türk vatandaşlarının en çok talep gösterdiği vatandaşlık programlarının, AB ve İngiltere'ye vizesiz seyahat nedeniyle Karayipler olduğunu söylerken, Avusturya ve Montenegro'nun da ön plana çıktığını kaydetti.Bir zamanlar dünyanın finans merkezi olarak lanse edilen İngiltere, 2022 yılı tahminlerine göre, 1.500 net çıkışla istikrarlı bir şekilde milyoner kaybetmeye devam edecek. Bu eğilimin beş yıl önceki Brexit oylaması ve artan vergilerle başladığına işaret edilen raporda, İngiltere'nin 2017 senesinden bu yana yaklaşık 12 bin net milyoner kaybı yaşadığı belirtildi. ABD’nin cazibesinin de hızla azaldığı kaydedilen Henley Küresel Vatandaşlık Raporu'nda, 2022’de 1500 net milyoner girişi olsa da 2019’daki 10 bin 800 kişilik milyoner göçüne oranla büyük düşüş yaşandığı vurgulandı.Kaynak : sozcu.com.tr