Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 01 Eylül 2022 11:19:11

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.









Reuters, AKP'nin kontrolü altına aldığı medyayı yazdı. İletişim Başkanlığı'ndan yazı işlerine mesaj gittiğini belirten Reuters WhatsApp görüntülerini de gördüklerini duyurdu. AKP iktidarı döneminde Türkiye'de ana akım medya sürekli tartışma konusu haline geliyor. Manşetler kimi zaman aynı manşetle çıkarken, televizyon kanallarında ise tek sesli yayınlar, görülmeyen haberler dikkat çekiyor.'İçeriden ifşa edenler'"İçeriden ifşa edenler- Erdoğan’ın nasıl Türkiye’deki haber merkezlerini etkilediğini ortaya çıkardı" başlıklı yayımlanan makalede Berat Albayrak'ın istifasına dikkat çekildi.Reuters, 2020 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden 'görevinden affını' isteyen Berat Albayrak'ın istifası için "24 saatten fazla bir süre boyunca, ülkenin medya ortamına hakim olan hükümet yanlısı TV kanalları ve gazeteler, Erdoğan'ın yaklaşık yirmi yıllık iktidarında, yakın çevresinde meydana gelen en dramatik çatlak hakkında neredeyse sessiz kaldı" olarak yorumlandı.'Erdoğan'ın iradesine boyun eğiyorlar'"Türk ana akım medyasının nasıl hükümet onaylı manşetlerden ve TV tartışmalarından oluşan sıkı bir komuta zinciri haline geldiğini gösteriyor" ifadeleri kullanılan makalede yargının, ordunun, Merkez Bankası'nın ve geniş kesimler de dahil olmak üzere Erdoğan'ın iradesine boyun eğdiğini aktardı.'Yazı işleri müdürleriyle iletişime geçiyor'Makalede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yazı işlerine talimatlar geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı Erdoğan’ın oluşturduğu ve Ankara’da bin 500 kişi çalıştığı ifade edilirken “Reuters’ın gördüğü mesajlarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un çalışanları telefonda arayarak ya da WhatsApp mesajlarıyla yazı işleri müdürleriyle iletişime geçiyor” yorumu yapıldı.Öte yandan analizde, İletişim Başkanlığı’nın yıllık bütçesinin 680 milyon lira civarında olduğu belirtildi ve ismini açıklamayan bir yetkili, “Buranın çok büyük bir yapısı var. Burada kararlar Altun ve yardımcıları tarafından alınıyor” yorumunu yaptı.Ekran görüntülerine ulaşıldıReuters’taki haberde, "Albayrak’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ekonomi bakanlığından ayrılmasından sonra dört kaynak, Altun’un medyaya Erdoğan istifayı kabul edene kadar sessiz kalması konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Erdoğan’ın istifayı kabul etmesinden sonra büyük Türk TV kanalları ve gazeteleri haberi verdi" denildi.Reuters tarafından görülen ekran görüntülerine göre, Altun'un başkanlığındaki yetkililer, ana akım medya haber odalarına düzenli olarak kabine veya parti üyelerinin belirli yorumlarını öne çıkarmaları veya bunlardan kaçınmaları için yol gösteren WhatsApp mesajları gönderiyor. Bazı muhabirlere göre, AKP milletvekilleri de düzenli olarak haber odalarını arayıp bazı konuşmaların yer almasını talep ediyor veya anlatım şeklini değiştiriyor.