Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 30 Aralık 2022 23:50:29

Makamında geçirdiği bir kalp krizi sonucunda kendisini kaybetmiştik. Fazla bir süre olmamıştı onunla komşu olarak tanışalı, ama çok yakın dostluk kurmuştuk. Bu dostluğu, fazla uzun soluklu olmadan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadım.























- Hekim Apollon, Asklepios, Higiya, Panacea üzerine ve bütün Tanrı ve Tanrıçaların huzurunda yemin ederim ki, yeteneğim ve gücüm elverdiğince bu ant ve sözleri tutacağım:

der ve daha bir çok sözleri içerir. Sonuna gelindiğinde şu sözlerle tamamlar yeminini.

- Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgilerimi, insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma, kararlılıkla , özgürce ve onurum üzerine ant içerim.



Bu yaşıma kadar bir çok rütbeli asker tanıdım. Kuvvet komutanları tanıdım, hepsi de kültürlü, geniş dünya görüşlü, kimisi zarif, kibar hatta ruhu güzel, duygularını tablolara yansıtabilecek derecede iyi ressam idi; kimisi şairane dizeler yazan, kimisi de çok ciddi bir enstrüman çalabilecek kabiliyette kişilerdi. Değişik ortamlarda tanıdım bu değerli subayları. Seneler önce oturduğumuz binaya yeni taşındığımızda, bir General otururdu üst katımızda, Karaca Paşa. Genel Kurmay Başkanlığında bir dairenin sorumlu başkanı idi.O tarihte Burhan Paşa Hava Kuvvetleri komutanı idi. Kendisini de yakın tanıma fırsatım olmuştu. Karaca Paşa ile aynı dönemde Hava Harp Okulunda beraber okuduklarını söylemişti, Burhan Paşa. Komşuluk gereği Karaca Paşa’nın eşini yalnız bırakmamaya çalışırken, Rahmetli Avar Paşa ve eşi Tuna hanımla tanışmıştık. Bu tanışıklık sonrası, zaman içinde bir çok kere yollarımız kesişti. Kimi zaman bir resepsiyonda, kimi zaman görev devir töreninde bir araya geldik. Her buluşmamızda kendisini daha yakın tanımıştım.Sincan Ceza İnfaz kurumu, bir başka anlatımla cezaevine hiç ziyarete gittiniz mi? Savcılığın vereceği bir izinle içeriye alınırsınız. Daha dış nizamiyede kimlik kartınız dışında herhangi bir maddeyi yanınızda içeri taşımaya izin verilmez. Üstünüz başınız birkaç kez aranır ve sonunda dış kapıdan içeri alınırsınız. Bir araç gelir sizi alır, hangi bölüme gideceğinizi size söylerler ve elinize bu bilgiyi içeren bir belge verirler. Araç sizi o binanın dış kapısına kadar götürür.Dış kapıda, yine aynı üst araması titizlikle sürdürülür. Demir parmaklıklı bir kapıdan içeri alırlar. Bir koridorun üzerinde çeşitli bölmeler bulunur. Size hangi bölümün önünde duracağınız söylenir. Orada durup beklersiniz. Önünüzde bir telefon, karşınızda demir parmaklıklı bir pencere vardır. Pencereden içeri baktığınızda boş bir oda, bir sandalye, ve bir telefon görürsünüz. Konunun en acı tarafı ise içerdeki yakınınızla sadece telefonla konuşabilirsiniz. Cama dayadığınız elinize odada bulunan yakınınız da cama elini koyarak karşılık verir, böyle bir selamlaşma tesis edilir. Bu arada eliniz cama dayanmış olarak, gözleriniz dolar, ama hüznünüzü kendi içinize atarsınız. Vakit dolduğu için oradan ayrılmak mecburiyetinde kalırsınız.Hatırlayın, Vural Avar Paşa, çok dile getirilen 28 Şubat davasından mahkum edildi. Davanın iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Baş Savcısı Mustafa Bilgili. Mustafa Bilgili, daha sonra Fetullah Gülen davasında tutuklanan bir savcı. Hazırladığı iddianame ekinde sunulan belgelerin hiç birinde imzası bulunmayan Vural Avar Paşa‘ya istinat edilen suçlamayı destekleyen bir belge bulunmamakta. Buna rağmen bu davada yargılanan üst rütbeli komutanlara ve subaylara rütbe indirme cezaları ile ömür boyu hapis cezası verilmesinin, vicdanları derinden rahatsız ettiğini bilmekteyiz. Yaşları 85-90 arasında bulunan bu insanların zamanında güneydoğuda PKK terör örgütü ile ciddi mücadele veren kahramanlar olduğunu unutamadığımı söylemem gerekir.Avar Paşa, Sincan Cezaevinden Ankara Şehir Hastanesine rahatsızlığı sürecinde tetkikler için getirilir. Uzak değil yakın bir tarihte 22 Kasım 2022’de. İsimleri bende saklı 5 profesör, 5 doçent ve 1 uzman doktor tarafından düzenlenen raporda yazılanları aktarmak isterim :-Cezasının infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımından bir tehlike arz etmeyeceği , maruz kaldığı ağır bir hastalık olmadığı , hayatını yalnız idame ettirebileceği , ceza tehiri gerektirir bir hastalık olmadığı ‘ yazılmakta.Hafıza kaybı olan Avar Paşa’nın alması gerekli olan ilaçlarını zamanında almamasından dolayı, hayatını kaybettiğini herkes bilmekte.TIP Fakültesi talebelerinin mezuniyetlerinde HİPOKRAT Yemini söyleyip ant içtiklerine şahit oldunuz mu? Bu yeminin metninin tamamını sizlere aktarmak istemiyorum. Aslında orijinal yemin çok güzel sözlerle başlamakta:Rahmetle andığım değerli insan Vural Avar Paşa için sağlık raporu altına imza koyan 11 doktorun, yazılan raporu okumadıklarına, ya da 84 yaşındaki hasta Vural Paşayı cidden muayene etmediklerine, hatta tabip olarak onuru üzerine ettikleri yemin metninin ne olduğunu bilmediklerine inanmaktayım, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.