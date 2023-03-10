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Millet İttifakı’nın adayı açıklandıktan sonra ilk anket sonuçları geldi

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 10 Mart 2023 06:25:18

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi son anket sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranı kaç? 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından ilk seçim anketleri sonuçları gelmeye başladı. İlk anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında önde görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinin ardından ilk cumhurbaşkanlığı seçim anketi ORC’den geldi. Anket 4-6 Mart tarihlerinde, altılı masadaki 'krizin' devam ettiği günlerde yapıldı.



Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. Anket 28 ilde bin 850 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının resmen açıklanmasının ardından ilk anket ise Alfa Araştırma (ALF) tarafından yapıldı.

ALF’nin anketinde fark 10,2 puan. Ankette Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 44,9’da kaldı.


    

ALF’nin anketi 6-7 Mart tarihlerinde 26 ilde CATI yöntemi ile bin 770 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart akşamı ilan edildiğinden anketin bir kısmının bu açıklamadan önce yapıldığı anlaşılıyor.

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