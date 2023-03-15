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Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 15 Mart 2023 14:04:18

Leonardo da Vinci'nin annesinin Çerkes bir köle olduğu ve İstanbul'da satıldığı iddia edildi. Yeni bir araştırma, "Mona Lisa "nın ressamı ve Rönesans'ın sembolü Leonardo da Vinci'nin sanıldığının aksine yarı İtalyan olduğunu, annesinin ise Kafkasya'dan İtalya'ya köle olarak getirildiğini ortaya koydu. Da Vinci'nin annesinin uzun zamandır Toskana'lı bir köylü olduğu düşünülüyordu, ancak Napoli Üniversitesi profesörlerinden Carlo Vecce gerçeğin daha karmaşık olduğuna inanıyor.

Yeni kitabının tanıtımı sırasında AFP haber ajansına konuşan eski ustalar uzmanı, "Leonardo'nun annesi Çerkes bir köleydi... Kafkas Dağları'ndaki evinden alındı, Floransa'ya gelmeden önce İstanbul'da, ardından Venedik'te birkaç kez satıldı. İtalyan kentinde genç bir noter olan Piero da Vinci ile tanıştı ve "oğullarının adı Leonardo oldu." diye açıkladı.



Da Vinci üzerine onlarca yıl çalışmış ve eserlerinin küratörlüğünü yapmış olan Vecce'nin bulguları Floransa şehir arşivlerine dayanıyor.

Da Vinci hakkındaki her yeni keşif, onu inceleyen küçük uzmanlar dünyası tarafından hararetle tartışılıyor, ancak Vecce kanıtların arşivlerde olduğunda ısrarcı.

"Açık ara en ikna edici açıklama"

Da Vinci tarihçisi ve Roma'daki prestijli Lincei bilim akademisinin üyesi olan Paolo Galluzzi de Vecce'ye destek verdi ve bu fikrin "açık ara en ikna edici" açıklama olduğunu belirtti.

Galuzzı, AFP'ye yaptığı açıklamada, meslektaşı tarafından bulunan belgelerin kalitesinin altını çizerek, "DNA testi yapamadığımız için asgari bir şüphe kalmalı" diye konuştu.

Da Vinci'nin doğduğu dönemin "modernitenin başlangıcına, modern dünyayı doğuran insanlar, kültürler ve medeniyetler arasındaki alışverişlere" işaret ettiğinin altını çizen Galluzzi bulguların kendisini de şaşırtmadığını ifade etti.

Azat belgesi

Vecce'nin bulduğu belgeler arasında, da Vinci'nin babası tarafından yazılmış, Caterina'nın "özgürlüğüne kavuşması ve insanlık onurunu geri kazanması için" yasal bir azat belgesi de bulunuyor.

1452 tarihli belge, Vecce'nin "Leonardo'nun annesi Caterina'nın Gülümsemesi" adlı romanının tanıtımı için Giunti yayınevi tarafından Floransa'da düzenlenen bir basın toplantısında sunuldu.

Vecce, belgenin "Caterina'yı henüz bir köleyken seven, ona Leonardo adında bir çocuk veren ve aynı zamanda onun özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı olan kişi" tarafından yazıldığını belirtiyor.

Bu iddia, Peter da Vinci ile farklı bir kadın olan genç Toskanalı köylü Caterina di Meo Lippi arasındaki ilişkinin ürünü olduğuna inanılan da Vinci'yle ilgili bilinenler hakkında radikal bir farklılık sunuyor.

Vecce ayrıca, heykel, çizim, müzik ve resmin yanı sıra mühendislik, anatomi, botanik ve mimarlık gibi çeşitli disiplinlerde ustalaşmış bir sanatçı olan da Vinci'nin çalışmalarında "göçmen" annesinin zorlu yaşamının etkili olduğuna inanıyor.

Vecce "Caterina Leonardo'ya büyük bir miras bıraktı, kesinlikle özgürlük ruhu. Bu ruh onun tüm entelektüel bilimsel çalışmalarına ilham verdi. Hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermedi." diye açıklıyor.

1452 yılında Floransa dışındaki kırsal bir bölgede doğan da Vinci hayatını İtalya'yı dolaşarak geçirmiş ve 1519 yılında Fransa'nın Amboise kentinde Kral 1. Francis'in sarayında hayata gözlerini yummuştu.

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