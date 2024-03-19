Dünyada zorla çalıştırılanların sayısı artıyor.

Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 19 Mart 2024 19:47:12

Söz konusu meblağ 2014 yılına kıyasla yüzde 37'lik artışa işaret ediyor. Rapora temel teşkil eden verilerin 2021 yılına ait olduğu belirtildi.









ILO, dünyada zorla çalıştırılan insanların sayılarının arttığını belirtirken, emek sömürüsünden kazanç elde edenlerin gelirlerini katladıklarına işaret etti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan bir rapora göre dünya genelinde zorla çalıştırmadan elde edilen yasa dışı kazançlarda hızlı bir artış söz konusu. Örgütün salı günü Cenevre'de açıkladığı rapora göre, insanları zorla çalıştırmak suretiyle emeklerini sömürenlerin kazancı yılda 236 milyar dolar (yaklaşık 217 milyar euro) olarak tahmin ediliyor.Buna göre 2021 yılında, dünya genelinde 27,6 milyon kişi herhangi bir günde, madenlerde, tarımda veya ev işlerinde zorla çalıştırıldı. Söz konusu verilere göre, her bin çalışandan 3,5 kişinin zorla çalıştırıldığı görülüyor. Zorla çalıştırılanların 6,3 milyonunu fuhuşa zorlanan kişilerden oluşturdu. ILO verilerine göre, dünya genelinde zorla çalıştırılanların sayısı 2016 ve 2021 yılları arasında 2,7 milyon artış gösterdi.Kazancın üçte ikisi fuhuştanRaporda yer alan bilgilere göre insanları zorla çalıştıranlar toplam kazançlarının üçte ikisini fuhuşa zorladıkları insanlar üzerinden elde ediyor. Burada kazanç terimi, zorla çalıştırılan insanlara ödenen ücret ile aynı kişilerin uygun çalışma koşulları altında hak edecekleri ücret arasındaki farkı ifade ediyor.İnsanları zorla çalıştırarak elde edilen kazançtaki artış bir yandan insan ticaretine maruz kalan kişi sayısının artmasından kaynaklanırken diğer yandan da sömüren kişi başına düşen kârın yükselmesi de ayrı bir faktör olarak değerlendiriliyor.Zorla çalıştırma sonucu elde edilen yasa dışı kazançlar ise en çok Avrupa ve Orta Asya'da tespit edilirken, bunları Arap ülkeleri ile Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Asya / Pasifik ülkelerinin takip ettiği belirtildi.ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo, "Zorla çalıştırma, yoksulluk ve sömürü döngüsünü devam ettirmekte ve insan onuruyla bağdaşmamaktadır" dedi. Örgüt, sömürüye açık ekonomik sektörlerin daha iyi denetlenmesi çağrısında bulunuyor.ILO zorla çalıştırma veya zorunlu çalışmayı, "Bir ceza tehdidi altında bir kişiden talep edilen ve söz konusu kişinin rızası olmaksızın maddi veya manevi baskı altında yaptığı iş veya hizmet" olarak tanımlıyor.