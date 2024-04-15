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Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 15 Nisan 2024 19:54:27

Birleşik Metal-İş Sendikası'na göre Mart'ta dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin, yoksulluk sınırı ise 57 bin lirayı geçti. Geçen yıl aynı dönemde açlık sınırı 9 bin 752, yoksulluk sınırı 33 bin 754 liraydı. Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Mart 2024" açıklandı. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu Türkiye'de rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart ayında 16 bin 646 lirayı buldu.

BİSAM bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğunu belirterek, dört kişilik ailenin yoksulluk sınırının ise 57 bin 578 liraya yükseldiğini duyurdu. BİSAM'ın 2023 yılı Mart raporunda ise dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 752, yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 lira olarak açıklanmıştı.



Tek başına yaşayanlar için yoksulluk sınırı

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2024 Mart ayında en az 26 bin 517 lira olarak hesaplandı.

BİSAM raporunda yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 66 lira olarak belirlenirken bu miktar, yetişkin bir kadın için bin 953, 15-18 yaş grubundaki bir genç için 2 bin 129, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise bin 405 lira oldu.

Günlük en yüksek harcama süt ve süt ürünleri için

Raporda dört kişilik aile için günlük harcama gereksinimi ise 555 lira olarak hesaplandı. Günlük harcamalarda Mart 2024'te en yüksek maliyeti 172 lira ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için günlük yapılması gereken minimum harcama 124, sebze ve meyve için 125, ekmek içinse 33 lira olarak açıklandı. BİSAM Mart 2023 raporunda ise günlük harcama gereksinimi 325 lira olarak hesaplanmıştı. Günlük harcamalarda Mart 2023'te de süt ve süt ürünleri birinci sıradaydı. Süt ve süt ürünlerini et, balık ve tavuk grubu, bu grubu da sebze ve meyve grubu takip etmişti.

Araştırma nasıl yapılıyor?

BİSAM'a göre araştırma, Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı ile TÜİK harcama gruplarına göre endeks rakamları ve TÜİK madde fiyatları dikkate alınarak hazırlanıyor. BİSAM, ekmek fiyatlarında referans değer olarak İstanbul Halk Ekmek, sebze ve meyvede ise zincir market internet fiyatlarını baz alıyor.

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