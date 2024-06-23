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Dünyanın en eski şarabı 2000 yıllık Roma mezarında bulundu

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 23 Haziran 2024 22:06:59

İspanya'da bir mezarda bulunan bir vazoda bir erkeğe ait yakılmış kalıntılar, altın bir yüzük ve rengi değişmiş beyaz şarap olduğu tespit edilen yaklaşık 5 litre sıvı bulunmuştur. İspanya'da 2000 yıllık bir Roma anıt mezarında bulunan kırmızımsı bir sıvının, yapılan kimyasal analizler sonucunda bilinen en eski sıvı şarap olduğu ortaya çıktı.



İspanya'daki Cordoba Üniversitesi'nden José Rafael Ruiz Arrebola "Şaşırdım ve inanamadım" diyor. "Bir sıvının 2000 yıl boyunca bu durumda kalmış olması imkansız görünüyordu." Almanya'nın Speyer kenti yakınlarında bulunan ve yaklaşık 1700 yıllık olduğuna inanılan mühürlü bir kabın bilinen en eski şarabı içerdiği düşünülüyordu ancak şimdiye kadar hiç açılmamıştı.

2019'da Sevilla yakınlarındaki Carmona'da tesadüfen keşfedilen İspanyol mezarı, MS 1. yüzyıldan kalma ve varlıklı bir aileye ait. Duvarlarına oyulmuş sekiz mezar nişinde kireçtaşı, kumtaşı ya da camdan yapılmış altı çömlek bulunuyordu. Bunların yarısında kadınların, diğer yarısında ise erkeklerin yakılmış kalıntıları bulunuyordu. İki çömleğin üzerinde ölenlerin isimleri yazılıydı: Hispanae ve Senicio.

Kurşun bir kabukla kaplanmış cam vazolardan birinde 45 yaşında bir erkeğe ait kemik kalıntıları, iki yüzlü Roma tanrısı Janus'un resmini taşıyan altın bir yüzük ve yaklaşık 5 litre sıvı bulunuyordu.

Ruiz Arrebola ve ekibi, kırmızımsı sıvının bileşimini sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle inceledi. Şarap için normalden çok daha alkali olan 7,5 pH değerine sahip olduğunu ve bunun da güçlü bir çürümeye işaret ettiğini buldular.



Mineral profili İspanya'daki modern şeri ve fino şaraplarınkine benziyordu. Ayrıca, yalnızca şarapta bulunan doğal antioksidan bileşikler olan yedi polifenol içeriyordu.

Kırmızı şaraplardaki ana pigment ayrıştığında ortaya çıkan bir bileşik olan siringik asidin yokluğu, şarabın beyaz şarap kimliğini doğrulamıştır. Şarap muhtemelen ölenlerin öbür dünyaya yolculuklarında içmeleri içindi.

"Güney Florida Üniversitesi'nden Davide Tanasi, "Bir Roma vazosunda şarap olduğu tahmin edilen 2000 yıllık bir sıvının bulunması nadir ve önemli bir olaydır ve Roma defin uygulamalarına dair eşsiz bilgiler sunmaktadır. "Antik ve çağdaş şarap üretimi arasındaki sürekliliği gösteriyor."

Ruiz Arrebola, şarapta bulunabilecek bakteri veya maya gibi mikrop kalıntılarını tespit etmek için daha ileri testler yapmayı planlıyor.

Kaynak : newscientist.com

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