Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 20 Temmuz 2024 00:57:43

Beş yıl öncesi ile, yani 330 bin 289 kişinin göç ettiği 2019 verileri ile kıyaslandığında ise Türkiye'den yurt dışına gidenlerin oranının % 117 arttığı görülüyor. Yurt dışına göç eden Türk vatandaşlarının oranı ise beş yıl öncesine oranla % 243 artmış durumda. 2019'da ülkeden ayrılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 84 bin 863 olarak tespit edilmişti.









TÜİK, 2023'te Türkiye'ye 316 bin kişinin göç ettiğini, 714 bin kişinin ise ülkeden ayrıldığını bildirdi. Beş yıl öncesine kıyasla ülkeden giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oranı % 243 arttı. Türkiye'de yaşayan 714 bin 579 kişi, 2023 yılında ülkeyi terk ederek yurt dışına göç etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu sayı 2022 yılına oranla % 53'lük bir artışa denk geliyor. Ülkeden göç edenlerin % 55,2'si erkekler, % 44,8'i ise kadınlar oldu. Türkiye'den ayrılarak başka bir ülkeye yerleşen kişilerin 291 bin 377'sini Türk vatandaşları, 423 bin 202'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı % 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Bu ülkeyi % 15,7 ile Irak, % 8,3 ile Afganistan, % 6,5 ile İran ve % 4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'den giden nüfus içinde en büyük kesimi, % 15 ile 25-29 yaş grubunun oluşturduğu görülüyor. Bu yaş grubunu % 12,9 ile 30-34 ve % 12,5 ile 20-24 yaş grubu izliyor.TÜİK'in 2023 yılında Türkiye'ye göç edenlerle ilgili açıkladığı sayılar, bir yıl öncesine kıyasla daha az insan geldiğini ortaya koyuyor. Buna göre 2023'te Türkiye'ye dışarıdan, % 54,2'si erkek, % 45,8'i de kadın olmak üzere 316 bin 456 kişi geldi. Bunların 101 bin 677'sini Türk vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.Türkiye'ye gelenler arasında en büyük grup, % 12,7 ile 20-24 yaş arasında olanlar. Bu grubu % 10,8 ile 25-29 yaş grubu ve % 10,3 ile 15-19 yaş grubu takip ediyor.Türkiye'ye geçen yıl göç eden yabancı uyruklular içinde en büyük grubu % 13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturdu. Rusya'nın ardından sırasıyla Türkiye'nin sayısal anlamda en çok göç aldığı ülkeler % 8,2 ile Azerbaycan, % 7,3 ile Türkmenistan, % 6,7 ile İran ve % 5,9 ile Afganistan.Türkiye'ye göç edenlerin kentlere göre dağılımına bakıldığında, % 29,2 ile en fazla göç alan şehrin İstanbul olduğu görülüyor. Gelenlerin % 9,5'i Antalya'ya, % 6,5'i Ankara'ya, % 4,9'u Mersin'e, % 4,4'ü ise Bursa'ya yerleşti.Türkiye'den gidenlerin ise % 36,4'ü İstanbul'dan, % 10'u Antalya'dan, % 7,1'i Ankara'dan, % 3,5'i İzmir'den ve % 2,6'sı Bursa'dan göç eden insanlardan oluşuyor.