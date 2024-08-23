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Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı, Türkiye de dahil 7 ülkede denenmeye başlıyor.

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 23 Ağustos 2024 14:21:02

BNT116 olarak bilinen aşının ilk faz denemeleri toplamda 130 hasta üzerinde yapılacak. Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'luğunu yaptığı Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech firması tarafından üretilen ve BNT116 olarak bilinen dünyanın ilk akciğer kanser aşısının ilk faz denemeleri, Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 7 ülkede başlatıldı. Yapılan açıklamaya göre ilk klinik denemeler, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma merkezinde gerçekleştirilecek.



Aşının ilk fazının 7 ülkeden toplamda 130 hasta üzerinde yapılması planlanıyor. The Guardian'ın haberine göre bu hastalardan 20'sinin İngiltere'den olacağı belirtildi.

BioNTech'in geliştirdiği aşı, akciğer kanserinde en çok görülen tür olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi etmek üzere tasarlandı.

Bu aşıda COVID-19 aşısında da olduğu gibi sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden mRNA modeli kullanılıyor.

Tümör belirteçlerini bağışıklık sistemine transfer edilmesini sağlayan aşı, kanser hücreleriyle savaşması için vücudu hazırlıyor.

The Guardian'ın haberine göre 67 yaşındaki Janusz Racz, Birleşik Krallık'ta aşıyı yaptıran ilk kişi oldu. Mayıs ayında akciğer kanseri teşhisi konulan Racz, kısa süre sonra kemoterapi ve radyoterapiye başlamıştı.

Yapay zeka alanında uzmanlaşan bir bilim insanı olan ve mesleğinin denemede yer alması için kendisine ilham verdiğini söyleyen Racz, “Ben de bir bilim insanıyım ve bilimin ve özellikle de tıbbın ilerlemesinin insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmelerinde yattığını anlıyorum” dedi.

Racz, “Bu benim için çok faydalı olacak, çünkü diğer hastalar için mevcut olmayan ve kanserden kurtulmama yardımcı olabilecek yeni bir metodoloji. Ayrıca, bu yeni metodoloji için kavram kanıtı sağlayabilecek ekibin bir parçası olabilirim ve dünya çapında ne kadar hızlı uygulanırsa, o kadar çok insan kurtulacaktır” dedi.

Racz, Salı günü İngiltere'nin Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Klinik Araştırma Tesisinde 30 dakika boyunca beş dakika arayla altı ardışık enjeksiyon aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın en güncel verisi 2018 yılına ait. Bakanlığın bu rakamlarına göre Türkiye'de 2018 yılında 30.078 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu.

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