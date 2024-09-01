A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Eyalet seçimleri: Aşırı sağcı AfD oylarını artırdı.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 01 Eylül 2024 19:59:00

Almanya'nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde seçimler yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı AfD Thüringen'de yarışı önde götürürken Saksonya'da ise CDU'nun ardından ikinci sırada. Sandık çıkış anketlerine göre, ülkenin doğusunda yer alan her iki eyalette de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi daha önce yapılan kamuoyu yoklamalarının işaret ettiği gibi, oylarını önemli ölçüde artırdı. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin Infratest Dimap adlı kamuoyu araştırma enstitüsüne yaptırdığı ankete göre, Thüringen'de oyların yüzde 32,8'ini aldığı tahmin edilen AfD yarışı açık ara farkla önde götürüryor.

Saksonya'da da oyların yüzde 31,8'ini aldığı tahmin edilen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin hemen ardından yüzde 30,8 ile ikinci parti oldu. Sandık çıkış anketlerine göre, ilk kez seçim yarışına katılan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise her iki eyalette de doğrudan üçüncü sıraya yükseldi.



Almanya tarihinde bir ilk

Björn Höcke'yi aday gösterdiği Thüringen'de zaferini ilan etmesi beklenen AfD'nin 2019'da 23,4 olan oy oranında tarihi bir yükseliş gözleniyor. AfD'nin zaferiyle Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde ilk kez iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti sandıktan birinci parti olarak çıkmış olacak. İç güvenliğin seçmen için giderek daha fazla önem kazandığı bir ortamda seçim kampanyasını Almanya'nın Ukrayna politikasının yanı sıra göç ve suç oranları etrafında şekillendiren AfD, aynı zamanda kendisini Doğu Almanya'nın çıkarlarını savunan bir parti olarak tanıttı.  

AfD'nin ardından Thüringen'de ikinci parti olarak seçimlerden çıkması beklenen CDU'nun ise yüzde 23,8'le, 2019'da elde ettiği yüzde 21,7'lik oy oranını artırması öngörülüyor. Kamuoyu yoklamalarında, bu artışta oyunu AfD'nin en güçlü parti konumunda olmasını istemeyen seçmenin de rol oynadığı görülüyor.

Koalisyon hükümetinin hezimeti

Her iki eyalette seçimlerin kaybedeni ise koalisyon hükümetinin bileşenleri oldu. Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD), Thüringen'de yüzde 6,1 ile tarihi bir hezimete uğradı. Koalisyon hükümetinin bir diğer ortağı olan Yeşiller ise yüzde 3,3 oy oranıyla yüzde 5'lik barajın altında kalarak meclise giremiyor. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yalnızca yüzde 1,2'lik oy oranıyla eyalet meclisinde temsiliyet bulamadı.

Seçimlerin bir diğer kaybedeni ise Thüringen'in 2014'ten bu yana görevde olan eyalet başbakanı Bodo Ramelow oldu. 2019 eyalet seçimlerinde yüzde 31,0'lık oy oranıyla tarihi bir başarıya imza atan Ramelow'un partisi Sol Parti'de son dönemde yaşanan depremin ardından, hala eyalette en popüler politikacı konumunda olan başbakan da oy oranını korumayı başaramadı. ARD tahminlerine göre parti, yüzde 12,9 oranında oy oranında kaldı.

Thüringen ve Saksonya seçimleri neden önemli?

Thüringen ve Saksonya'daki seçimlerin ardından 22 Eylül'de Brandenburg eyaletinde seçimler yapılacak. Bu üç eyaletteki seçimlerde hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin alacağı oy oranı, koalisyonunun geleceğini de etkileyecek. Zira önümüzdeki yıl Almanya'da genel seçimler yapılacak.   

Genç parti BSW'nin zaferi

Ramelow'un partisi Sol Parti'den geçen yıl ayrılan Sahra Wagenknecht ise, henüz Ocak ayında kurduğu BSW ile seçim yarışının kazananları arasına girdi. Thüringen'de yine bir eski Sol Partili olan Katja Wolf'la yarışa giren parti, yüzde 14,7 ila 15,7 ile seçim barajını rahatça aşarak eyalet meclisine girmeyi garantiledi. Partinin seçim kampanyasında Ukrayna'ya silah sevkiyatına yönelik eleştiriler ve Rusya'yla müzakere masasına oturulması yönündeki talepler öne çıkmıştı. Partinin benimsediği göç karşıtı ve sosyal güvenlik yanlısı pozisyonunun da pek çok seçmen için sandıkta ikna edici olduğu tahmin ediliyor. BSW'nin Saksonya'da ise yüzde 11,6 ila yüzde 12 oy oranına ulaştığı belirtiliyor. BSW'nin zaferi bu denli genç bir partinin hızlı yükselişi açısından bir ilke işaret ediyor. Bu zaferin koalisyon denklemini daha da karmaşıklaştırması bekleniyor.

AfD'li Höcke'den diğer partilere uyarı  

AfD'nin Thüringen'deki başbakan adayı Björn Höcke kamu televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, hükümetin kurulması sürecinde partisinin dışlanmaması gerektiğini söyleyerek bu konuda uyarıda bulundu. Höcke, "Thüringen'de istikrarlı koşullar isteyenler AfD'yi bu sürece entegre etmek zorundadır. AfD'nin dahil olmadığı hiçbir oluşum bu ülke için iyi olmayacaktır" dedi.

AfD'nin zaferini ilan etmesi beklenen Thüringen'de ikinci parti konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann ise AfD'yle koalisyona girmeyeceklerinin altını çizdi. Sol Parti ile de koalisyon düşünmediklerini belirten Linnemann, ZDF'e yaptığı açıklamada, "Net bir kararımız var ve buna bağlı kalacağız" ifadelerini kullandı.

BSW lideri Wagenknecht de AfD'yle Thüringen'de olası bir koalisyonu kesin bir dille reddetti. AfD'nin başbakan adayı Höcke ile iş birliği yapamayacaklarını belirten politikacı, Höcke'nin aşırı milliyetçi temelli dünya görüşünü savunduğunu kaydetti. Diğer yandan AfD'nin sunacağı önergelere destek verme ihtimalini tamamen olasılık dışı bırakmayan Wagenknecht, "Bir demokraside önerge sunan her partiyi, sürecin sonunda önergenin doğru mu yanlış mı olduğuna karar verilecek normal bir süreç beklemelidir" diye konuştu.

Kaynak : DW


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Eyalet seçimleri: Aşırı sağcı AfD oylarını artırdı.
Afgan kadınlar diplomatik çıkarlara feda mı edildi?
Türkiye destekli Suriyeli savaşçılar Nijer'de ne yapıyor?
GÜNEŞE YOLCULUK
Cumhurbaşkanlığı seçimini reformcu Pezeşkiyan kazandı.

Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Tayland esrarı yeniden yasaklıyor.
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
Türkiye AB’nin 6 milyar Euro mülteci yardımını nasıl harcadı, AB Sayıştayı’nın eleştirileri neler?
Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.
Franz Kolschitzky: Viyana Kuşatması'ndan Kalan Kahveleri Değerlendiren Girişimci

"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI
TARİHSEL KİŞİLİK

Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Türkiye ve Yunanistan'daki kültürel miras alanlarının en az üçte biri yükselen deniz seviyesinin tehdidi altında.
Dünyanın ekolojik kaynakları haftaya tükeniyor.
Ormanlara yasal haklar verilebilir mi, tüzel kişiliği olan ormanlar var mı?
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar

Troya'dan günümüze 2 bin 750 yıllık teleme tarifi keşfedildi.
Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı, Türkiye de dahil 7 ülkede denenmeye başlıyor.
Kırık Camlar Teorisi
Dünyanın en eski şarabı 2000 yıllık Roma mezarında bulundu
Otizmin arkasından Neandertaller çıktı.
Türkiye’den göç eden Türklerin sayısında 5 yılda %243 artış
BM: Dünya nüfusu 2084'ten itibaren gerileyecek
Dünya nüfusunun ruh sağlığı giderek bozuluyor
Haberleri takip etmeyenlerin sayısı artıyor…
İstanbulluların %44'ü kıt kanaat geçiniyor

SEYİRCİSİYLE YILMAZ GÜNEY
YILMAZ GÜNEY’E DAİR ekitap.ayorum.com'da
YAZ-IN-YAZ
"RAHATI KAÇAN" ADAM
GÜZİN'LE
Satıcının Ölümü
Bahçeli Bahçeli
KÜFE...
ŞAŞIRMADIM
ADALET

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 