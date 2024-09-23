A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Sen Ne İşe Yararsın?

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 23 Eylül 2024 16:30:38

Bilmem siz de benim gibi zaman zaman bazı önemli simaları hatırlar mısınız? Bunlardan bir örnek vermek isterim: İstanbul’a aşık, çok değerli bir şarkıcı olan Dario Moreno’yu hatırlar mısınız? Seneler önce, bu İstanbul aşığı, İstanbul’u ve Türkiye’yi tanıtmak için ömrünü feda etmiş bu tatlı insan, 1 Aralık 1968’de Yeşilköy Havalimanı’nda 47 yaşında bir cinayete kurban gitmişti. Aslında Aydın Germencik doğumlu olan Dario Moreno, ömrünün büyük bölümünü Fransa’da geçirmiştir. Değerli bir müzisyen olarak Türkiye’nin tanıtımında büyük payı olduğuna inanırım.

Dönemin Adalet Bakanı Hasan Dinçer, İçişleri Bakanı M. Faruk Sükan, Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakipoğlu; Dario Moreno’nun katilini bulamayan görevliler olarak sizler baştaydınız. Peki, sizler ne işe yaradınız? Faili meçhul cinayetleri burada sıralamak istemiyorum, ancak birkaç örnek vermek gerekir.



Çok önemli bir isimden bahsedeceğim: Prof. Bahriye Üçok. 6 Ekim 1990 günü, adresine gönderilen bir paketi açan değerli ilahiyatçı hocamız, kurgulu bir bombanın patlaması ile hayata veda etti. Bu paket kim veya kimler tarafından postaya verildi? Dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu; sizler ne işe yaradınız? Faili meçhul dosyanın altında sizlerin boş imzaları bulunmakta.

1993’te, 24 Ocak... Çok önemli bir tarih: Uğur Mumcu’nun öldürülmesi. Bu sokağı hiç gördünüz mü? Uğur Mumcu Sokağı’nda polis kulübesi ile Uğur Mumcu’nun Renault marka arabasının bulunduğu yer arasında yaklaşık 20 metre var. Buradan hayalet bile geçse, polislerin görmemesine imkan yoktur. Bir meczup, Uğur Mumcu’nun arabasının altına bomba düzeneği yerleştirip marş kontakt kablosuna bağlamış. Bu işlem dakikalar sürecek bir iş. Polisler bu süreçte bu düzeneği kuranları görmemiş olabilir mi? Dönemin Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Orhon; sizler ne işe yaradınız? Ne işe yararsınız?

İstanbul, birçok ülkenin su yollarını birleştiren, doğu ve batı sentezinin bir çizgi ile ayrıştığı bir coğrafya olarak bilinir. İstanbul, anlatmakla bitmez. Ancak bu şehirde örgütlenen cemaatlerin iç bünyelerinde sapık oluşumları açığa çıkaran birçok olaydan biri 7 Aralık 2022 tarihinde tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

6 yaşında bir kız çocuğunun, 29 yaşındaki İsmailağa cemaatinin Hiranur Vakfı üyesi i Kadir İstekli ile öz anne ve babası tarafından evlendirilmesine büyük tepki gösterildi. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; sizler ne işe yararsınız?

Aslında bu sıraladıklarım, buzdağının suyun üstünde kalan kısmı. Suyun altında yüzlerce kız çocuğu, küçük yaşta evlilik içinde bulunmakta. Uluslararası bir sözleşmeye ev sahipliği yapan İstanbul, kadın hakları konusunda uluslararası mutabakata ilk imzayı Türkiye olarak koymuştu. Cemaatlerin ve tarikatların baskısı ile Beştepe, yani Saray, tek adam yönetimi bu mutabakattan kimseye danışmadan bir imza ile çıkarak cemaatlerin ekmeklerine yağ sürmüş oldu. Bu sözleşmeye konulan imzayı onaylayan Büyük Millet Meclisi’ne sorulmadan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması hangi yasada kayıtlı?

4 Ekim 1926 tarihinde yayınlanan 743 sayılı Türk Medeni Kanunu, aile kurumu içinde erkek ve kadın eşitliğini kabul eder. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirilir ve çok eşlilik yasaklanır. Ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda 22 Kasım 2001 yılında yapılan değişikliklerde, madde 11’de ergenlik yaşı on sekiz olarak belirtilmiştir. Madde 12’de ise 15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir denilmekte. Aynı kanunun 143. maddesinde, evlenmenin geçerli olması dini törenin yapılmasına bağlı değildir, aile cüzdanı gösterilmeden dini tören yapılmaz ibaresi bulunmakta.

İstanbul’a ihanet ettiklerini söyleyen Saray’ın, Türk Medeni Kanunu'na da cemaatlerin baskısı ile ihanet ettiklerini izlemek, nasıl bir ihanetin içinde kaldığımızı anlatmaktadır. Cemaatlerden farksız olan aşiretler de kendi iç törelerine bağlı kalmakta. Aşiretin kestiği karar ne olursa olsun uygulanmakta, çocukları katletmeye kadar varan uygulamaların olduğunu izlemekteyiz. Narin Güran... Muhtemelen girdiği ahırda görmemesi gereken bir olayı gördü ve bu nedenle amcası veya her kimse, çocuğu ortadan kaldırın demiş olabilir. Aşiretten birisine, “Ben öldürdüm de, seni biz besleriz hapiste” demeleri mümkün.

Dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş; sizlerin ne işe yaradığınızı hala düşünmekteyim. Çarpık adalet, çarpık hukuk sistemimizde faili meçhul cinayetlere bir yenisinin daha ekleneceğinden korkmaktayım. Teğmenlerin yemin töreninde çektikleri kılıçlar, bu çarpıklıklara karşı olsa gerek... diye bir sözüm geldi söyledim, hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap
Arnavutluk'ta Bektaşilere Vatikan benzeri oluşum hazırlığı: Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti.
Türkiye'de "değerli yalnızlık" tablosu…
BÖYLE CUMHURBAŞKANINA BÖYLE BAŞBAKAN!
Eyalet seçimleri: Aşırı sağcı AfD oylarını artırdı.
Afgan kadınlar diplomatik çıkarlara feda mı edildi?

Türkiye'de ekonomi politikaları konkordato ve iflasları patlattı.
Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Tayland esrarı yeniden yasaklıyor.
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
Türkiye AB’nin 6 milyar Euro mülteci yardımını nasıl harcadı, AB Sayıştayı’nın eleştirileri neler?
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI

Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Türkiye ve Yunanistan'daki kültürel miras alanlarının en az üçte biri yükselen deniz seviyesinin tehdidi altında.
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar

Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Stephen Hawking'in ünlü paradoksu çözülmüş olabilir: Kara delikler aslında yok mu?
Evrimin faturası: İnsan beyni büyüdükçe daha hızlı yaşlanıyor.
Troya'dan günümüze 2 bin 750 yıllık teleme tarifi keşfedildi.
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.
Türkiye’den göç eden Türklerin sayısında 5 yılda %243 artış
BM: Dünya nüfusu 2084'ten itibaren gerileyecek
Dünya nüfusunun ruh sağlığı giderek bozuluyor

“…SEYDİMEN”
BABÜR KUZUCUOĞLU
KIRK YIL OLDU: YILMAZ!
YILMAZ GÜNEY'İ ANMAK
SEYİRCİSİYLE YILMAZ GÜNEY
Uykularım Kaçmakta
AHMAK BİLİMİ
Sen Ne İşe Yararsın?
Ali Hoca’nın Ezanı
Anadolu Yangın Yeri

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 